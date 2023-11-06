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وزارة الصحة في غزة : ضربة إسرائيلية تستهدف مبنى بمستشفى الشفاء

11/6/2023 7:28:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين إن ضربة جوية إسرائيلية أصابت مبنى في مجمع مستشفى الشفاء مما أدى إلى مقتل فلسطيني لكن إسرائيل نفت أنها هاجمت المستشفى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن 170 مريضا ومئات النازحين كانوا في مبنى المستشفى في ذلك الوقت. وأضاف أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في الضربة.

لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي لدى سؤاله عن هذه التقارير قال "لم تكن هناك ضربة للجيش الإسرائيلي على مستشفى الشفاء".

وعندما سُئل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري عن هذه التقارير خلال مؤتمر صحفي قال "لم نهاجم الألواح الشمسية في مستشفى الشفاء، على حد علمي".

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