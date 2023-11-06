«الاتحادية للضرائب» تطالب الشركات الخاضعة بالإسراع في التسجيل

أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية إسراع المعنيين بالتسجيل لضريبة الشركات، موضحاً أن التسجيل المُبكِّر يتيح للخاضعين للضريبة وقتاً كافياً للقيام بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة ودقة.

وأوضح أن التسجيل مُتاح على مدار الساعة بإجراءات تتميز بالوضوح والسهولة عبر منصة ((إمارات تاكس)) للخدمات الضريبية الرقمية للخاضعين لضريبة الشركات من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، إضافة إلى الشركات المُساهمة العامّة والمُساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة المقيمة في دولة الإمارات، لتمكينهم من الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خالد البستاني خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب في الشارقة ضمن حملتها الشاملة لتعزيز الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في جميع إمارات الدولة، عُقدت بحضور محمد مير عبد الرحمن السراح مدير عام هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق))، ومريم الشامسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من المسؤولين بالجهات المعنية في الإمارة.

وأشار خالد البستاني في كلمته إلى أن الورشة جاءت في إطار حملة التوعية الشاملة التي أطلقتها الهيئة وتستمر خلال المرحلة المُقبلة للتعريف بضريبة الشركات وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الدقيق والسلس لقانون الشركات، حيث تتضمن الحملة جلسات وورش عمل توعوية بأدوات مُتنوعة للتعريف بالضريبة وإجراءات التسجيل، وتحظى بإقبال كبير من الخاضعين للضريبة والمعنيين بتطبيقها. وأضاف: نهدف من خلال الحملة إلى التعريف بمبادئ ضريبة الشركات، وتسليط الضوء على قانون الشركات والقرارات ذات العلاقة بتطبيق القانون لتسهيل امتثال الخاضعين للضريبة.

وشكلت الورشة السادسة جزءاً رئيسياً من الحملة التوعوية التي تُنفذها الهيئة حول ((المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال))، حيث شهدت حضور أكثر من 370 من ممثلي قطاع الأعمال في إمارة الشارقة.

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