العاهل الأردني: القوات الجوية أنزلت مساعدات طبية للمستشفى الميداني بغزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عمان – الوكالات: أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في ساعة مبكرة من صباح أمس أن القوات الجوية الأردنية تمكنت من إنزال مساعدات للمستشفى الأردني في غزة.
وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في تغريدة على منصة (إكس) أمس «بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة».
وأضاف في التغريدة التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»: «هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين».
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
ونقلت «بترا» عن المصدر قوله إن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.
أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين بأن عملية إنزال المساعدات الطبية والدوائية جوا للمستشفى الميداني الأردني في غزة عملية ليست سهلة وتطلبت ترتيبات لوجستية معقدة.
ونقلت قناة «المملكة» اليوم عن المبيضين قوله إنّ «موقع المستشفى الميداني الأردني/غزة صعب ويقع في منطقة صراع محتدم، ولكن ما يهم الأردن هو تخفيف آلام أهالي غزة ودعم المستشفى الميداني».
وأضاف أن «إسرائيل تتحمل مسؤولية المساس بأي طرف أو جزء من المستشفى الميداني الأردني غزة 76»، قائلا: «تم إبلاغهم بذلك»، حيث إنّ «الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المستشفيات، ولكن رسالة الأردن واضحة منذ بداية الصراع أن المستشفى الميداني الأردني باق».
وأشار إلى أن «الأردن يعمل بهدوء وحكمة ومتوازن وصوت معتدل في المنطقة».
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