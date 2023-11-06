269 مليون درهم أرباح «أملاك» في 9 أشهر

حققت ((أملاك للتمويل)) أرباحاً صافية بلغت 269 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بتراجع 31% مقارنةً بصافي ربح قدره 390 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022، كما انخفض إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بنسبة 19% ليصل إلى 364 مليون درهم، مقارنةً بـ448 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي 3 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حققت الشركة صافي ربح بلغ 131 مليون درهم، مقارنة مع 123.56 مليون درهم في الربع الثالث 2022. وسجلت إيرادات بلغت 99.30 مليون درهم، مقارنة مع 174 مليون درهم في الفترة نفسها من 2022.

وانخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 10% إلى 90 مليون درهم مقارنة بـ100 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الثالث من 2022.

واستمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد، ونتج عنها تسوية ديون سبعة من الممولين بالكامل خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وسجلت الشركة مكاسب بقيمة 174 مليون درهم من ترتيبات تسوية الديون، ونجحت في تخفيض إجمالي الديون بمبلغ 531 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بقيمة 118 مليون درهم).

وارتفعت تكاليف التشغيل لأملاك خلال الربع الثالث بنسبة 6% لتصل إلى 69 مليون درهم، مقارنةً بـ65 مليون درهم خلال ذات الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك بالأساس إلى المصاريف غير المتكررة التي تتعلق ببدء المفاوضات الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة.

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