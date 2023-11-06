«كوب 28» محطة مهمة في رحلة الإمارات للتحول بقطاع الطاقة

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» محطة مهمة، ويأتي في لحظة حاسمة من رحلة الإمارات نحو التحول في قطاع الطاقة.

جاء ذلك في كلمته عقب افتتاحه النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، والذي نظمته وزارة الطاقة والبنية التحتية في أبوظبي، حيث شهد المنتدى الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.

وقال معاليه: نحن على بُعد أسابيع قليلة من استضافة الإمارات مؤتمر «كوب 28»، لذلك يأتي انعقاد النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة في لحظة حاسمة من رحلة الإمارات نحو التحول في قطاع الطاقة، ومعالجة المعضلة الثلاثية المتمثلة في استدامة الطاقة، وأمنها، وتوفيرها بأسعار معقولة، من خلال التطوير والاستثمار في نظم طاقة حديثة، واتباع نهج تعاوني وتشاركي، بما يساهم في بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات.

فرصة

وأضاف: يعد المنتدى فرصة بالغة الأهمية بالنسبة لنا لدوره في دعم مسيرتنا الناجحة وإحراز تقدم ملموس في التحول الفاعل في قطاع الطاقة والعمل المناخي، وحشد وتنسيق الجهود لإنجاز مستهدفاتنا المستقبلية المرتبطة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والتي تتمحور مستهدفاتها حول رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول 2030، إضافة إلى رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، وزيادة مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغير المناخ.

وأشار إلى أن المنتدى مثال واضح على مدى قدرة الشراكات الفعالة على قطع شوط طويل في دفع التقدم نحو الأهداف المشتركة، ومعبراً عن شكره للشركاء الذين دعموا القيم التي ساهمت في إنجاح هذا المنتدى وتحقيق نتائج بعيدة المدى.

تشريعات

من جانبه، أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى، أن المنتدى شهد إطلاق تقرير حالة الطاقة في الإمارات، ويشمل محاور عدة متعلقة بقطاع الطاقة في الدولة، سواء من ناحية إنتاج الطاقة، أوالتشريعات والقوانين، أو البحث والتطوير، وكذلك تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن تقرير حالة الطاقة متكامل ويظهر حالة قطاع الطاقة في الإمارات والتوجهات المستقبلية. وذكر أن التقرير يتضمن جانباً كبيراً من التوعية للمجتمع والجمهور والمعنيين والعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك الشركاء الاستراتيجيين، وبعض الدول التي لديها علاقات استراتيجية مع الإمارات، والقطاع الخاص في الدولة، على أساس أن يكونوا جميعاً على علم بالتوجهات والتحديات التي تواجهها الدولة في قطاع الطاقة.

جهود وطنية

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن الجهود الوطنية المتواصلة في المرحلة التنموية الراهنة على مستوى قطاع الطاقة، بمختلف محاورها وجوانبها التطويرية والتحولية والمناخية، تترجم رؤية القيادة بشأن النمو المستقبلي المستدام، وترسخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في التعامل مع قضايا الطاقة والمناخ.

وشهد منتدى الإمارات للطاقة إصدار تقرير «حالة الطاقة لدولة الإمارات لعام 2022 ــ 2023» والذي يعد مرجعاً وطنياً لإبراز النجاحات في مجال الطاقة، والتي تخدم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

ويتضمن التقرير 7 فصول تحدد السياسات والرؤى والابتكارات التكنولوجية التي تدعم طموح الإمارات إلى تحويل طريقة إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يدعم مستهدفات الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويجمع التقرير، الذي تم تطويره من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وشركة دولفين للطاقة، رؤى ومساهمات من الخبراء حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بقطاع الطاقة والحياد المناخي.

وشهد المنتدى الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والتي تم الإعلان عنها سابقاً في يوليو 2023، حيث تحدد الاستراتيجية خطة الدولة لتصبح منتجاً ومورداً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031، كما تضمن المنتدى 3 حلقات نقاشية، كما خصص جلسة خاصة للشباب.

مذكرات تفاهم

وأبرمت الوزارة على هامش المنتدى عدداً من مذكرات التفاهم مع «ويز أبوظبي للطيران»، و«الدار العقارية» و«اللولو هايبر ماركت»، بهدف تطوير الشبكة الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية حول الإمارات، ودعم سوق المركبات الكهربائية في الدولة عبر توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، ودعم مستهدفات تنويع مصادر الطاقة المستدامة وتقليل البصمة الكربونية للدولة، وزيادة الوعي العام وتثقيف أصحاب المصلحة حول فوائد مبادرات التنقل الأخضر.

وأعلنت وزارة الطاقة عن الفائزين بجائزة الإمارات لإدارة الطاقة ISO 50001، وهي الجائزة التي تُمنح للجهات والمؤسسات التي تحقق إنجازات لافتة في قطاع الطاقة المستدامة.

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