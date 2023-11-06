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مستوحاة من قط الرمال.. السعودية تطلق تميمة كأس العالم للأندية 2023

11/6/2023 7:28:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المستوحاة من "قط الرمال".

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023، في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر 2023.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل "إكس" مساء الاثنين: "رحبوا بهداف التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 المستوحاة من قط الرمال .. هلا بالأبطال".

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع التغريدة صورة التميمة المستوحاة من قط الرمال.

وتضم بطولة كأس العالم للأندية، 7 فرق، وهي اتحاد جدة السعودي (المنظم) مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا وليون المكسيكي بطل منطقة أمريكا الشمالية والوسطى "الكونكاكاف" وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وفلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.


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