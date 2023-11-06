11 ملياراً إيرادات خدمات الاتصالات في 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
تخطت إيرادات خدمات الاتصالات في الإمارات 11 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.
وبحسب بيانات النتائج المالية للمشغلين المحليين، استحوذ قطاع الهاتف المتحرك على النصيب الأكبر من الإيرادات بحصة 40% بإجمالي 4.4 مليارات درهم، بينما سجل قطاع الخدمات الثابتة حصة 31.8% من الإيرادات بقيمة 3.5 مليارات درهم.
وسجلت أنشطة البيع بالجملة وأجهزة الهواتف 28.2% بأكثر من 3.1 مليارات درهم. وأوضحت بيانات المشغلين وصول قاعدة المشتركين المسجلة في السوق المحلي إلى 22.7 مليون مشترك نهاية سبتمبر الماضي منها 20.4 مليون مشترك في خدمات الهاتف المتحرك، ونحو 2.3 مليون مشترك في قطاع الهاتف الثابت متضمنة خدمات الهواتف الثابتة والإنترنت عريض النطاق.
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