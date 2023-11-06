بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال في غزة، والوضع في الضفة الغربية، على ما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كربي.

وقال كيربي إن الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال والوضع في الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض قائلا إن واشنطن ستواصل المحادثات مع إسرائيل بشأن هدنة مؤقتة في غزة ونحن في بداية المحادثات".

وذكر بيان لاحق للبيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا "إمكانية فترات توقف تكتيكية لتزويد المدنيين بفرص الخروج بأمان من مناطق القتال المستمر، لضمان وصول المساعدة إلى المدنيين المحتاجين".

وكرر الرئيس بايدن "دعمه الثابت لإسرائيل وحماية المواطنين الإسرائيليين من حماس وجميع التهديدات الأخرى، مع التأكيد أيضًا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين أثناء العمليات العسكرية".

كما ناقش بايدن

أيضا الوضع في الضفة الغربية وضرورة محاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف. واتفقا على التحدث مرة أخرى في الأيام المقبلة.

وقال كيربي للصحفيين "يمكنكم أن تتوقعوا أننا سنواصل الدعوة إلى (فترات) وقف مؤقت وفي أماكن بعينها للقتال... نحن نعتبر أنفسنا في بداية هذه المحادثات وليس في نهايتها".

وذكر كيربي أن هذه المحادثات جاءت في الوقت الذي يتوقع فيه خروج المزيد من الأمريكيين من غزة الاثنين واستمرار دخول المساعدات إلى القطاع. كما ناقش بايدن ونتنياهو الوضع في الضفة الغربية.

وقال كيربي "نعلم أنه يجب علينا إدخال المزيد من الشاحنات. لا يزال الأمر مجرد تدفق هزيل... يجب إخراج المزيد من الناس. لا يزال مجرد تدفق هزيل".

وقال البيت الأبيض إن أقل من 30 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويؤكد البيت الأبيض أن وقف إطلاق النار بشكل عام لن يكون خطوة مناسبة، ويدفع من أجل فترات توقف أقصر للقتال لتحقيق أهداف إنسانية محددة.

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بايدن ونتنياهو يبحثان إمكانية إعلان وقف تكتيكي للقتال في غزة

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