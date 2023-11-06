«نايت فرانك»: 3.5 % نمواً متوقعاً لسوق عقارات دبي 2024

توقعت دراسة صادرة عن شركة «نايت فرانك» نمو سوق عقارات دبي بنسبة 3.5 % خلال 2024، مؤكدة في الوقت نفسه أن هناك ثقة راسخة في سوق العقارات الفاخرة، كما أن الإمارة عززت مكانتها كنقطة جذب للنخبة حول العالم.

وذكرت الدراسة أن قيم العقارات السكنية في دبي واصلت ارتفاعها خلال الربع الثالث 2023، حيث ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة 5%، لتصل الزيادة التراكمية إلى 30% منذ الربع الأول 2020.

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«نايت فرانك»: بينما نقترب من السنة الرابعة من هذه الزيادات المتتالية في الأسعار في دورة السوق الثالثة، تظل الأسواق الرئيسية في دبي محطاً للأنظار وتمثل 4.8% من إجمالي قيم الصفقات التي تمت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.

منازل جاهزة

أما سوق المنازل الجاهزة فما زالت بالصدارة، إذ أظهرت الإحصائيات أن 51% من الصفقات التي تمت بين الربعين الأول والثالث كانت عبارة عن مبيعات في السوق الثانوية، ما يعكس النسبة الكبيرة من المشترين النهائيين والباحثين عن منازل ثانوية في دورة السوق الحالية.

وفي هذا السياق، يقول نيك كاندي، الرئيس التنفيذي لشركة «كاندي كابيتالز»: تسلط هذه النتائج الأخيرة الضوء على الثقة الراسخة في سوق العقارات الفاخرة في دبي. إن المسار المتميز للمدينة، وأسلوب الحياة، والموقع الاستراتيجي كمدينة عالمية، قد أسهم في تعزيز مكانة دبي كنقطة جذب للنخبة حول العالم. حالياً، لا تزال أسعار العقارات في دبي معقولة مقارنةً بالمدن العالمية الأخرى، وأعتقد أنه سيكون هناك نمو كبير في الأسعار على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها.

ومع زيادة حجم إصدار المنتجات خلال الـ12 إلى 18 شهراً الماضية، واستجابة المطورين للطلب المستقر والمستدام على المنازل، فإن عدد المنازل المباعة على السوق يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، وفقاً لما ذكرته «نايت فرانك». كما بلغ إجمالي مبيعات العقارات قيد الإنشاء خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 100 مليار درهم، بينما بلغت مبيعات المنازل الجاهزة 104.9 مليارات درهم.

ارتفاع أسعار الشقق

وبدراسة السوق حسب القطاع، من المتوقع أن تشهد أسعار الشقق في دبي ارتفاعاً بنسبة 5.1% خلال الربع الثالث من عام 2023، لتصل إلى أكثر من 1300 درهم للقدم المربعة. هذا يشير إلى زيادة قوية بنسبة 26% منذ الربع الأول لعام 2020، على الرغم من الارتفاع الكبير بنسبة 19% في العام الماضي. ومع ذلك، يجدر بالذكر إلى أن أسعار الشقق لا تزال أقل بنسبة 10% من أعلى مستوى سجلته في 2014.

أما فيما يتعلق بقطاع الفلل، فقد شهدت الأسعار في دبي زيادة بنسبة 4.5% بين شهري يونيو وسبتمبر، حيث بلغ أعلى متوسط سعر 1,580 درهماً للقدم المربعة. تمثل هذه الزيادة زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق وزيادة بنسبة 57% منذ الربع الأول لعام 2020.

مناطق

وبعد استعراض دقيق للمناطق ذات الأداء الأفضل، يتضح من تحليل «نايت فرانك» أن الشقق في منطقة جنوب دبي قد شهدت واحدة من أقوى معدلات النمو، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 73% خلال الـ12 شهراً الماضية. تأتي في المرتبة التالية أبراج بحيرات جميرا بنسبة 67%، ومدينة جميرا ليفنج أم سقيم الثالثة بنسبة 37%، بأسعار تقدر بحوالي 1,150 درهماً، و1,780 درهماً، و2,860 درهماً على التوالي.

علاوة على ذلك، تواصل منطقة نخلة جميرا الحفاظ على مكانتها باعتبارها أغلى سوق للشقق السكنية، حيث تبلغ الأسعار فيها 3,390 درهماً للقدم المربعة. وجدير بالذكر أن كلتا السوقين الفرعيتين في نخلة جميرا ومنطقة أم سقيم الثالث شهدت تجاوز أسعارهما مستويات الربع الأول من 2020 بنسبة 122% و100% على التوالي.

كما سجلت جزر جميرا زيادة بنسبة 65% في أسعار الفلل في العام الماضي وحده، لتبلغ الآن 2,680 درهماً للقدم المربعة، ما يجعلها المنطقة التي شهدت أسرع زيادة في قيمة الفلل. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الفلل في منطقة جنوب دبي أهم تغير ربع سنوي في الأسعار، حيث ارتفعت بنسبة 33% خلال الربع الثالث.

توقعات 2024

ونشرت «نايت فرانك» أيضاً توقعاتها السنوية للسوق لعام 2024 واعتمدت فيها على أربعة من العوامل الأساسية التي أثرت على أسعار العقارات في دبي خلال دورة السوق هذه. وتتضمن هذه العوامل حجم الصفقات، وزيادة الطلب على العقارات الجاهزة، والنسبة العالية من المشترين النقديين، بالإضافة إلى قيود العرض.

وأوضح دوراني: بعد مرور 12 شهراً على أول توقعاتنا لسوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي، أثبتت توقعاتنا لعام 2023 دقتها. فقد شهدت السوق الرئيسي في دبي، والتي تشمل أحياء نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة خليج جميرا، نمواً في الأسعار بنسبة 15.9% خلال الـ12 شهراً حتى نهاية سبتمبر 2023، ما يضعنا على المسار الصحيح لتحقيق النسبة المقدرة 13.5% والتي توقعناها في هذا الوقت من العام الماضي. وفي عام 2024، نتوقع زيادة بنسبة 5% في القيم الأولية، في حين من المتوقع أن ينمو السوق العقاري بنسبة 3.5%.

في حين أن هذا قد يبدو، ظاهرياً على الأقل، بمثابة انخفاض كبير في نمو الأسعار الأساسية بنسبة 44.4% المسجلة في 2021، إلا أنه مجرد انعكاس لبعض النمو الاستثنائي في 2021 الذي يسير ببطء في انحساره على مدى الـ12 شهراً الماضية من توقعاتنا.

أحجام المعاملات

وخلال دورة السوق هذه، أثرت عدة عوامل بشكل كبير على أداء الأسعار، وكانت واحدة من هذه العوامل هي الرقم القياسي لمبيعات المنازل الذي تجاوز عتبة الـ10 ملايين دولار. ففي الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من 2023، تم بيع 87 ألف منزل في الإمارة، ما أدى إلى قيمة إجمالية للصفقات بلغت 224.6 مليار درهم. بالمقارنة بـ2022، حيث تمت 92 ألف معاملة بقيمة إجمالية بلغت 222.7 مليار درهم.

قيد الإنشاء

وتميز سوق الوحدات السكنية للتملك الحر في دبي بهيمنة العقارات التي ما زالت قيد الإنشاء، حيث بلغت نسبة مبيعات العقارات قيد الإنشاء 62% من إجمالي المبيعات في 2009 وبمتوسط طويل الأمد قدره 42%. وفي الربع الأول إلى الربع الثالث من 2023، شكلت العقارات قيد الإنشاء 47.8% من إجمالي المبيعات، وهو أعلى قليلاً من المتوسط على المدى الطويل.

ووفقاً لتقرير «الوجهة دبي» لعام 2023 الصادر عن «نايت فرانك»، فإن 66% من أصحاب الثروات العالمية الكبيرة الذين يبحثون عن منزل ثانٍ في دبي يفضلون العقارات الجاهزة.

وعلى الصعيد العالمي، يفضل 53% من الأثرياء المنازل المكتملة في دبي، وترتفع هذه النسبة إلى 61% بين أولئك الذين تتجاوز ثرواتهم الصافية 10 ملايين دولار، وتصل إلى 71% بين الأثرياء في شرق آسيا.

مشترون نقديون

ويواصل المشترون النقديون السيطرة على السوق، حيث يمثلون حوالي 80% من حجم المعاملات في الربع الثاني من 2023. وساعد ذلك في عزل السوق عن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسهم في تحقيق مبيعات قياسية في 2023.

في حين وصلت نسبة المعاملات النقدية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 82.4% خلال النصف الأول من 2023، وهناك احتمال أن يفكر العديد من المشترين في إعادة التمويل خلال المستقبل.

اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز