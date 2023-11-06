127 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في 7 جلسات

(MENAFN
- Al-Bayan)
عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام التعاملات أمس وربح رأسمالها السوقي نحو 127 مليار درهم على مدار 7 جلسات متتالية، بينما قاربت مكاسب جلسة أمس 12 مليار درهم. وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 101.5 مليار درهم لسوق أبوظبي المالي، و25.3 مليار درهم لسوق دبي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.523 تريليونات درهم أمس منها 2.858 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و665.06 ملياراً للأسهم في سوق دبي.واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.33 مليار درهم منها 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي و265.5 مليون درهم في سوق دبي، وتم التداول على نحو 358.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.7 ألف صفقة.
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.44 % أو ما يعادل 41.64 نقطة ليغلق عند 9552.13 نقطة، فيما صعد مؤشر «فادكس 15» بنحو 0.52 % رابحاً نحو 48 نقطة ليقفل عند 9329.34 نقطة.
وصعد المؤشر العام لسوق دبي 0.69 % أو 27.15 نقطة عند 3956.96 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع العقاري 1.72 % والصناعي 0.64 % والمالي 0.4 % والخدمات 0.4 %.
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