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((التربية)) تنظم فعالية حول التصدي للتنمر الإلكتروني

11/6/2023 7:20:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬إدارة‭ ‬سياسات‭ ‬وتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬فعالية‭ ‬توعوية‭ ‬حول‭ ‬التصدي‭ ‬للتنمر‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬والتنمر‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬منها‭ ‬التنمر‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬سناء‭ ‬سعيد‭ ‬الحداد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للاستراتيجيات‭ ‬والأداء‭ ‬بالوزارة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الفعالية‭ ‬ألقت‭ ‬فاطمة‭ ‬مهدي‭ ‬حسين‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬سياسات‭ ‬وتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬كلمة‭ ‬استعرضت‭ ‬فيها‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬برنامج‭ ‬التمكين‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬بالاستعمال‭ ‬الآمن‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والوعي‭ ‬كذلك‭ ‬بمكافحة‭ ‬ظاهرة‭ ‬التنمر‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المواطنة‭ ‬الرقمية،‭ ‬والقيم‭ ‬التربوية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬الشخصي‭ ‬للطلبة‭.‬

ثم‭ ‬ألقت‭ ‬النقيب‭ ‬مهندس‭ ‬فوز‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬كلمة‭ ‬بينت‭ ‬فيها‭ ‬أهمية‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الأمان‭ ‬الرقمي‭ ‬والفكري‭ ‬للطلبة‭ ‬أثناء‭ ‬استعمال‭ ‬الإنترنت‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬بشتى‭ ‬أنواعها‭.‬

بعدها‭ ‬شاركت‭ ‬طالبات‭ ‬مدرسة‭ ‬البسيتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬ومدرسة‭ ‬أم‭ ‬أيمن‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬بفقرات‭ ‬تناولت‭ ‬مواضيع‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬التنمر‭ ‬الإلكتروني‭.‬

كما‭ ‬تخللت‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬حول‭ ‬مكافحة‭ ‬التنمر‭ ‬الإلكتروني‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬وحدة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وصاحب‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬معرض‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عرض‭ ‬تجارب‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬طرق‭ ‬وأساليب‭ ‬مكافحة‭ ‬التنمر‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهي‭: ‬مدرسة‭ ‬الازدهار‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات،‭ ‬والمعهد‭ ‬الديني‭ ‬الابتدائي،‭ ‬ومدرسة‭ ‬البسيتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين،‭ ‬ومدرسة‭ ‬سترة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬ومدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭.‬

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