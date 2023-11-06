127 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في 7 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام التعاملات أمس وربح رأسمالها السوقي نحو 127 مليار درهم على مدار 7 جلسات متتالية، بينما قاربت مكاسب جلسة أمس 12 مليار درهم. وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 101.5 مليار درهم لسوق أبوظبي المالي، و25.3 مليار درهم لسوق دبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.523 تريليونات درهم أمس منها 2.858 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و665.06 ملياراً للأسهم في سوق دبي.واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.33 مليار درهم منها 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي و265.5 مليون درهم في سوق دبي، وتم التداول على نحو 358.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.7 ألف صفقة.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.44 % أو ما يعادل 41.64 نقطة ليغلق عند 9552.13 نقطة، فيما صعد مؤشر «فادكس 15» بنحو 0.52 % رابحاً نحو 48 نقطة ليقفل عند 9329.34 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي 0.69 % أو 27.15 نقطة عند 3956.96 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع العقاري 1.72 % والصناعي 0.64 % والمالي 0.4 % والخدمات 0.4 %.

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