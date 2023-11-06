«جلفود للتصنيع» ينطلق اليوم بنسخته الأكبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق في دبي، اليوم، فعاليات النسخة الأكبر من معرض جلفود للتصنيع 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، مع 3 فعاليات أخرى مشتركة، حيث تستعرض 3 آلاف من الجهات العارضة من 80 دولة الاحتياجات الغذائية وسبل تلبية الاحتياجات المستقبلية في العالم.
وسيكون لتكنولوجيا الغذاء دور محوري في تعزيز الابتكار وتحسين جودة الغذاء وإمكانية الوصول إليه مع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز تبني ممارسات تحسين كفاءة استخدام الموارد.
ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام من الحدث العالمي أكثر من 36 ألف زائر من قطاع الأغذية لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات حول العالم.
وعلى مدار 3 أيام يقدم أكثر من 100 عارض من الخبراء والمختصين في مجال الأغذية من مختلف دول العالم أفكاراً ورؤى خاصة بالموضوعات ذات الصلة.
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