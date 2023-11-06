((التخطيط العمراني)) تعقد سلسلة من الورش التعريفية بالاشتراطات التنظيمية للتعمير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني سلسلة من ورش العمل، عبر تقنية الاتصال المرئي وعلى مدار 3 أيام، للتعريف بأبرز ما جاء في الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، حيث شارك فيها أكثر من 120 موظفاً يمثلون 50 جهة بالقطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تطوير قطاع التخطيط العمراني والعقاري وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
وبهذا الصدد، أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن مشروع الاشتراطات التنظيمية للتعمير هو نتاج تنسيق ومتابعة مستمرة وحثيثة مع العديد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة، من أجل وضع الأسس الكفيلة بتلبية تطلعات المواطنين والمستثمرين عبر وسائل مبتكرة للتعمير والتطوير واستحداث معايير فنية وتخطيطية تواكب المتطلبات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما أشار إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تسعى من خلال عقد هذه الورش التعريفية بالاشتراطات التنظيمية للتعمير إلى اطلاع المعنيين بالقطاع العقاري على أبرز الاشتراطات في سبيل الوصول إلى تخطيط عمراني نموذجي وتنظيم عملية التعمير في مختلف مدن وقرى مملكة البحرين، مضيفاً بأن الاشتراطات التنظيمية تحدد الملامح العمرانية للعقارات وتحافظ على الطابع العمراني والنسيج الاجتماعي لمختلف المدن والقرى في المملكة بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030.
وخلال الورشة تم استعراض أبرز الاشتراطات التي تم إصدارها والتي تضمنت التعديل على عدد مواقف السيارات لمختلف المنشآت، بالإضافة إلى دمج نسبة الاستعمال التجاري والخدمي في محطات الوقود وزيادتها حتى تصل إلى 30 % ، والسماح للمطّورين العقاريين بتصميم مشروع التطوير حسب الاحتياجات، كما تم تنظيم تراخيص خدمة طلبات السيارات Drive Thru في المشاريع التجارية، وزيادة المساحات القابلة للتعمير في المناطق السكنية من خلال تقليل الحد الأدنى للارتدادات، والسماح بتعدد المباني في مناطق العمارات متعددة الاستخدامات 3 و4 طوابق ( B 3- B 4)، إلى جانب السماح بإنشاء الورش المساندة في مناطق المعارض التجارية، كما تم إعادة تنظيم معايير مساحات الشقق السكنية ضمن المناطق السكنية بما يتلاءم مع متطلبات السوق العقاري، بالإضافة إلى إضفاء طابع المرونة عند الترخيص للمشاريع ضمن باب مناطق الخدمات، فضلاً عن زيادة نسبة البناء للمجلس الخارجي ومرافق المبنى ضمن العقارات الواقعة في تصنيف مناطق السكن الحدائقي RG .
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