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المحافظة الجنوبية ومؤسسة المبرة الخليفية تقيمان ورشة عمل ((التخطيط الاستراتيجي)) للطلبة الأعضاء بالمبرة

11/6/2023 7:20:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬حرص‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أقامت‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرة‭ ‬الخليفية‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬‮«‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬تحقيق‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الأهلية،‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذة‭ ‬صبا‭ ‬سيادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬المبرة‭ ‬الخليفية،‭ ‬ومحمد‭ ‬الفاو‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬البرامج‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وشؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ومريم‭ ‬المناعي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والمالية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬المؤسسة‭ ‬بالرفاع،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬الورشة‭ ‬مشاركة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالمبرة‭ ‬الخليفية‭.‬

وتناولت‭ ‬الورشة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬المحاضرة‭ ‬عنود‭ ‬محمد‭ ‬السبيعي‭ ‬أخصائي‭ ‬تخطيط‭ ‬استراتيجي‭ ‬وإدارة‭ ‬مشاريع‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المفاهيم‭ ‬والتعريفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بماهية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الطرق‭ ‬المتبعة‭ ‬فيه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الطلابي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الدراسية‭ ‬والعملية‭ ‬عبر‭ ‬اكتشاف‭ ‬قدراتهم‭ ‬وإمكانياتهم‭ ‬الذاتية‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬المنشودة‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭.‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الورشة‭ ‬شرحاً‭ ‬مفصل‭ ‬حول‭ ‬خطوات‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وكيفية‭ ‬إعداد‭ ‬خارطة‭ ‬المبادرات‭ ‬والأهداف‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وذلك‭ ‬لإكساب‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬المهارات‭ ‬الحياتية‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تصقل‭ ‬شخصياتهم‭ ‬وتؤهلهم‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭.‬

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