مصر : مغادرة 329 أجنبياً و17 مريضاً من غزة عبر معبر رفح



قال مصدر أمني مصري إن 329 أجنبيا من حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح البري مساء الإثنين كما غادر قطاع غزة من معبر رفح أيضا 17 حالة من المرضي.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مغادرة 329 أجنبيا من حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية ومنهم 100 مصري الجنسية من أصل فلسطيني كما شهد معبر رفح خروج 8 من مصابي الحرب فى غزة و9 حالات من مرضي السرطان وذلك مساء يوم الإثنين.

وأضاف المصدر أنه جاري نقل المرضى إلى مستشفيات القاهرة والمصابين إلى مستشفى العريش العام.

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مغادرة 329 أجنبياً و17 مريضاً من غزة عبر معبر رفح

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