افتتاح دورة قادة الزوارق لمواجهة حالات الطوارئ في البحر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتح العميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل صباح امس دورة قادة الزوارق السابعة عشر في جناح التدريب البحري بقيادة خفر السواحل، بحضور ضباط جناح التدريب البحري ومشاركة عدد من منتسبي قيادة خفر السواحل، قوة دفاع البحرين، رئاسة الحرس الوطني، سلطة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار قائد خفر السواحل إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن المسار التأهيلي لضباط الصف في إطار الخطة السنوية لرفع كفاءة منسبيها، والارتقاء بكوادر قيادة خفر السواحل والجهات الأمنية ذات الصلة للقيام بمهامهم وتوفير الأمن والسلامة البحرية لأفراد المجتمع.
وتمتد الدورة لمدة 17 أسبوعا، وتتضمن الجانبين النظري والعملي، حيث تتضمن المرحلة الأولى الجانب النظري والذي يشمل مواد قانون منع التصادم، أشغال الخرائط، فن القيادة، مد والجرز، العقد والحبال البحرية، الأجهزة الملاحية، العوامات البحرية وحالات الطوارئ في البحر، بالإضافة إلى أهم القوانين المحلية والدولية التي تختص بالأمن البحري.
أما المرحلة الثانية المتعلقة بالجانب العملي فتشمل الإسعافات الأولية، مكافحة حرائق السفن، واعتراض وتفتيش السفن بالتعاون مع خفر السواحل الأمريكي والتدريبات العملية على قيادة الزوارق.
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