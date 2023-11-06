المحافظة الجنوبية ومؤسسة المبرة الخليفية تقيمان ورشة عمل ((التخطيط الاستراتيجي)) للطلبة الأعضاء بالمبرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتناولت‭ ‬الورشة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬المحاضرة‭ ‬عنود‭ ‬محمد‭ ‬السبيعي‭ ‬أخصائي‭ ‬تخطيط‭ ‬استراتيجي‭ ‬وإدارة‭ ‬مشاريع‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المفاهيم‭ ‬والتعريفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بماهية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الطرق‭ ‬المتبعة‭ ‬فيه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الطلابي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الدراسية‭ ‬والعملية‭ ‬عبر‭ ‬اكتشاف‭ ‬قدراتهم‭ ‬وإمكانياتهم‭ ‬الذاتية‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬المنشودة‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭.‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الورشة‭ ‬شرحاً‭ ‬مفصل‭ ‬حول‭ ‬خطوات‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وكيفية‭ ‬إعداد‭ ‬خارطة‭ ‬المبادرات‭ ‬والأهداف‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وذلك‭ ‬لإكساب‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬المهارات‭ ‬الحياتية‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تصقل‭ ‬شخصياتهم‭ ‬وتؤهلهم‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭.‬

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