«أكاديمية دبي للإعلام» و«الورشة».. شراكة إبداعية لتطوير وتمكين المواهب المحلية

وقّعت أكاديمية دبي للإعلام، اتفاقية تعاون مع شركة ((الورشة)) المتخصصة في تدريب أصحاب المواهب الإبداعية، بهدف تمكين المواهب الناشئة، وصقل مهاراتهم ومواهبهم، وتعزيز قدراتهم على التعبير والتفوق في فنون الأداء، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود أكاديمية دبي للإعلام، الهادفة إلى دعم الاقتصاد الإبداعي في دبي، وسعيها لدعم المبدعين، والمساهمة في جيل جديد قادر على إثراء مجالات الفنون الأدائية.

ومن خلال الاتفاقية، ستعمل ((الورشة)) على تدريب أصحاب المواهب، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية والصفوف التعليمية المتخصصة، وتمكينهم من الوصول إلى الاحتراف، إلى جانب توفير بيئة إبداعية ملهمة لتنمية قدراتهم وتعزيز خبراتهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من تحقيق التفوق في مجالات التمثيل والإخراج، وكتابة السيناريو، والتصوير، والإنتاج، والإعلام الجديد، ومهارات العرض والإلقاء المتقدمة وغيرها، فيما تتولى أكاديمية دبي للإعلام، تقديم الدعم اللوجستي للدورات والصفوف التعليمية، لضمان توفير مناخات ملائمة للمبدعين، وتحفيزهم على عرض إبداعاتهم أمام الجمهور، والاستفادة منها عبر تحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة.

في المقابل، كشف الطرفان عن بدء الاستعدادات لعقد أول دورة تدريبية لأصحاب المواهب الإبداعية، تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الصناعة، وهم الممثل المصري فتحي عبد الوهاب، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج والممثل وائل فرج، والممثلة والمدربة مروة جبريل، والمدرب أحمد نديم، وغيرهم، وسيتم منح المتميزين من المتدربين فرصة المشاركة في تجارب أداء لإنتاجات أكاديمية دبي للإعلام التلفزيونية والدرامية والرقمية المقبلة.

مواهب

وفي هذا الصدد، أكد سالم بطي باليوحه، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في دبي للإعلام، حرص المؤسسة على الارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية للمجتمع، وأصحاب المواهب الإبداعية، ورفع مستوى القطاع الفني المحلي، من خلال دعم المواهب، وحثها على مواصلة مسيرة الإبداع، وتشجيعها على تقديم إبداعاتها المتنوعة.

وقال: ((ندرك في دبي للإعلام حاجة القطاع الفني والإبداعي المحلي إلى مواهب ناشئة، لضمان استدامته واستمراريته في إنتاج مشاريع فنية وتلفزيونية متنوعة، تعكس ثراء الثقافة الإماراتية، وتعزيز حضورها على الساحة العالمية))، مشيراً إلى أهمية اتفاقية الشراكة بين أكاديمية دبي للإعلام و((الورشة)) في إيجاد جيل جديد من المبدعين القادرين على إثراء المشهد الإبداعي في دبي، ما ينعكس إيجاباً على اقتصادها الإبداعي.

ومن جانبها، عبّرت بسمة نبيل، ممثلة مصرية، ومؤسسة ((الورشة))، عن سعادتها بالشراكة مع أكاديمية دبي للإعلام، ودعمها لـ ((الورشة)) لتمكينها من تقديم برامج تدريبية مميزة وذات جودة عالية. وقالت: ((نسعى من خلال هذه الشراكة، إلى بناء مجتمع متكامل من المبدعين في مجالات الفنون الأدائية، واستغلال خبرات ومهارات خبراء الصناعة، ومشاركتها مع المتدربين، للوصول إلى مجتمع إبداعي قادر على المساهمة في تطوير الصناعة، ودعم الاقتصاد الإبداعي في دبي والمنطقة)).

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