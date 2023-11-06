Tuesday, 07 November 2023 04:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العاهل الأردني: القوات الجوية أنزلت مساعدات طبية للمستشفى الميداني بغزة

11/6/2023 7:20:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬عمان‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأردنية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إنزال‭ ‬مساعدات‭ ‬للمستشفى‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬غزة‭.

وقال‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ (‬إكس‭) ‬أمس‭ ‬‮«‬بحمد‭ ‬الله‭ ‬تمكن‭ ‬نشامى‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬في‭ ‬قواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬هذه‭ ‬الليلة‭ ‬من‭ ‬إنزال‭ ‬مساعدات‭ ‬طبية‭ ‬ودوائية‭ ‬عاجلة‭ ‬جوا‭ ‬للمستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬التغريدة‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ ‬‮«‬بترا‮»‬‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬واجبنا‭ ‬لمساعدة‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬سيبقى‭ ‬الأردن‭ ‬السند‭ ‬والداعم‭ ‬والأقرب‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأردنية‭ ‬بأنه‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬ملكية،‭ ‬قامت‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭ ‬بإنزال‭ ‬مساعدات‭ ‬طبية‭ ‬عاجلة‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭ ‬بواسطة‭ ‬مظلات‭ ‬للمستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والذي‭ ‬أوشكت‭ ‬امداداته‭ ‬على‭ ‬النفاد‭ ‬نظراً‭ ‬لتأخر‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭.

ونقلت‭ ‬‮«‬بترا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المصدر‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬لجهود‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬بالوقوف‭ ‬بجانب‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬يعانيه‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الإمدادات‭ ‬ويقوم‭ ‬بدوره‭ ‬الإنساني‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الأهل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.

‭ ‬أفاد‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الأردنية‭ ‬مهند‭ ‬المبيضين‭ ‬بأن‭ ‬عملية‭ ‬إنزال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والدوائية‭ ‬جوا‭ ‬للمستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عملية‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬وتطلبت‭ ‬ترتيبات‭ ‬لوجستية‭ ‬معقدة‭. ‬

‭ ‬ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬المملكة‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬المبيضين‭ ‬قوله‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬موقع‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭/‬غزة‭ ‬صعب‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صراع‭ ‬محتدم،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬الأردن‭ ‬هو‭ ‬تخفيف‭ ‬آلام‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬ودعم‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬المساس‭ ‬بأي‭ ‬طرف‭ ‬أو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬غزة‭ ‬76‮»‬،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تم‭ ‬إبلاغهم‭ ‬بذلك‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يقصف‭ ‬محيط‭ ‬المستشفيات،‭ ‬ولكن‭ ‬رسالة‭ ‬الأردن‭ ‬واضحة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الصراع‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الأردني‭ ‬باق‮»‬‭.

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأردن‭ ‬يعمل‭ ‬بهدوء‭ ‬وحكمة‭ ‬ومتوازن‭ ‬وصوت‭ ‬معتدل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

MENAFN06112023000055011008ID1107381944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث