وصفت الولايات المتحدة الإثنين اقتراح وزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "غير مقبول" وحضّت كلّ الأطراف على تجنّب "خطاب الكراهية".

والأحد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر"، مشيراً إلى أنّ إسرائيل تحاول تجنّب "غير المقاتلين" في القصف الذي تشنّه على قطاع غزة ردّاً على هجمات حركة حماس.

والإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في تصريح لصحافيين إنّ "رئيس الوزراء نتانياهو والحكومة الإسرائيلية رفضا تلك التصريحات التي نعتبرها أيضاً غير مقبولة على الإطلاق".

وتابع "ما زلنا نعتقد أنّه من المهمّ لجميع الأطراف في هذا الصراع الامتناع عن خطاب الكراهية الذي من شأنه إثارة مزيد من التوترات".



وكان إلياهو أعرب في مقابلة أجرتها معه محطة "كول بِراما" الإذاعية الإسرائيلية، عن عدم رضاه عن الردّ الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر على قطاع غزة.

وردا على سؤال طرحه محاوره حول ما إذا كان يدعو إلى إسقاط "قنبلة ذرية ما" على قطاع غزة "لقتل الجميع"، ردّ إلياهو بالقول إنّ "هذا أحد الخيارات".

ولاحقاً قال الوزير عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) إنّ تصريحاته كانت "مجازية"، علمًا بأنّ إسرائيل لم تعترف يومًا بامتلاكها السلاح النووي.

اقرأ أيضاً:

خال الشقيقات اللبنانيات: احترقن أمام عيني حتى الموت داخل السيارة

مصادر مصرية: إعادة فتح معبر رفح لإجلاء عدد محدود من غزة

وزارة الصحة في غزة : ضربة إسرائيلية تستهدف مبنى بمستشفى الشفاء



بايدن ونتنياهو يبحثان إمكانية إعلان وقف تكتيكي للقتال في غزة

أكثر من 10 آلاف قتيل في غزة وتحذير أممي من تحوّل القطاع إلى مقبرة للأطفال

الأردن : كل الخيارات مفتوحة مع احتدام الصراع في غزة

أول تعليق من أمريكا حول تصريحات وزير إسرائيلي بضرب غزة بالنووي



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز