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سؤال شوري عن عدد المراكز والمعاهد المرخصة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة

11/6/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توجهت‭ ‬سبيكة‭ ‬خليفة‭ ‬الفضالة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بسؤال‭ ‬إلى‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬مراكز‭ ‬ومعاهد‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬الحكومية‭ ‬والأهلية‭ ‬والخاصة‭ ‬المرخصة‭ ‬لتأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومدى‭ ‬تغطية‭ ‬تلك‭ ‬المراكز‭ ‬والمعاهد‭ ‬لكافة‭ ‬محافظات‭ ‬ومناطق‭ ‬المملكة،‭ ‬وعدد‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬المستفيدين‭ ‬منها،‭ ‬ومدى‭ ‬استيعابها‭ ‬لكافة‭ ‬اعداد‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ومدى‭ ‬كفايتها‭ ‬لتغطية‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬الإعاقات‭.‬

كما‭ ‬تساءلت‭ ‬الفضالة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مراكز‭ ‬ومعاهد‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬تقبل‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬ومراكز‭ ‬ومعاهد‭ ‬تأهيل‭ ‬للحالات‭ ‬شديدة‭ ‬الإعاقة،‭ ‬مستفسرة‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬الوزارة‭ ‬للخدمات‭ ‬المنزلية‭ ‬للحالات‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬رعاية‭ ‬خاصة‭.‬واستفسرت‭ ‬الفضالة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬لتشغيل‭ ‬المراكز‭ ‬والمعاهد‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬مسائية،‭ ‬وما‭ ‬مدى‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬وكفاءة‭ ‬العاملين‭ ‬بتلك‭ ‬المراكز،‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الإعاقات،‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬الوزارة‭ ‬نحو‭ ‬مراقبة‭ ‬تلك‭ ‬المراكز‭ ‬والمعاهد‭ ‬ومتابعة‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭.‬

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