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بلدي الشمالية يوافق على مقترح تطبيق مواقف ذكية للمركبات

11/6/2023 7:20:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مقترح‭ ‬تطوير‭ ‬مواقف‭ ‬المركبات‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬ذكية‭ ‬لاجتماع‭ ‬العامة‭ ‬كتوصية‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الخامس‭ ‬لمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬بكلمة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬قال‭ ‬فيها‭: ‬ان‭ ‬اجتماعنا‭ ‬الخامس‭ ‬يعقد‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬حدثين‭ ‬مهمين‭ ‬يتميزان‭ ‬بقيمتهما‭ ‬الحيوية‭ ‬وارتباطهما‭ ‬المباشر‭ ‬بمسيرة‭ ‬عملنا‭ ‬البلدي‭ ‬ويلامسان‭ ‬بشكل‭ ‬فعلي‭ ‬أهداف‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬ويتوافقان‭ ‬مع‭ ‬خططنا‭ ‬الاجرائية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬الفعلية‭ ‬بمشاريع‭ ‬عملنا‭ ‬البلدي‭ ‬ويتمثل‭ ‬الحدثان‭ ‬في‭ ‬الخطوة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للحكومة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬اعتماد‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬بشأن‭ ‬تمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬الحزمة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الموارد‭ ‬البلدية‭ ‬المشتركة‭ ‬بتمويل‭ ‬177‭ ‬مشروعًا‭ ‬بلديا‭ ‬والحدث‭ ‬الآخر‭ ‬الأمطار‭ ‬المفاجئة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬مقدمات‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬مراجعة‭ ‬الخطة‭ ‬الاجرائية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬المشترك‭ ‬لمعالجة‭ ‬أضرار‭ ‬الأمطار‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬آلية‭ ‬قويمة‭ ‬للتنسيق‭ ‬المؤسسي‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المسار‭ ‬التنظيمي‭ ‬الفاعل‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬الأمطار‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬فكرة‭ ‬المقترح‭ ‬بتطوير‭ ‬مواقف‭ ‬المركبات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ربطها‭ ‬بتطبيق‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬بغية‭ ‬التسهيل‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬حال‭ ‬استعمالها‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬مقترح‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬إنارة‭ ‬الحدائق‭ ‬العامة‭ ‬والمماشي‭ ‬والملاعب‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬زينة‭ ‬جاسم‭ ‬علي‭ ‬وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬برفع‭ ‬توصية‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لتعميم‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الحدائق‭ ‬والمماشي‭ ‬والملاعب‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭.‬

وطرح‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬مقترح‭ ‬العضو‭ ‬عبدالله‭ ‬عاشور‭ ‬بتطوير‭ ‬مدخل‭ ‬عالي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬باتجاه‭ ‬شارع‭ (‬36‭) ‬العام‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ (‬736‭) ‬وذلك‭ ‬بإلغاء‭ ‬الإشارة‭ ‬الضوئية‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬واستبدال‭ ‬الإشارة‭ ‬الضوئية‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬بدوار‭ ‬صغير‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬مسار‭ ‬للدوران‭ ‬العكسي‭ ‬وفتح‭ ‬للانعطاف‭ ‬نحو‭ ‬اليمين‭ ‬باتجاه‭ ‬ممشى‭ ‬عالي‭ ‬بغية‭ ‬تخفيف‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬وقت‭ ‬الذروة‭. ‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬مقترح‭ ‬تعديل‭ ‬تصنيف‭ ‬رسوم‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬للمواطنين‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬عبدالله‭ ‬مبارك‭ ‬بلال‭ ‬والذي‭ ‬تتلخص‭ ‬فكرته‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬تصنيف‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬للمواطنين‭ ‬بحسب‭ ‬مساحة‭ ‬البناء‭ ‬أو‭ ‬العقار‭ ‬وتثبيت‭ ‬الرسوم‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬واستحقاق‭ ‬المواطن‭ ‬الخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬بحسب‭ ‬عدد‭ ‬العقارات‭ ‬المملوكة‭ ‬أو‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬مستأجرا،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬البلدية‭ ‬تتسلم‭ ‬الرسوم‭ ‬لكل‭ ‬العقارات‭.‬

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