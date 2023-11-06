وزراء: تجديد للرؤية الاستباقية والعمل بروح الفريق الواحد

أكد عدد من وزراء حكومة الإمارات أن الاجتماعات السنوية لحكومة الدولة، والتي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي تجديداً للرؤية الاستباقية، وتأكيداً على أهمية التخطيط والعمل بروح الفريق الواحد بتنسيق وتكامل لمضاعفة وتسريع الإنجازات، وأشاروا إلى الأهمية الخاصة لهذه الدورة من الاجتماعات لعام 2023، والتي تعقد لمواصلة الجهود الموحدة لجميع الجهات الاتحادية والمحلية.

تسريع للإنجازات

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع: ((تُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نهج متجدد تستكمل فيه الدولة مسيرتها التنموية الشاملة لتعزيز الازدهار، عبر صياغة خارطة طريق واضحة للارتقاء بمكانة الدولة وتنافسيتها العالمية ومضاعفة وتسريع إنجازاتها ومسيرتها الريادية للعقد القادم، نحو تحقيق مستهدفات وخطط الخمسين عاماً المقبلة، من خلال وضع الخطط والتصورات الواضحة والدقيقة، وتحديد الأولويات والتوجهات، ورفع مستويات الأداء والكفاءة والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية الوطنية والمحلية، والعمل بروح الفريق الواحد)).

وأضاف معاليه: ((حققت الإمارات إنجازات مشهودة عالمياً في القطاع الصحي، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، حيث تصدرت عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية حسب تقارير الجهات الدولية الموثوقة في هذا المجال، وهذه الإنجازات تضع مسؤولية أكبر على عاتق جميع المؤسسات المعنية للارتقاء بقطاع الصحة والرعاية الطبية، لانعكاسه المباشر على جودة حياة السكان ومستوى رفاه واستقرار المجتمع، كما تعكس هذه الإنجازات ما تتمتع به الإمارات من إمكانيات وقدرات هائلة في القطاع الصحي، وقدرتها على تحقيق قفزات نوعية كبيرة في مختلف الجوانب)).

وأكد معالي عبدالرحمن العويس أن الإمارات تمتلك الريادة في وضع أطر مبتكرة واستراتيجية لتطوير جميع جوانب القطاع الصحي، حيث استطاعت إحداث نقلات إيجابية كبيرة في تطوير المنشآت الصحية، وجاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية، وفي مدى تغطية الرعاية الصحية، وتغطية الرعاية السابقة للولادة، والصحة الإنجابية، وكذلك في البرامج الوطنية للكشف المبكر، كما حققت تقدماً واضحاً في مؤشرات النتائج الصحية ومستوى الرضا عن خدمات الرعاية الصحية.

فريق واحد

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات تعمل كفريق واحد وبمنهجية واحدة للنهوض بمختلف القطاعات الحيوية وتحقيق قفزات نوعية في كل المجالات لتمكين التنمية الشاملة المستدامة.

وقال معاليه: ((الطاقة من أكثر القطاعات التي تحظى بأولوية استراتيجية ضمن رؤية الإمارات، لتأثيره المباشر على استدامة النمو الاقتصادي في جميع القطاعات الأخرى، وتزداد أهميته مع توجهات الدولة الاستراتيجية نحو ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى مساعيها لتكون قوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية، ضمن رؤية ((نحن الإمارات 2031))، لذلك يشهد هذا القطاع في الدولة تطوراً متسارعاً وقفزات نوعية واسعة باستراتيجياته ومبادراته ومشاريعه، والتي كان آخرها تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين)).

وأضاف معاليه: ((إطلاق هذه الاستراتيجيات بمبادرات قوية في عام الاستدامة ((اليوم للغد)) يؤكد عزم وإصرار الإمارات على إحداث فارق نوعي في مسيرتها التنموية المستدامة، حيث تتطلع الدولة إلى أن تكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد مع تفوقها كدولة نموذجية في تبني سياسات واستراتيجيات تحقيق الحياد المناخي، عبر التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، كما ترتكز هذه الاستراتيجيات على نقلات كبيرة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة)).

تنسيق وتكامل

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: ((تتزايد أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات مع ما تحققه الدولة من إنجازات متواصلة في مختلف القطاعات، ومع تضاعف مكانة وتأثير الدولة عالمياً في مختلف المجالات، خصوصاً التنموية والاقتصادية، وهو ما يعطي الاجتماعات السنوية دوراً أساسياً في مراجعة ما تم إنجازه ضمن الأولويات الوطنية، وتحديث الخطط والاستراتيجيات)).

وأضاف معاليه: ((قطعت الإمارات شوطاً مهماً في ملف الصناعة وجهود تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني عبرمبادرات فاعلة في مقدمتها حملة ((اصنع في الإمارات))، وبرنامج ((القيمة الوطنية المضافة))، وبرنامج التحول التكنولوجي، بالإضافة إلى بيئة الأعمال المثالية وحزم الحوافز والممكنات التي توفرها الإمارات وتعزز تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية)).

وقال معاليه: ((بدأنا نشهد اليوم تطوراً كبيراً وأمثلة حقيقية لاستقطاب مشاريع صناعية عالمية عبر توفير البيئة الداعمة والحلول المناسبة لكل المشاريع بما يدعم نموها وتطورها، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على استقطاب الاستثمارات النوعية)).

ارتقاء متواصل بالتعلم

من جانبه، أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم إلى تحقيق قفزة ملحوظة في تطوير نظام تعليمي عالي الجودة في المسارات المهنية والأكاديمية، وفي تمكين الطلبة من المهارات العملية وقدرات التعامل مع أدوات المستقبل، وكذلك في بناء الشراكات مع المؤسسات الوطنية والعالمية لتطوير منظومة التعليم وتأهيل الطلبة والارتقاء بتنافسيتهم لسوق العمل وربطهم بمتطلباته وتسريع توظيف الخريجين.

وقال معاليه: ((برغم ما تحقق من إنجازات في كل جوانب التعليم، وفي التوطين من خلال ربط الخريجين بسوق العمل والارتقاء بتنافسيتهم، والمبادرات والشراكات الكبيرة لدخولهم إلى القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الخطوات الكبيرة في دعم التطوير والبحث العلمي، إلا أن هذه الملفات تظل مفتوحة على طاولة حكومة الإمارات، في سبيل التطوير والتحسين المستمرين، والوصول إلى مستويات أعلى لترسيخ منظومات ريادية ومتفردة في التربية والتعليم والبحث العلمي، بمخرجات قادرة على المنافسة عالمياً، تمتلك أدوات الابتكار والإبداع لقيادة القطاعات الحيوية ومجالات المستقبل، والحفاظ على تسارع التنمية الشاملة المستدامة في دولة الإمارات، وستظل هذه الملفات تحظى باهتمام كبير من القيادة كأولوية ذات تأثير مباشر على مستقبل بقية القطاعات الحيوية، حيث ستشهد مبادرات ومشاريع للتجديد والتحديث الدائم لتكون باستمرار مواكبة للتطورات العالمية المتسارعة، خصوصاً في التقنيات وأسواق العمل والقطاعات الوليدة في الاقتصاد الجديد، التي تفتح مزيداً من فرص الازدهار والتنمية)).

نهج فريد

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: ((تولي القيادة الرشيدة في رؤيتها الشاملة للمسيرة التنموية في الإمارات الملف الاقتصادي أولوية قصوى، لتأثيره المباشر على مختلف مسارات التنمية، وهو ما أدى إلى مواصلة الدولة تسجيل مستويات نمو قياسية في اقتصادها الوطني، خصوصاً في التجارة الخارجية غير النفطية التي عززت من مسارها الصاعد الذي بدأته قبل عدة سنوات لتسجل رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى تريليون و239 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري 2023، وبنمو 14.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما واصل القطاع السياحي أداءه الاستثنائي خلال العام الجاري، إذ بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023 محققةً نمواً بنسبة 24 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 15 %، كما حققت الإمارات قفزات كبيرة في تقارير التنافسية العالمية للعام 2023، لتصعد إلى المركز العاشر في المؤشر العام، وتتصدر دول العالم في 186 مؤشراً، وتتبوأ المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات، وقد تصدرت دول العالم في التجارة العالمية، وقفزت إلى المركز الـ4 عالمياً في الأداء الاقتصادي، والمركز الـ16 في كفاءة الأعمال)).

وقال معاليه: ((هذه المؤشرات جميعها تؤكد أن الإمارات تمضي بدعم الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تحقيق أهداف ((رؤية نحن الإمارات 2031))، وفي مقدمتها الأهداف الاقتصادية المتمثلة بالوصول بالتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم في 2031، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل)).

دفعة قوية

من جهته، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن ملف التوطين يحقق نتائج تاريخية غير مسبوقة في عدد المواطنين ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص ونوعية وظائفهم.

وأضاف معاليه أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تأتي هذا العام وقد قطعنا شوطاً واسعاً في إنجاز مستهدفات التوطين، ما يعطي دفعة قوية لمزيد من الإنجاز في هذا الملف الاستراتيجي.

وأشار معاليه إلى الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في ملف التوطين، وقال إن عدد المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي وصل إلى أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 18 ألف شركة، حيث انضم أكثر من 54 ألف مواطن ومواطنة للعمل في هذا القطاع خلال أقل من عامين، كما ارتفع عدد الشركات التي وظفت المواطنين إلى أكثر من 18 ألف شركة بنسبة زيادة بلغت أكثر من 150 % مقارنة بأكثر من 7200 شركة كانت توظف المواطنين في شهر سبتمبر من العام 2021 حين أطلقت الحكومة لبرنامج ((نافس)) ما يعتبر نجاحاً استثنائياً لاستراتيجيات التوطين يبنى عليه طموح أكبر لتحقيق المزيد من النجاح.

وأكد معاليه نجاح برنامج ((نافس)) الذي يعتبر أحد المرتكزات الرئيسية في سياسات الحكومة للتوطين في رفع تنافسية الكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة وذلك ضمن 3 توجهات استراتيجية تتمثل في جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطن وكذلك أكثر جاذبية للشركات، إضافة لبرامج الدعم المالي ودعم اشتراكات صناديق التقاعد وإطلاق عدة برامج تدريبية ومهنية متخصصة وبرامج إرشاد مهني للمواطنين، وكذلك معالجة الثقافة المجتمعية، مشيراً إلى أن إجمالي المستفيدين من الدعم المالي لبرنامج ((نافس)) حالياً يبلغ أكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وقال: ((سيتم توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين خلال عامي 2024 و2025، وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء، وهو قرار يمثل دفعة قوية لهذا الملف وسيكون له أثر إيجابي كبير سواء على المواطنين أو المنشآت)).

وأشار إلى أن القرار يشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، وهو ما من شأنه توفير 12 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً للمواطنين بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين في الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، حيث يستهدف أن توفر هذه الشركات 24 ألف فرصة عمل سنوياً للمواطنين من خلال تحقيق نمو في توطين وظائفها المهارية بواقع 1 % كل ستة أشهر.

وقال معاليه إن سوق العمل في الدولة بات يتميز بتنافسيته العالمية في ظل منظومات الحماية القوية التي ترسخها الدولة للعمالة وحقوقهم، وقد شهدنا هذا العام إطلاق نظام ((التأمين ضد التعطل عن العمل)) الذي وجد إقبالاً قياسياً، مع تجاوز عدد المشتركين 6.6 ملايين مشترك من يناير 2023 حتى مطلع نوفمبر الجاري، كما تم إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة (نظام الادخار) بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، والذي يتم خلاله ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وفق خيارات استثمارية متنوعة.

وأكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن الثقة الاستثنائية بالمنظومة القضائية والعدلية للدولة هي واحدة من الأعمدة الرئيسية التي رسخت المكانة الريادية المتفردة للدولة عالمياً، حيث تعطي القيادة الرشيدة هذا الجانب أولوية قصوى لما له من أثر بالغ في الوصول بالإمارات لتكون البلد الأفضل للعيش والعمل والاستثمار والزيارة، كما تدعم قيادة الدولة باستمرار المحافظة على منظومة قضائية وعدلية متميزة ورائدة على مستوى العالم من خلال رؤية استباقية ومبتكرة في تحديث التشريعات وتبني التقنيات ومواكبة كل المستجدات في هذا المجال.

وأضاف معاليه: ((حققت حكومة الإمارات الكثير من الإنجازات ضمن مستهدفات استراتيجية وزارة العدل، خصوصاً في تطوير أنظمة قضائية متخصصة واستباقية، وتوفير خدمات قضائية وعدلية مبتكرة من خلال زيادة فاعلية العمليات القضائية واستدامتها، ودعم المحاكم بنخب من أكفأ الكوادر القضائية والإدارية وتجهيزها بتقنيات مبتكرة وتفاعلية تعزز جاهزية النظام القضائي الإماراتي للمستقبل من حيث الإجراءات والأنظمة والمهارات المطلوبة)).

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