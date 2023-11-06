وصفها بمحاكمة مجنونة.. ترامب يتجادل مع القاضي في قضية احتيال مدنية تهدد إمبراطوريته العقارية

دار سجال مرّات عدة الاثنين بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والقاضي خلال جلسة محاكمته في قضية احتيال مدنية في نيويورك تهدد إمبراطوريته العقارية.

وقبل عام على انتخابات يأمل أن تعيده إلى البيت الأبيض، أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يدلي بشهادته كمتّهم أمام المحكمة منذ أكثر من قرن.

وخلال الجلسة، اتّهم ترامب (77 عاما) القاضي آرثر إنغورون بإصدار أحكام "زائفة" وندد بالمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية ضدّه باعتبارها "مأجورة سياسيا".

وأفاد ترامب في إشارة إلى القاضي الذي جلس بجانبه مباشرة "وصفني بالمحتال من دون أن يعرف أي شيء عني"، واصفا المحاكمة بأنها "مطاردة سياسية شعواء".

وقال إنغورون للرئيس السابق الذي يعد المرشح الأوفر حظا للفوز بتسمية الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية "هذا ليس تجمّعا سياسيا" موبّخا ترامب.

وتوجّه القاضي الذي بدا الغضب واضحا عليه بالحديث إلى أحد محامي الرئيس السابق كريستوفر كايز قائلا له "اضبط موكلك".

وندد ترامب الذي حضر مرتديا بزة باللون الأزرق الداكن مع ربطة عنق والعلم الأمريكي على ياقته بما وصفها بـ"محاكمة مجنونة.. وغير منصفة إلى حد كبير" يقف خلفها الديموقراطيون الذين "يلاحقونني من 15 جهة مختلفة".

وترامب متّهم إلى جانب نجليه دونالد جونيور وإريك ورؤساء تنفيذيين آخرين في "منظمة ترامب" بتضخيم أصول الشركة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

وفي شهادته التي أدلى بها تحت القسم، رفض ترامب الاتهامات بأن بيانات الشركة بشأن وضعها المالي كانت زائفة وقال "لم تكن حقا وثائق توليها المصارف الكثير من الاهتمام".

وأضاف أن قيمة "علامة ترامب التجارية" لم تؤخذ في الحسبان أيضا عند تقدير قيمة أصوله العقارية.

وقال في ردّه على كيفن والاس، المحامي من مكتب المدعية العامة في نيويورك، "أصبحت رئيسا بفضل علاماتي التجارية".

الأرقام لا تكذب

وقالت المدعية العامة جيمس للصحافيين قبل وصول ترامب، إن الرئيس السابق "أساء بشكل متواصل تقييم أصوله وضخمها".

وقالت "إنني واثقة قبل مثوله بأنه سيبدأ بتوجيه الإساءات والتعليقات الساخرة والملاحظات العنصرية وسيعتبر كل ذلك حملة شعواء.. لكن في نهاية المطاف الأمر الوحيد الذي يهمّ هو الوقائع والأرقام.. والأرقام لا تكذب".

هاجم ترامب المدعية العامة المتحدرة من أصول إفريقية مرارا متهما إياها بـ"العنصرية"، كما وصف القاضي بأنه "مختل" و"يساري متعصّب كاره لترامب، وعميل للديموقراطيين".

وردّ القاضي بفرض غرامتين على ترامب، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمثل ترامب أمام المحكمة بعدما مثل أمامها ابناه دونالد جونيور وإريك الأسبوع الماضي وحمّلا المحاسبين مسؤولية أي أخطاء وردت في بيانات الشركة المالية.

وتفيد "واشنطن بوست" بأن آخر رئيس سابق أدلى بشهادته علنا كمتهم كان ثيودور روزفلت في محاكمة ترتبط بالتشهير عام 1915.

خضع ترامب لجلستي استماع مغلقتين خلال التحقيق في هذه القضية.

الأولى من بين عدد من المحاكمات



لا يواجه ترامب ونجلاه خطر السجن، ولكن قد تفرض عليهم غرامات تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار إضافة إلى احتمال إطاحتهم من إدارة الشركة العائلية.

وحتى قبل المرافعات الافتتاحية، قضى إنغورون بأن مكتب جيمس قدّم "أدلة قاطعة" على أن ترامب بالغ في تقدير أصول المجموعة في الوثائق المالية بمبلغ قدره ما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.

نتيجة لذلك، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترامب و40 ناطحة سحاب في مانهاتن.

بقي هذا الحكم معلّقا في انتظار الاستئناف، لكن في حال إثباته وتنفيذه، سيخسر ترامب السيطرة على قسم من إمبراطوريته العقارية.

تعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من عدة معارك قانونية يواجهها ترامب فيما يسعى لاستعادة الرئاسة.

وفي مارس، سيواجه ترامب الذي عُزل مرّتين عندما كان في السلطة، محاكمة في اتهامات بأنه تآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس جو بايدن.

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