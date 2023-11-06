11 ملياراً إيرادات خدمات الاتصالات في 9 أشهر

تخطت إيرادات خدمات الاتصالات في الإمارات 11 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.

وبحسب بيانات النتائج المالية للمشغلين المحليين، استحوذ قطاع الهاتف المتحرك على النصيب الأكبر من الإيرادات بحصة 40% بإجمالي 4.4 مليارات درهم، بينما سجل قطاع الخدمات الثابتة حصة 31.8% من الإيرادات بقيمة 3.5 مليارات درهم.

وسجلت أنشطة البيع بالجملة وأجهزة الهواتف 28.2% بأكثر من 3.1 مليارات درهم. وأوضحت بيانات المشغلين وصول قاعدة المشتركين المسجلة في السوق المحلي إلى 22.7 مليون مشترك نهاية سبتمبر الماضي منها 20.4 مليون مشترك في خدمات الهاتف المتحرك، ونحو 2.3 مليون مشترك في قطاع الهاتف الثابت متضمنة خدمات الهواتف الثابتة والإنترنت عريض النطاق.

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