المحافظة الجنوبية ومؤسسة المبرة الخليفية تقيمان ورشة عمل ((التخطيط الاستراتيجي)) للطلبة الأعضاء بالمبرة

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- Akhbar Al Khaleej) ضمن حرص ومتابعة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، أقامت المحافظة الجنوبية بالتعاون مع مؤسسة المبرة الخليفية ورشة عمل حول «التخطيط الاستراتيجي»، والتي تأتي في اطار تحقيق الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الأهلية، بحضور كل من الأستاذة صبا سيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المبرة الخليفية، ومحمد الفاو مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة الجنوبية، ومريم المناعي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمحافظة الجنوبية وذلك بمقر المؤسسة بالرفاع، حيث شهدت الورشة مشاركة ما يزيد على 20 من الطلبة الأعضاء بالمبرة الخليفية.
وتناولت الورشة التي قدمتها المحاضرة عنود محمد السبيعي أخصائي تخطيط استراتيجي وإدارة مشاريع بالمحافظة الجنوبية عددا من المفاهيم والتعريفات المتعلقة بماهية التخطيط الاستراتيجي وما هي الطرق المتبعة فيه، بالإضافة إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي الذي يهدف بشكل كبير إلى الارتقاء بالعمل الطلابي في المجالات الدراسية والعملية عبر اكتشاف قدراتهم وإمكانياتهم الذاتية ومساعدتهم في إيجاد رؤية واضحة لتحقيق أهدافهم المنشودة على أكمل وجه.
كما تضمنت الورشة شرحاً مفصل حول خطوات التخطيط الاستراتيجي وكيفية إعداد خارطة المبادرات والأهداف التشغيلية، وذلك لإكساب الطلبة المشاركين المهارات الحياتية المختلفة التي تصقل شخصياتهم وتؤهلهم لسوق العمل.
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