بلدي الشمالية يوافق على مقترح تطبيق مواقف ذكية للمركبات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
وافق مجلس بلدي الشمالية بالإجماع على رفع مقترح تطوير مواقف المركبات إلى مواقف ذكية لاجتماع العامة كتوصية ورفعها إلى وزير شؤون البلديات والزراعة.
جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي الخامس لمجلس بلدي الشمالية الذي بدأ بكلمة رئيس المجلس الدكتور سيد شبر الوداعي قال فيها: ان اجتماعنا الخامس يعقد بالتوافق مع حدثين مهمين يتميزان بقيمتهما الحيوية وارتباطهما المباشر بمسيرة عملنا البلدي ويلامسان بشكل فعلي أهداف العمل البلدي ويتوافقان مع خططنا الاجرائية ذات العلاقة الفعلية بمشاريع عملنا البلدي ويتمثل الحدثان في الخطوة الاستراتيجية للحكومة ذات العلاقة بالمشاريع التنموية المتمثلة في اعتماد مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تمويل مشاريع الحزمة الثالثة من صندوق الموارد البلدية المشتركة بتمويل 177 مشروعًا بلديا والحدث الآخر الأمطار المفاجئة التي شهدتها البحرين والتي تعد مقدمات في الدفع باتجاه مراجعة الخطة الاجرائية في منظومة العمل المؤسسي المشترك لمعالجة أضرار الأمطار والعمل على بناء آلية قويمة للتنسيق المؤسسي التي يمكن أن تسهم في بناء المسار التنظيمي الفاعل للحد من أضرار الأمطار.
واستعرض المجلس فكرة المقترح بتطوير مواقف المركبات عن طريق ربطها بتطبيق الهواتف الذكية بغية التسهيل على المواطنين والمقيمين حال استعمالها.
كما ناقش المجلس مقترح الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الحدائق العامة والمماشي والملاعب والمرافق العامة المقدم من ممثل الدائرة السابعة زينة جاسم علي وأوصت اللجنة برفع توصية لوزير شؤون البلديات والزراعة لتعميم تطبيقه في جميع الحدائق والمماشي والملاعب والمرافق العامة في المحافظة الشمالية.
وطرح في الاجتماع مقترح العضو عبدالله عاشور بتطوير مدخل عالي من جهة شارع الشيخ سلمان باتجاه شارع (36) العام في مجمع (736) وذلك بإلغاء الإشارة الضوئية رقم (1) واستبدال الإشارة الضوئية رقم (2) بدوار صغير مع إضافة مسار للدوران العكسي وفتح للانعطاف نحو اليمين باتجاه ممشى عالي بغية تخفيف الازدحامات المرورية وقت الذروة.
كما ناقش مقترح تعديل تصنيف رسوم شؤون البلديات والزراعة للمواطنين المقدم من العضو عبدالله مبارك بلال والذي تتلخص فكرته بالتوقف عن تصنيف الرسوم البلدية للمواطنين بحسب مساحة البناء أو العقار وتثبيت الرسوم كما كانت في السابق 2 دينار واستحقاق المواطن الخدمات البلدية بحسب عدد العقارات المملوكة أو اذا كان مستأجرا، حيث ان البلدية تتسلم الرسوم لكل العقارات.
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