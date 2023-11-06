«دوبيزل»: نمو متسارع في الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات

كشفت منصة ((دوبيزل)) عن نمو متسارع في الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات، حيث تظهر بيانات ملكية المركبات التي جمعتها المنصة وجود زيادة مستمرة في عدد السيارات المستعملة منخفضة الانبعاثات، ما يشير إلى تحول واضح في تفضيلات المستخدمين وزيادة اهتمامهم بخيارات التنقل الأكثر استدامة، ويعكس كذلك وصول سوق السيارات الكهربائية والهجينة في الإمارات إلى مرحلة أكثر نضجاً.

وأظهرت البيانات وجود ارتفاع بنسبة 28 % في طرح السيارات الكهربائية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، وذلك مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2022. وخلال الفترة نفسها، ارتفع طرح السيارات الهجينة بنسبة 142 %، الأمر الذي يثبت تنامي الطلب على السيارات منخفضة الانبعاثات. في المقابل ارتفع طرح السيارات غير الكهربائية بنسبة 9 % فقط خلال الفترة نفسها.

ووفقاً لـ ((دوبيزل))، يمكن أن يُعزى النمو القوي في الطلب على المركبات منخفضة الانبعاثات بشكل مباشر لارتفاع أسعار الوقود، حيث يوجد ارتباط وثيق بين الطلب على هذا النوع من المركبات وبين أسعار الوقود. وعلاوة على ذلك، شهدت قدرة المستهلكين الشرائية للسيارات الكهربائية في الإمارات تحسناً ملحوظاً، وذلك مع انخفاض أسعار المركبات منخفضة الانبعاثات منذ أوائل 2022، مما جعلها في متناول الكثيرين من مختلف الفئات. كما انخفضت أسعار السيارات الكهربائية المستعملة أيضاً بعد أن تم تجاوز النقص في المعروض من السيارات الكهربائية منذ النصف الثاني 2022.

وترى ((دوبيزل)) أن توافر محطات شحن السيارات الكهربائية على نطاق واسع في الإمارات قد دعم زخم الطلب القوي، حيث ارتفع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف مستواه منذ 2015، ومن المرجح أن يواصل الطلب على شراء السيارات الكهربائية النمو في ظل خطط دبي التي تستهدف زيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية بنسبة 170 % بحلول عام 2025.

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