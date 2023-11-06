سؤال شوري عن عدد المراكز والمعاهد المرخصة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) توجهت سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى بسؤال إلى أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، حول عدد مراكز ومعاهد التأهيل والتدريب الحكومية والأهلية والخاصة المرخصة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، ومدى تغطية تلك المراكز والمعاهد لكافة محافظات ومناطق المملكة، وعدد ذوي الإعاقة المستفيدين منها، ومدى استيعابها لكافة اعداد ذوي الإعاقة في المملكة، ومدى كفايتها لتغطية كافة أنواع الإعاقات.
كما تساءلت الفضالة عن وجود مراكز ومعاهد تأهيل وتدريب تقبل ذوي الإعاقة من الفئات العمرية المتقدمة في السن، ومراكز ومعاهد تأهيل للحالات شديدة الإعاقة، مستفسرة عن توفير الوزارة للخدمات المنزلية للحالات التي تستدعي رعاية خاصة.واستفسرت الفضالة عن وجود خطة لدى الوزارة لتشغيل المراكز والمعاهد الحكومية في فترات مسائية، وما مدى تأهيل وتدريب وكفاءة العاملين بتلك المراكز، للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات، والإجراءات التي تتخذها الوزارة نحو مراقبة تلك المراكز والمعاهد ومتابعة العاملين فيها.
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