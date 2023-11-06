213 ملياراً التجارة السلعية لأبوظبي في 9 أشهر

تجاوزت التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي ما يتجاوز 213 مليار درهم، وفق بيانات حديثة لمركز الإحصاء في الإمارة عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وسجلت الواردات السلعية حصة 44.2 % من مجمل التجارة غير النفطية المحققة في تلك الفترة بقيمة 94 مليار درهم، فيما اختصت صادرات الإمارة بنسبة 32.8 % من إجمالي التجارة بتلك الفترة وبقيمة تجاوزت 70 مليار درهم، وبلغت حصة السلع غير النفطية المعاد تصديرها 23 %، وبقيمة 49 مليار درهم.

وسجل كل من شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين أداءً جيداً علي صعيد حجم التجارة بواقع 24.5 مليار لشهر أغسطس، حيث كانت الحصة الأكبر فيه للواردات بحوالي 13.1 مليار درهم، مقابل 6.9 مليارات للصادرات و4.5 مليارات للسلع معادة التصدير، بينما حقق شهر سبتمبر 21.7 مليار درهم، موزعة بقيمة 11.1 مليار درهم للواردات، و6.2 مليارات للصادرات و4.4 مليارات للمعاد تصديره.

شركاء

فيما ظل مايو أنشط أشهر الفترة من ناحية مجمل قيمة التجارة غير السلعية المحققة بقيمة 29.2 مليار درهم، بينما كان شهر أبريل الأقل من ناحية حجم التجارة مسجلاً 19.7 مليار درهم.

وحافظت السعودية منذ بداية العام على صدراتها للشركاء التجاريين للإمارة منذ بداية العام بنسبة 20.6 % من مجمل التجارة التي حققتها الإمارة وبقيمة 43.9 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.5 % وبقيمة 13.9 مليار درهم، ثم الصين بحصة 4.4 % بمجمل 9.5 مليارات درهم.

ووفق توزيع أنشطة التجارة كانت السعودية الأسواق الأكثر استقبالاً للسلع غير النفطية من الإمارة بقيمة 17.4 مليار درهم، وتلتها سويسرا بقيمة 3.9 مليارات درهم، ثم السوق الأمريكي بقيمة 3.5 مليارات درهم.

إعادة التصدير

وفيما يخص السلع معادة التصدير، كانت السعودية أيضاً في المقدمة بقيمة 13.9 مليار درهم، ثم قطر 5.2 مليارات درهم، كما جاءت السعودية أيضاً في مقدمة وجهات واردات السلع إلى الإمارة بقيمة إجمالية 12.6 مليار درهم، ثم السوق الأمريكي بقيمة 10.4 مليارات درهم، ثم السوق الصيني بقيمة 7.1 مليارات درهم، ثم اليابان بقيمة 5.5 مليارات درهم.

اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز