العاهل الأردني: القوات الجوية أنزلت مساعدات طبية للمستشفى الميداني بغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬عمان‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأردنية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إنزال‭ ‬مساعدات‭ ‬للمستشفى‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬غزة‭.

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وقال‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ (‬إكس‭) ‬أمس‭ ‬‮«‬بحمد‭ ‬الله‭ ‬تمكن‭ ‬نشامى‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬في‭ ‬قواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬هذه‭ ‬الليلة‭ ‬من‭ ‬إنزال‭ ‬مساعدات‭ ‬طبية‭ ‬ودوائية‭ ‬عاجلة‭ ‬جوا‭ ‬للمستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬التغريدة‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ ‬‮«‬بترا‮»‬‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬واجبنا‭ ‬لمساعدة‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬سيبقى‭ ‬الأردن‭ ‬السند‭ ‬والداعم‭ ‬والأقرب‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأردنية‭ ‬بأنه‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬ملكية،‭ ‬قامت‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭ ‬بإنزال‭ ‬مساعدات‭ ‬طبية‭ ‬عاجلة‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭ ‬بواسطة‭ ‬مظلات‭ ‬للمستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والذي‭ ‬أوشكت‭ ‬امداداته‭ ‬على‭ ‬النفاد‭ ‬نظراً‭ ‬لتأخر‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭.

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ونقلت‭ ‬‮«‬بترا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المصدر‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬لجهود‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬بالوقوف‭ ‬بجانب‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬يعانيه‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الإمدادات‭ ‬ويقوم‭ ‬بدوره‭ ‬الإنساني‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الأهل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.

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‭ ‬أفاد‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الأردنية‭ ‬مهند‭ ‬المبيضين‭ ‬بأن‭ ‬عملية‭ ‬إنزال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والدوائية‭ ‬جوا‭ ‬للمستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عملية‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬وتطلبت‭ ‬ترتيبات‭ ‬لوجستية‭ ‬معقدة‭. ‬

‭ ‬ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬المملكة‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬المبيضين‭ ‬قوله‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬موقع‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭/‬غزة‭ ‬صعب‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صراع‭ ‬محتدم،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬الأردن‭ ‬هو‭ ‬تخفيف‭ ‬آلام‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬ودعم‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬المساس‭ ‬بأي‭ ‬طرف‭ ‬أو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬غزة‭ ‬76‮»‬،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تم‭ ‬إبلاغهم‭ ‬بذلك‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يقصف‭ ‬محيط‭ ‬المستشفيات،‭ ‬ولكن‭ ‬رسالة‭ ‬الأردن‭ ‬واضحة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الصراع‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬باق‮»‬‭.

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وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأردن‭ ‬يعمل‭ ‬بهدوء‭ ‬وحكمة‭ ‬ومتوازن‭ ‬وصوت‭ ‬معتدل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬