Tuesday, 07 November 2023 04:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أول تعليق من أمريكا حول تصريحات وزير إسرائيلي بضرب غزة بالنووي

11/6/2023 7:28:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصفت الولايات المتحدة الإثنين اقتراح وزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "غير مقبول" وحضّت كلّ الأطراف على تجنّب "خطاب الكراهية".

والأحد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر"، مشيراً إلى أنّ إسرائيل تحاول تجنّب "غير المقاتلين" في القصف الذي تشنّه على قطاع غزة ردّاً على هجمات حركة حماس.

والإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في تصريح لصحافيين إنّ "رئيس الوزراء نتانياهو والحكومة الإسرائيلية رفضا تلك التصريحات التي نعتبرها أيضاً غير مقبولة على الإطلاق".

وتابع "ما زلنا نعتقد أنّه من المهمّ لجميع الأطراف في هذا الصراع الامتناع عن خطاب الكراهية الذي من شأنه إثارة مزيد من التوترات".

وكان إلياهو أعرب في مقابلة أجرتها معه محطة "كول بِراما" الإذاعية الإسرائيلية، عن عدم رضاه عن الردّ الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر على قطاع غزة.

وردا على سؤال طرحه محاوره حول ما إذا كان يدعو إلى إسقاط "قنبلة ذرية ما" على قطاع غزة "لقتل الجميع"، ردّ إلياهو بالقول إنّ "هذا أحد الخيارات".

ولاحقاً قال الوزير عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) إنّ تصريحاته كانت "مجازية"، علمًا بأنّ إسرائيل لم تعترف يومًا بامتلاكها السلاح النووي.

اقرأ أيضاً:

خال الشقيقات اللبنانيات: احترقن أمام عيني حتى الموت داخل السيارة

مصادر مصرية: إعادة فتح معبر رفح لإجلاء عدد محدود من غزة

وزارة الصحة في غزة : ضربة إسرائيلية تستهدف مبنى بمستشفى الشفاء

بايدن ونتنياهو يبحثان إمكانية إعلان وقف تكتيكي للقتال في غزة

أكثر من 10 آلاف قتيل في غزة وتحذير أممي من تحوّل القطاع إلى مقبرة للأطفال

الأردن : كل الخيارات مفتوحة مع احتدام الصراع في غزة

أول تعليق من أمريكا حول تصريحات وزير إسرائيلي بضرب غزة بالنووي

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN06112023000110011019ID1107381957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث