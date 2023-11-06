السياحة الشتوية في الإمارات.. تجربة متكاملة

توفر دولة الإمارات في فصل الشتاء، تجربة سياحية فريدة ومتكاملة لعشاق الطبيعة والمغامرات، إذ تتميز بجمع التضاريس الجبلية والصحراوية والساحلية في نطاق جغرافي صغير نسبياً، ما يعزز الخيارات السياحية أمام كل الزوار من داخل الدولة وخارجها.

وتعد الإمارات من الدول القلائل في العالم التي تتيح للسائح فرصة التمتع بالوجهات السياحية البحرية والصحراوية والجبلية في وقت واحد، نظراً لاعتدال درجات الحرارة في كل تلك المواقع خلال فصل الشتاء.

وعملت الإمارات على استغلال هذه الميزة لتحويل تلك الوجهات إلى أهم مراكز الجذب السياحية على مستوى المنطقة، لاسيما في ظل ما تحظى به من اهتمام رسمي أسهم في تعزيز مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها.

ودخلت المناطق الجبلية بقوة في قائمة أهم مراكز الجذب السياحي في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وباتت وجهة أساسية للزوار من داخل الدولة وخارجها.

وتعتبر المناطق الجبلية في الإمارات، كنزاً سياحياً نظراً لأجوائها المناخية الجاذبة من حيث درجات الحرارة المنخفضة وتساقط الأمطار، فيما شكلت السنوات الماضية، نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة فيها، اعتماداً على المشاريع الاستراتيجية التي شهدتها، ابتداءً من مد شبكات الطرق الرئيسية التي تربط تلك المناطق بالمدن والإمارات الأخرى، وصولاً إلى المشروعات النوعية التي تم الإعلان عنها.

وتتصدر منطقة حتا، قائمة أبرز المراكز السياحية الجبلية في الدولة، إذ يقصدها الزوار للاستمتاع بمواقعها الطبيعية الخلابة، مثل الجبال وسد حتا وبحيرته المائية التي توفر الأجواء المثالية لعشاق التخييم والسباحة ورياضة التجديف.

في السياق، أصبحت مدينة خورفكان ذات الطبيعة الجبلية من المناطق الأكثر استقطاباً للسياح في فصل الشتاء، إذ تعد استراحة السحب من أبرز المشروعات السياحية النوعية التي شهدتها المدينة أخيراً وتقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتكون من طابقين تتوفر فيهما عدد من الشرفات الداخلية والخارجية التي تتميز بإطلالات رائعة على مدينة خورفكان.

وعلى السلاسل الجبلية في خورفكان، يتربع أيضاً سد الرفيصة بجماله الساحر الذي يخطف الأنظار، وتحولت الاستراحة التي شيدت على ضفافه بين الجبال الشاهقة إلى بؤرة تستقطب الزوار والسياح بفضل ما توفره من خدمات فاخرة.

وتعد محمية وادي الوريعة التابعة لإمارة الفجيرة، من المناطق التي تتميز بتنوع بيولوجي فريد، إذ تعد جبالها الشاهقة وأوديتها مكاناً مثالياً يحتضن مجموعة من الحيوانات والطيور البرية والنباتات والأشجار البرية المهددة بالانقراض، كما أن المناظر الطبيعية الساحرة والمتمثلة بالشلالات والمساحات الخضراء وينابيع المياه العذبة، تجعل من المحمية، واحداً من المواقع السياحية المميزة.

وتبقى قمة جبل جيس في رأس الخيمة، إحدى أهم مناطق الجذب السياحي على مستوى الدولة، بفضل ارتفاعها الذي يناهز 2000 متر وإطلالتها الساحرة على سلسلة جبال الحجر.

ومع حلول فصل الشتاء، تجتذب المناطق الصحراوية في الدولة، محبي التخييم إلى واحاتها وكثبانها الرملية الساحرة ليعيشوا تجارب «البر»، وما تحمله من حنين لتراث الآباء والأجداد وثقافتهم الأصيلة وأجوائهم العائلية الدافئة.

ونجحت الإمارات خلال السنوات الماضية، في تعزيز جاذبية مناطقها الصحراوية بمجوعة واسعة ومتنوعة من المشروعات السياحية التي تعد الأضخم والأكثر تميزاً على مستوى العالم، من حيث ما توفره لمرتاديها من مساحة هدوء منعزل وإطلالات رائعة على السهول الواسعة وسط الجبال الصحراوية في الهواء الطلق، كما توفر لهم إمكانية ركوب الخيل والجمال، أو التجول بالسيارات والعربات السريعة في الطبيعة وبين الكثبان الذهبية أو الخروج في رحلة سفاري صحراوية أو ممارسة فنون الرماية والصيد بالصقور المميزة.

وتضم دولة الإمارات، قائمة طويلة من المناطق الصحراوية السياحية مثل صحراء البداير في إمارة الشارقة، وتلال سويحان وصحراء ليوا في أبوظبي، وصحراء الوادي في رأس الخيمة، إلى جانب محمية دبي الصحراوية.

وتحتل الشواطئ والوجهات البحرية في الإمارات، صدارة الأماكن الأكثر جاذبية للسياح في فصل الشتاء، إذ يقصدونها من كل دول العالم للتمتع بشمسها الدافئة وأجوائها الساحرة.

وتضم هذه الشواطئ والوجهات البحرية، العديد من الخدمات أبرزها الممرات المرصوفة التي تساعد ممارسي رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية على تلبية هواياتهم، إضافة إلى مكانتها كوجهة مثالية لعشاق الرياضات المائية مثل الغوص وركوب الأمواج وسباقات السفن الشراعية والقوارب.

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