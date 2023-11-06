محمد بن راشد: مررنا بتجربة انتخابية ناجحة ورسخنا محطة جديدة في مسيرة التمكين

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة أمس عبر منصة ((X)): ((افتتحنا اليوم دور انعقاد المجلس الوطني الاتحادي الجديد.. مررنا بتجربة انتخابية ناجحة.. ورسخنا محطة جديدة في مسيرة التمكين.. واليوم ينطلق المجلس كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة وناقلة لتطلعات شعب الاتحاد.. وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد)).

مراسم

بدأت مراسم الافتتاح، الذي حضره، سمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة، بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وتفضّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، وقال سموه: ((بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه، نفتتح مجلسكم الميمون، ونرجو من الله - عزّ وجلّ - أن يكون هذا الافتتاح افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)).

مرسوم

وتمت تلاوة المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2023م، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعوة المجلس الوطني للانعقاد في دوره الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر.

وألقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة رفع خلالها، وباسم جميع أعضاء المجلس، أسمى آياتِ الشكرِ والامتنانِ إلى مقامِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقامِ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانِهم أصحابِ السمو أعضاءِ المجلس الأعلى حُكّامِ الإمارات، على الدعمِ المتواصل للمجلس، والذي مكّنهُ دائماً من أداء عمله على أكملِ وجه.

وقال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن المبادئ الراسخةَ التي أرستْها قيادتُنا الرشيدةُ في بناءِ دولة قوية تنعم بالأمنِ والأمانِ، وتوفر لأبنائِها والمقيمين على أرضِها كلَ سبلِ الخيرِ والعيشِ الكريم، هي المبادئ ذاتها التي تنشر وتعزز من خلالِها دولة الإماراتِ قيمَ الخيرِ والإنسانيةِ والسلامِ وعونَ المحتاج.

وأكد معالي صقر غباش عزم أعضاءَ المجلسِ الوطني الاتحادي، أنْ يكونَ الفصل الثامن عشر امتداداً للفصولِ السابقةِ من التعاونِ والتكاملِ مع حكومة دولة الإمارات، التي تؤمن بأن النجاحَ لا حدود له، وأن الطموحاتِ لا قيود عليها، ضمن عمل جماعي هدفه تحقيق مقولة صاحب السمو رئيسِ الدولة، حفظه الله، ((إنَّ الإمارات ستكون أفضلَ دولةٍ في العالمِ وأكثرَها تقدماً))، وبأنها تنطلق نحو العقودِ المُقبلةِ عاقدةً العزمَ على أنْ تكونَ الأفضلَ في مختلفِ المجالاتِ، وأنْ يكونَ مستقبلُها الأكثرَ تقدماً وإشراقاً على مختلفِ المستويات، تستمد من إنجازاتِها التنمويةِ الكبرى القوةَ والثقةَ، وتتخذ من مخزونِ حكمتِها وقيمِها الأصيلةِ زاداً للمسيرةِ، ومن ((مدرسة زايد)) البوصلةِ والمرجعية للحاضرِ والمستقبلِ، ومن تضحياتِ شهدائِها الأبرارِ نبراساً يضيء لها الطريقَ، مستهدفةً وضعَ بصمتِها في مسيرةِ التاريخِ الإنساني، وكتابةَ فصل جديد في كتاب ريادتها الاقتصادية والتنموية.

أوضاع راهنة

وحول الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، أكد معاليه موقف دولة الإمارات الثابتِ في الوقوفِ إلى جانب الشعبِ الفلسطيني لتحقيق وقفٍ لإطلاقِ النار، وإيصالِ المساعداتِ الإنسانيةِ، وتوفيِر الحمايةِ للمدنيين، ودعوة العالم للمساعدة في تحقيقِ حل الدولتين، كحلِ عادلِ وشاملِ ودائمِ للقضية الفلسطينية وفقَ قراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ.

وفي ختام كلمته، شدد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي على حرص المجلس على تعميق قنوات التعاون والتكامل مع حكومة دولة الإمارات الطموحة، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة وقناعتها الراسخة بكون الإماراتَ أنبل رحلة لبناءِ الإنسانِ، وأسرع مسيرةِ بناءٍ في تاريخِ الدول، سائلاً المولى عز وجل التوفيقَ والسدادَ للمجلس في أداء رسالته.

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