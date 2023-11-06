«دو» و«أوكلا» تبرمان شراكة لتعزيز تجارب الاتصال

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة ((أوكلا))، للحلول المصممة لتعزيز ذكاء تقنيات الاتصال، تستهدف توفير تجارب اتصال فائقة الجودة للعملاء في الإمارات. وستشهد الشراكة محفظة متنوعة من أحدث حلول وتقنيات الاتصال لشركة دو.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تأتي الاتفاقية في إطار حرصنا المستمر على تعزيز أداء شبكتنا والارتقاء بمستوى التجارب التي نقدمها للعملاء على امتداد الإمارات. وسنعمل من خلال الشراكة على توظيف مجموعة من التقنيات المدعومة برؤى وبيانات قيّمة لتحسين كفاءة تقنيات وخدمات الاتصال والتأكد من مواكبة شبكتنا لمتطلبات المستقبل .

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