تشلسي يسحق توتنهام برباعية ويحرمه من استعادة صدارة الدوري الإنجليزي

ألحق تشلسي الخسارة الاولى بجاره ومضيفه توتنهام المنقوص عندما تغلب عليه 4-1 بينها ثلاثية للمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون الإثنين على ملعب "توتنهام هوتسبر ستاديوم" في لندن في دربي العاصمة وختام المرحلة الحادية عشرة من الدولي الإنجليزي لكرة القدم.

وكان توتنهام البادئ بالتسجيل عبر السويدي ديان كولوشيفسكي (6)، لكن تشلسي بقيادة المدرب القديم لتوتنهام الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رد برباعية لكول بالمر (35 من ركلة جزاء) وجاكسون (75 و90+4 و90+7) مستغلا النقص العددي في صفوف مضيفه الذي لعب بتسعة لاعبين اثر طرد مدافعيه الدوليين الارجنتيني كريستيان روميرو (33) والإيطالي ديستيني أوديجي (55).

وكان توتنهام الطرف الأفضل في المباراة لكن مستواه تراجع بسبب تأثره بالطرد المبكر لمدافعه روميرو، ثم إصابة مدافعه الهولندي ميكي فان دي فين وصانع ألعابه الدولي جيمس ماديسون قبل نهاية الشوط الأول (45+1).

وزادت محن توتنهام في الثاني بطرد مدافعه أوديجي (55) ففشل في الصمود أمام المد الهجومي لتشلسي بقيادة المتألق رحيم ستيرلينغ الذي صنع الهدف الثاني لجاكسون.

وكاد توتنهام يخطف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر قائده الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون من هجمة مرتدة أنقذها حارس المرمى الاسباني روبرت سانشيس.

ودفع توتنهام ثمن اندفاعه غاليا حيث استقبلت شباكه هدفين آخرين سجلهما جاكسون من هجمتين مرتدين رافعا رصيده إلى خمسة أهداف حتى الآن في الدوري.



- بداية قوية لتوتنهام -

وهي الخسارة الاولى لتوتنهام هذا الموسم بعد ثمانية انتصارات وتعادلين فتجمد رصيده عند 26 نقطة وفشل في استعادة الصدارة من مانشستر سيتي حامل اللقب الذي كان تغلب على بورنموث 6-1 السبت في افتتاح المرحلة، وتصدر برصيد 27 نقطة.

في المقابل، حقق تشلسي فوزه الرابع هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارة فرفع رصيده الى 15 نقطة وارتقى الى المركز العاشر بفارق الاهداف امام جاره الآخر كريستال بالاس.



وبكر توتنهام بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السادسة عندما تلقى كولوشيفسكي كرة خلف الدفاع من السنغالي باب مطر سار فتوغل داخل المنطقة وسددها بقوة ارتطمت بظهر المدافع ليفي كولويل وسكنت على يسار الحارس سانشيس.

وأهدر جاكسون فرصة سهلة لادراك التعادل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من ستيرلينغ داخل المنطقة (12).

وسجل سون هدفا بمتابعة من مسافة قريبة اثر تمريرة من الويلزي برينان جونسون بيد انه الغي بداعي التسلل بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (14).

- تدخل متهور لروميرو -

وهز ستيرلينغ الشباك في الدقيقة 21 لكن الهدف ألغي بداعي لمسة يد على الدولي الانجليزي قبل متابعة الكرة من مسافة قريبة.

وسجل الإكوادوري موزيس كايسيدو هدفا من تسديدة قوية من خارج المنطقة ألغي بداعي التسلل على جاكسون (28)، بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد الذي عاد لحظة تأكده من صحة الهدف الى لقطة قبله ارتكب على اثرها روميرو خطأ متهورا بحق مواطنه فرنانديس داخل المنطقة فاحتسبت ركلة جزاء لتشلسي وطرد المدافع الارجنتيني.

وانبرى بالمر لركلة الجزاء وسددها بيسراه قوية زاحفة ارتطمت بالقائم الايسر وعانقت الشباك (35).

ودفع المدرب الأسترالي لتوتنهام أنج بوستيكوغلو بإريك داير مكان جونسون عقب طرد روميرو.

وتلقى توتنهام ضربتين موجعتين أخريين باصابة قطب دفاعه فان دي فين في العضلة الخلفية لفخذه الايمن وصانع ألعابه ماديسون في قدمه اليسرى، فدفع المدرب بالبرازيلي رويال إيمرسون والدنماركي بيار-إميل هويبييرغ مكانهما (45+1).

وزادت محن توتنهام بطرد مدافعه أودوجي لتلقيه الانذار الثاني اثر عرقلة ستيرلينغ المنفرد (55).

وأبعد هويبييرغ كرة رأسية لجاكسون من مسافة قريبة من باب المرمى (56).

وكاد ريس جيمس يفعلها بتسديدة قوية عكسية زاحفة مرت بجوار القائم الايمن البعيد للحارس الايطالي غوغلييلمو فيكاريو (60) الذي تابع تألقه بتصديه لانفراد البديل الاسباني مارك كوكوريلا (67).

ونجح جاكسون في منح التقدم لتشلسي عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من ستيرلينغ داخل المنطقة فتابعها بيسراه على يمين فيكاريو (75).

وأدرك داير التعادل لتوتنهام بعد دقيقتين بتسديدة "على الطاير" من مسافة قريبة لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (77).

وكاد البديل الدولي الاوروغوياني رودريغو بنتانكور يفعلها برأسية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيسر (86)، ثم حذا حذوه سون بانفراد أنهاه بتسديدة قوية من حافة المنطقة تصدى لها سانشيس (90+3).

ودفع سون ثمن فرصته الضائعة لان تشلسي ارتد بهجمة مرر على اثرها كونور غالاغر كرة الى جاكسون الذي سددها بقوة داخل المرمى (90+4) موجها الضربة القاضية لتوتنهام، قبل أن يختم المهرجان بهدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه اثر كرة خلف الدفاع من بالمر فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وراوغ فيكاريو وتابعها داخل المرمى الخالي (90+7).





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