سؤال شوري عن عدد المراكز والمعاهد المرخصة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬تساءلت‭ ‬الفضالة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مراكز‭ ‬ومعاهد‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬تقبل‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬ومراكز‭ ‬ومعاهد‭ ‬تأهيل‭ ‬للحالات‭ ‬شديدة‭ ‬الإعاقة،‭ ‬مستفسرة‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬الوزارة‭ ‬للخدمات‭ ‬المنزلية‭ ‬للحالات‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬رعاية‭ ‬خاصة‭.‬واستفسرت‭ ‬الفضالة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬لتشغيل‭ ‬المراكز‭ ‬والمعاهد‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬مسائية،‭ ‬وما‭ ‬مدى‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬وكفاءة‭ ‬العاملين‭ ‬بتلك‭ ‬المراكز،‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الإعاقات،‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬الوزارة‭ ‬نحو‭ ‬مراقبة‭ ‬تلك‭ ‬المراكز‭ ‬والمعاهد‭ ‬ومتابعة‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭.‬

كلمات دالة