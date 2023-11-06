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«ريمتلي»: دبي تتفوق عالمياً وجهة مفضلة للوافدين

11/6/2023 7:28:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تفوقت دبي بفارق كبير على غيرها من مدن العالم وجهة مفضلة للوافدين في أنحاء العالم، بناء على تحليل لبيانات البحث لمستخدمي الإنترنت على محرك «غوغل» لعبارة «الانتقال إلى المدينة X» في 164 دولة.

كما تبوأت الإمارة مرتبة الصدارة باعتبارها المدينة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة للمتطلعين للعيش في الخارج، حيث حلت وجهة الانتقال المفضلة لـ37 ولاية أمريكية من أصل 50، وفق دراسة حديثة صادرة عن خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت الأمريكية «ريمتلي».

وأفادت الدراسة بأن دبي تعد المدينة المفضلة لدى البلدان والمدن التي تم تحليلها، متصدرة قوائم أمنيات مستخدمي الإنترنت في 60 دولة، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتصدرت دبي تصنيف الدول الأكثر شعبية كوجهة للوافدين على مستوى العالم وفي أمريكا الشمالية، متفوقة على مدن معروفة كميامي وباريس ونيويورك ومدريد وسنغافورة ولندن وبروكسل وغيرها، وفق تصنيف «ريمتلي»، والذي يعتمد على عدد الدول التي فضلت الانتقال إليها، حيث بحثت 60 دولة عن دبي مقابل 12 دولة عن ميامي التي حلت في المركز الثاني، بعدها باريس (10 دول) ونيويورك ومدريد وسنغافورة (8 دول)، ولندن وبروكسل (6 دول).

وأكدت دبي أنها المدينة الأكثر شعبية بين الأمريكيين، ووجهة الانتقال المفضلة من الولايات المتحدة إلى مدن خارجها، لـ37 ولاية أمريكية من أصل 50.

ولفتت الدراسة إلى أن دبي تشتهر بهندستها المعمارية فائقة الحداثة، والحياة الليلية النابضة بالحيوية وأشعة الشمس على مدار العام، وفرص العمل الوفيرة وينظر إليها في أنحاء العالم بوصفها مكاناً مرغوباً للغاية للعيش فيه، ويبدو أنها الوجهة المثالية للانتقال بالنسبة لأي شخص يريد بداية جديدة في مدينة حديثة.

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