القائد العام يشيد بعلاقات الصداقة التاريخية بين البحرين والمملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أليستر لونج سفير المملكة المتحدة الصديقة، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده لدى مملكة البحرين، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير المملكة المتحدة الصديقة، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، حيث أشاد بعلاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدما في مختلف المجالات.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، كما حضر من الجانب البريطاني المقدم أليستير كرن الملحق العسكري البريطاني في مملكة البحرين.
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