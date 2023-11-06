((التربية)) تنظم فعالية حول التصدي للتنمر الإلكتروني

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- Akhbar Al Khaleej) نظمت إدارة سياسات وتطوير التعليم فعالية توعوية حول التصدي للتنمر الإلكتروني، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة كافة أشكال العنف والتنمر في المدارس، منها التنمر الإلكتروني، بحضور الدكتورة سناء سعيد الحداد الوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء بالوزارة، وعدد من الحضور من وزارة الداخلية.
وفي بداية الفعالية ألقت فاطمة مهدي حسين مدير إدارة سياسات وتطوير التعليم كلمة استعرضت فيها الدور المهم الذي يقوم به برنامج التمكين الرقمي في التعليم لنشر الوعي بالاستعمال الآمن للتكنولوجيا والوعي كذلك بمكافحة ظاهرة التنمر الإلكتروني في المدارس، بالإضافة إلى تعزيز المواطنة الرقمية، والقيم التربوية مع مراعاة التركيز على التطور الشخصي للطلبة.
ثم ألقت النقيب مهندس فوز محمد علي من وحدة حماية الطفل في عالم الفضاء الإلكتروني بوزارة الداخلية كلمة بينت فيها أهمية الحرص على الأمان الرقمي والفكري للطلبة أثناء استعمال الإنترنت والتكنولوجيا بشتى أنواعها.
بعدها شاركت طالبات مدرسة البسيتين الإعدادية للبنات ومدرسة أم أيمن الابتدائية للبنات بفقرات تناولت مواضيع مختلفة عن التنمر الإلكتروني.
كما تخللت هذه الفعالية محاضرة توعوية حول مكافحة التنمر الإلكتروني من تقديم وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بوزارة الداخلية.
وصاحب هذه الفعالية معرض تم من خلاله عرض تجارب المدارس في مجال نشر الوعي حول طرق وأساليب مكافحة التنمر الإلكتروني، شارك فيه عدد من مدارس مملكة البحرين وهي: مدرسة الازدهار الابتدائية للبنات، والمعهد الديني الابتدائي، ومدرسة البسيتين الإعدادية للبنات، ومدرسة الرفاع الإعدادية للبنين، ومدرسة سترة الثانوية للبنات ومدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين.
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