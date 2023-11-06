أكثر من 10 آلاف قتيل في غزة وتحذير أممي من تحوّل القطاع إلى مقبرة للأطفال

تجاوزت حصيلة القتلى في غزة عشرة آلاف، معظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر المنصرم، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار محذّرا من أن القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس أشرف القدرة قُتل 292 فلسطينيا على الأقل ليل الأحد الإثنين في غارات عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي، متهما إياه "بارتكاب 19 مجزرة في الساعات الأخيرة".

في دير البلح في وسط قطاع غزة قال محمود مشمش في تصريح لوكالة فرانس برس "إنها مجازر! لقد دمّروا ثلاثة منازل على رؤوس سكانها. نساء وأطفال، لقد انتشلنا 40 جثة من تحت الأنقاض".

بحسب وزارة الصحة التابعة في غزة أصيب مستشفيان للأطفال ومنشأة طبية هي الوحيدة المخصصة للمرضى النفسيين في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس في مؤتمر صحافي إن الحصيلة بلغت 10022 قتيلا، وذلك في اليوم الحادي والثلاثين للحرب.

وبحسب الوزارة، فإن الحصيلة تشمل أكثر من 4 آلاف طفل، وغالبية القتلى منذ بداية الحرب هم من المدنيين.

والإثنين أقرّت الولايات المتحدة بأن حصيلة الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى في غزة هي بـ"الآلاف"، علما بأن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد شدّد في نهاية أكتوبر على أنه "لا يثق" بالحصيلة التي تعلنها حماس.

- "مقبرة للأطفال" -

في اليوم الـ31 للحرب، لا تزال تدور حرب شوارع بين الجنود الإسرائيليين ومقاتلي حماس، أعنفها في شمال القطاع حيث مدينة غزة المحاصرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تقسيم القطاع إلى شطرين جنوبي وشمالي.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين على وقف إطلاق النار، محذّرا من ان القطاع الذي يتعرّض للقصف يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

وقال غوتيريش في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات".

وقال غوتيريش إن "الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنها أزمة للبشرية".

وإذ جدّد إدانته لـ"أعمال إرهابية مروعة" ارتكبتها حماس، حضّها على "الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين في غزة" منذ السابع من أكتوبر.

وشدّد على ان المساعدات الإنسانية التي تعبر رفح نحو القطاع المحاصر غير كافية.

ففي أسبوعين عبرت 400 شاحنة، مقابل 500 كانت تعبر يوميا، وقد شدّد على أنها لا تلبي على الإطلاق الاحتيجات الكبرى.

والإثنين، تم نقل مجموعة من الجرحى من قطاع غزة عبر معبر رفح، على أن يتم إجلاء عدد من الأجانب ومزدوجي الجنسية كذلك وفق حكومة حماس ومسؤول مصري.

في أنقرة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين أن واشنطن تسعى لتأمين مزيد من المساعدات لغزة.

وقال للصحافيين "أحرزنا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة من أجل زيادة" المساعدة التي تصل لسكان غزة مؤكدا أن "توقفا (في المعارك) قد يساهم في ذلك أيضا".





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