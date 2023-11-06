شرطة دبي تحصد 7 من جوائز «الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2023»

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، 7 جوائز تميز من ((الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2023))، التي أُعلن عنها خلال مؤتمر الجمعية في ساندييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتوزعت جوائز شرطة دبي، ضمن جائزة ((الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2023))، التي تعد أكبر منظمة مهنية في العالم وأكثرها نفوذاً لقادة الشرطة، بين 3 جوائز على مستوى المبادرات و4 على المستوى الفردي، من ضمنها جائزتان لضابطين ضمن الفئة العمرية الأقل من 40 عاماً.

وتمكنت شرطة دبي للمرة الثانية، من حصد أكبر عدد من الجوائز في هذه الجائزة، بعد أن تمكنت في العام 2020 من حصد 7 جوائز أيضاً، فيما وصل عدد الجوائز التي حصلت عليها شرطة دبي منذ مشاركتها في الجائزة عام 2019 إلى 25 جائزة، بينها 11 جائزة على مستوى الأفراد، و14 جائزة ((إدارية)) خاصة بالمبادرات.

واستقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في نادي الضباط، فرق العمل والأفراد الفائزين في الجوائز، بعد عودتهم من الولايات المتحدة، وهنأهم بالإنجاز الجديد الذي يُضاف إلى سجل الإنجازات النوعية والمتميزة لشرطة دبي، مشيداً بجهود الإدارة العامة للتميز والريادة وفرق المبادرات والأفراد الفائزين، في إبراز وترسيخ مكانة وسمعة شرطة دبي عالمياً.

بدوره، أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن الفوز بالجوائز العالمية يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تسخير كل إمكانياتها في الابتكار والتطوير، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وتحقيق التميز والريادة من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة، مشيراً إلى أن تحقيق 7 جوائز من جوائز ((الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2023)) يعتبر إنجازاً نوعياً جديداً لشرطة دبي.

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