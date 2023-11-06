راشد الأنصاري لـ« البيان »: الدرهم يحافظ على ثباته القوي

أكد راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، أن الدرهم يحافظ على ثباته بدعم الاقتصاد الوطني القوي، في ظل تراجع عملات دول إقليمية كبرى أمام العملة الإماراتية، مثل اليوان الصيني، والليرة التركية، والجنيه المصري، والروبية الباكستانية.

وأشار الأنصاري، إلى أن الدولار يتصدر قائمة العملات الأكثر تداولاً في فروع المجموعة حالياً، يليه اليورو، والريال السعودي، والجنيه الإسترليني، مضيفاً: ((نتوقع استمرار الإقبال الكبير على هذه العملات خلال الفترة المقبلة، التي تعد من أكثر فترات العام نشاطاً على صعيد صرف العملات الأجنبية)).

وكشف راشد الأنصاري، عن سعي المجموعة لتوسيع شبكة فروعها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع محفظة منتجاتها وخدماتها الرقمية، رغم الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها بعض المناطق، وتطمح لاستغلال الفرص التي تتيحها اقتصادات دول المنطقة، وتسهيل وصول العملاء إلى خدمات المجموعة المالية إقليمياً.

وفيما يلي نص الحوار بين راشد الأنصاري و((البيان)):

ما توقعاتكم لأسعار العملات في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل، لاسيما في الدول العربية؟

سجل عدد من العملات تراجعاً في سعر الصرف مقابل الدرهم الإماراتي منذ بداية العام، ووفقاً لأسعار الصرف بتاريخ 30 أكتوبر 2023، سجلت الليرة التركية انخفاضاً بقيمة 51%، وانخفض سعر صرف الجنيه المصري بقيمة 24%، بينما شهدت الروبية الباكستانية انخفاضاً بنسبة 23%، فيما كانت الليرة السورية الأكثر تراجعاً بنسبة فاقت 102%.

كما انخفض الدينار العراقي 19.38%، واليوان الصيني 8.62%، والدرهم المغربي 1.95%، والدينار التونسي 1.93%، والدينار الجزائري 0.78%، والروبية الهندية 0.40%، والدينار الأردني 0.035%. وعلى صعيد الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل، لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث، لكننا نعتقد أن سعر صرف الدرهم الإماراتي سيحافظ على ثباته، لاسيما مع وجود اقتصاد وطني قوي ومتين، واستراتيجيات مصرف الدولة المركزي التي تتميز بالكفاءة.

ما العملات الأكثر تداولاً في الإمارات؟

يتصدر الدولار قائمة العملات الأكثر إقبالاً للصرافة في فروع المجموعة حالياً، يليه اليورو، والريال السعودي والجنيه الإسترليني، نتوقع استمرار الإقبال الكبير على هذه العملات خلال الفترة المقبلة التي تعد من أكثر فترات العام نشاطاً على صعيد صرف العملات الأجنبية.

كيف تقيّمون إدراج مجموعة الأنصاري في سوق دبي المالي؟

شكّل إدراج المجموعة في سوق دبي المالي محطة متميزة في مسيرتنا، وخطوة استراتيجية في إطار رؤيتنا لترسيخ مكانة ((الأنصاري للخدمات المالية))، بوصفها مجموعة رائدة في توفير الخدمات والحلول المالية المتكاملة داخل دولة الإمارات.

يصل الحد الأدنى لتوزيع الأرباح عن السهم، إلى 7.8%، إذ نعمل على توزيع 600 مليون درهم على مرحلتين، الأولى في أكتوبر، والثانية في أبريل.

ما هي استراتيجية النمو لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية؟

تستند استراتيجية النمو إلى 6 ركائز أساسية، توسيع نطاق شبكة الفروع الفعلية للمجموعة في دولة الإمارات، إذ وصلت فروع المجموعة الآن إلى 250 فرعاً، مصحوباً بارتفاع نسبة التوطين في المجموعة إلى 14%.

وتتمثّل الركيزة الثانية في التوسع بأسواق أخرى عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من إمكانات وشراكات Worldwide Cash Express لزيادة نطاق الحضور الدولي.

وتستند الركيزة الثالثة إلى مواصلة الاستثمار في توسيع محفظة المنتجات والخدمات الرقمية للمجموعة، والرابعة زيادة هوامش الربح من دون التأثير على القدرة التنافسية، فيما تتمثّل خماس الركائز في توسيع عرض القيمة في سوق تحويلات الشركات، وأخيراً توسيع عرض القيمة الخاص بها في سوق الحلول المتكاملة لإدارة النقد.

كيف تتعاملون مع ملف توسّع الفروع إقليمياً في ظل حالة الاضطراب التي يشهدها الاقتصاد العالمي؟

لا شك أن الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها بعض المناطق تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتفرض حالة من عدم اليقين على المشهد المالي، وتؤثر على خطط واستراتيجيات الأعمال، ونطمح رغم هذه التحديات لمواصلة التوسع إقليمياً، نظراً للفرص والآفاق المتنامية التي تتيحها اقتصادات دول المنطقة، في ظل الاستراتيجيات والبرامج الطموحة التي ننفذها لتعزيز تنوّع ومرونة واستدامة الاقتصاد.

نسعى من خلال هذا التوجُّه لتعزيز حضور المجموعة إقليمياً، وإتاحة خدماتنا المالية المتكاملة على نطاق أوسع، وتسهيل وصول العملاء أفراداً ومؤسسات، إلى حلول مالية أكثر تنوعاً وشمولية، وبناءً عليه الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة لدول المنطقة.

كيف تقيّمون عدد التحويلات في الأشهر الـ 6 الأولى من العام، وما توقعاتكم للفترة المتبقية من العام الجاري والعام المقبل؟

تعد دول الخليج الأعلى عالمياً في التحويلات المالية العالمية، بنسبة 25%، أما بالنسبة لهبوط عمليات التحويل لبعض الدول، فقد قابل ذلك تحويل الدرهم إلى دولار، وشهدنا إقبالاً على العملة الأمريكية للاحتفاظ بها.

سجلت المجموعة أداءً قوياً خلال النصف الأول من السنة المالية 2023، إذ ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 5% على أساس سنوي، ليصل إلى 578 مليون درهم، مدعوماً بزيادة 10.7% على أساس سنوي في إجمالي عدد المعاملات.

وجاءت الزيادة في عدد المعاملات مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب القوي من شريحة أعمال الشركات، وفي ضوء الظروف الاقتصادية الموائمة للتوسع في دولة الإمارات، كما يعود ذلك أيضاً إلى الزيادة القوية في أعمال الأوراق النقدية، بما في ذلك البطاقات مسبقة الدفع، نتيجة ازدهار السياحة بالتزامن مع ذروة موسم العطلات.

نتوقع تواصل هذا المسار الإيجابي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري في ضوء مجموعة من العوامل، على رأسها تنامي الأنشطة الاقتصادية في الدولة، لاسيما الخدمات المالية والتجارة، وتزايد أعداد القادمين إلى الدولة خلال موسم السياحة الشتوي.

شهدنا زيادة ملحوظة في الدخل التشغيلي لنظام حماية الأجور، ما الذي أدى لهذه الزيادة؟

شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات التشغيلية لحلول نظام حماية الأجور بنسبة وصلت إلى 18.5% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، يرجع ذلك إلى تنامي عدد العملاء الجدد وزيادة عدد الأجور المدفوعة عبر فروعنا.

كيف تقيّمون أداء قنواتكم الرقمية؟

تواصل قنواتنا الرقمية استقطاب المزيد من العملاء، إذ سجلنا زيادة بواقع 31% في عدد المعاملات التي تمت عبر القنوات الرقمية لمختلف حلولنا وخدماتنا خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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