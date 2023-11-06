افتتاح دورة قادة الزوارق لمواجهة حالات الطوارئ في البحر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬قائد‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬المسار‭ ‬التأهيلي‭ ‬لضباط‭ ‬الصف‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الخطة‭ ‬السنوية‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬منسبيها،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بكوادر‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬والجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬للقيام‭ ‬بمهامهم‭ ‬وتوفير‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرية‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

وتمتد‭ ‬الدورة‭ ‬لمدة‭ ‬17‭ ‬أسبوعا،‭ ‬وتتضمن‭ ‬الجانبين‭ ‬النظري‭ ‬والعملي،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬الجانب‭ ‬النظري‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬منع‭ ‬التصادم،‭ ‬أشغال‭ ‬الخرائط،‭ ‬فن‭ ‬القيادة،‭ ‬مد‭ ‬والجرز،‭ ‬العقد‭ ‬والحبال‭ ‬البحرية،‭ ‬الأجهزة‭ ‬الملاحية،‭ ‬العوامات‭ ‬البحرية‭ ‬وحالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬القوانين‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬تختص‭ ‬بالأمن‭ ‬البحري‭.‬

أما‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجانب‭ ‬العملي‭ ‬فتشمل‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية،‭ ‬مكافحة‭ ‬حرائق‭ ‬السفن،‭ ‬واعتراض‭ ‬وتفتيش‭ ‬السفن‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الأمريكي‭ ‬والتدريبات‭ ‬العملية‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬الزوارق‭.‬

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