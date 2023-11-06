«ريمتلي»: دبي تتفوق عالمياً وجهة مفضلة للوافدين

(MENAFN
- Al-Bayan)
تفوقت دبي بفارق كبير على غيرها من مدن العالم وجهة مفضلة للوافدين في أنحاء العالم، بناء على تحليل لبيانات البحث لمستخدمي الإنترنت على محرك «غوغل» لعبارة «الانتقال إلى المدينة X» في 164 دولة.
كما تبوأت الإمارة مرتبة الصدارة باعتبارها المدينة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة للمتطلعين للعيش في الخارج، حيث حلت وجهة الانتقال المفضلة لـ37 ولاية أمريكية من أصل 50، وفق دراسة حديثة صادرة عن خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت الأمريكية «ريمتلي».
وأفادت الدراسة بأن دبي تعد المدينة المفضلة لدى البلدان والمدن التي تم تحليلها، متصدرة قوائم أمنيات مستخدمي الإنترنت في 60 دولة، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتصدرت دبي تصنيف الدول الأكثر شعبية كوجهة للوافدين على مستوى العالم وفي أمريكا الشمالية، متفوقة على مدن معروفة كميامي وباريس ونيويورك ومدريد وسنغافورة ولندن وبروكسل وغيرها، وفق تصنيف «ريمتلي»، والذي يعتمد على عدد الدول التي فضلت الانتقال إليها، حيث بحثت 60 دولة عن دبي مقابل 12 دولة عن ميامي التي حلت في المركز الثاني، بعدها باريس (10 دول) ونيويورك ومدريد وسنغافورة (8 دول)، ولندن وبروكسل (6 دول).
وأكدت دبي أنها المدينة الأكثر شعبية بين الأمريكيين، ووجهة الانتقال المفضلة من الولايات المتحدة إلى مدن خارجها، لـ37 ولاية أمريكية من أصل 50.
ولفتت الدراسة إلى أن دبي تشتهر بهندستها المعمارية فائقة الحداثة، والحياة الليلية النابضة بالحيوية وأشعة الشمس على مدار العام، وفرص العمل الوفيرة وينظر إليها في أنحاء العالم بوصفها مكاناً مرغوباً للغاية للعيش فيه، ويبدو أنها الوجهة المثالية للانتقال بالنسبة لأي شخص يريد بداية جديدة في مدينة حديثة.
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دبي وجهة مفضّلة لوافدي 60 دولة
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