إعادة فتح معبر رفح لإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية والجرحى إلى مصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بمصر‭ ‬للسماح‭ ‬بإجلاء‭ ‬الأجانب‭ ‬ومزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬تقصفه‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭. ‬

فتح‭ ‬المعبر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬هي‭ ‬الأربعاء‭ ‬والخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬للسماح‭ ‬بإجلاء‭ ‬عشرات‭ ‬المصابين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومئات‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬الجوازات‭ ‬الأجنبية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إغلاقه‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬بسبب‭ ‬خلاف‭ ‬على‭ ‬عبور‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭. ‬

وكانت‭ ‬حماس‭ ‬قد‭ ‬اشترطت‭ ‬عبورا‭ ‬آمنا‭ ‬لسيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬إلى‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بعدما‭ ‬استهدف‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭ ‬تمت‭ ‬بوساطة‭ ‬مصرية‭ ‬وبعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬إسرائيلية‭.

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ووصلت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬المعبر،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬يومين‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬ست‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬تنقل‭ ‬الجرحى‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬ويتم‭ ‬الآن‭ ‬توقيع‭ ‬الكشف‭ ‬الطبي‭ ‬عليهم‭ ‬داخل‭ ‬المعبر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬المعبر،‭ ‬وصلت‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬لنقل‭ ‬المصابين‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.

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وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬المصري‭ ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬وصول‭ ‬دفعة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬المصريين‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وعددهم‭ ‬55‭ ‬مصريا،‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬مصر‭ ‬إنها‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬إجلاء‭ ‬نحو‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬ومزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

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