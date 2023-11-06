القائد العام يشيد بعلاقات الصداقة التاريخية بين البحرين والمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بسفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬تطوراً‭ ‬وتقدما‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬البريطاني‭ ‬المقدم‭ ‬أليستير‭ ‬كرن‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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