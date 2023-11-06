

قال الأردن الاثنين إنه يترك كل الخيارات مفتوحة في رده على ما وصفه بإخفاق إسرائيل في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في قصفها المكثف واجتياحها لقطاع غزة.

ولم يوضح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الخطوات الأخرى التي سيتخذها الأردن بعدما استدعى سفيره من إسرائيل قبل أيام احتجاجا على القصف الذي شنته إسرائيل على غزة بعد هجوم حركة

(حماس) عليها عبر الحدود في السابع من أكتوبر.

وأعلن الأردن الأسبوع الماضي أنه لن يسمح للسفير الإسرائيلي، الذي غادر عمان بعد وقت قصير من هجوم حماس، بالعودة لاستئناف مهام عمله في الوقت الحالي، وقال إنه شخص غير مرغوب فيه.

وقال الخصاونة، لوسائل إعلام رسمية إن كل الخيارات مطروحة أمام الأردن في تعامله مع ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.

وذكر أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع المكتظ بالسكان ليس دفاعا عن النفس كما تزعم.

وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي لا يميز بين الأهداف المدنية والعسكرية ويمتد إلى المناطق الآمنة وسيارات الإسعاف.

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن أي تحرك لنقل الفلسطينيين إلى الأردن، الذي له حدود مشتركة مع الضفة الغربية، هو "خط أحمر" يرقى إلى حد إعلان الحرب.

وذكر الصفدي الأسبوع الماضي أن الأردن سيواجه أي محاولة من إسرائيل لطرد الفلسطينيين سعيا إلى تغيير الجغرافيا والتركيبة السكانية.

وقالت مصادر أمنية إن الجيش الأردني عزز بالفعل مواقعه على طول الحدود.

اقرأ أيضاً:

خال الشقيقات اللبنانيات: احترقن أمام عيني حتى الموت داخل السيارة

مصادر مصرية: إعادة فتح معبر رفح لإجلاء عدد محدود من غزة

وزارة الصحة في غزة : ضربة إسرائيلية تستهدف مبنى بمستشفى الشفاء



بايدن ونتنياهو يبحثان إمكانية إعلان وقف تكتيكي للقتال في غزة

أكثر من 10 آلاف قتيل في غزة وتحذير أممي من تحوّل القطاع إلى مقبرة للأطفال

الأردن : كل الخيارات مفتوحة مع احتدام الصراع في غزة

أول تعليق من أمريكا حول تصريحات وزير إسرائيلي بضرب غزة بالنووي



مغادرة 329 أجنبياً و17 مريضاً من غزة عبر معبر رفح

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز