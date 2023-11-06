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«جلفود للتصنيع» ينطلق اليوم بنسخته الأكبر

11/6/2023 7:28:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق في دبي، اليوم، فعاليات النسخة الأكبر من معرض جلفود للتصنيع 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، مع 3 فعاليات أخرى مشتركة، حيث تستعرض 3 آلاف من الجهات العارضة من 80 دولة الاحتياجات الغذائية وسبل تلبية الاحتياجات المستقبلية في العالم.

وسيكون لتكنولوجيا الغذاء دور محوري في تعزيز الابتكار وتحسين جودة الغذاء وإمكانية الوصول إليه مع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز تبني ممارسات تحسين كفاءة استخدام الموارد.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام من الحدث العالمي أكثر من 36 ألف زائر من قطاع الأغذية لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات حول العالم.

وعلى مدار 3 أيام يقدم أكثر من 100 عارض من الخبراء والمختصين في مجال الأغذية من مختلف دول العالم أفكاراً ورؤى خاصة بالموضوعات ذات الصلة.

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