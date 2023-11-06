وزارة الصحة في غزة : ضربة إسرائيلية تستهدف مبنى بمستشفى الشفاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين إن ضربة جوية إسرائيلية أصابت مبنى في مجمع مستشفى الشفاء مما أدى إلى مقتل فلسطيني لكن إسرائيل نفت أنها هاجمت المستشفى.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن 170 مريضا ومئات النازحين كانوا في مبنى المستشفى في ذلك الوقت. وأضاف أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في الضربة.
لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي لدى سؤاله عن هذه التقارير قال "لم تكن هناك ضربة للجيش الإسرائيلي على مستشفى الشفاء".
وعندما سُئل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري عن هذه التقارير خلال مؤتمر صحفي قال "لم نهاجم الألواح الشمسية في مستشفى الشفاء، على حد علمي".
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