إعادة فتح معبر رفح لإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية والجرحى إلى مصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
غزة – الوكالات: أعلنت حكومة حركة حماس أمس إعادة فتح معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر للسماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في القطاع الذي تقصفه إسرائيل منذ 7 أكتوبر.
فتح المعبر ثلاثة أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة الأسبوع الماضي للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين ومئات من حاملي الجوازات الأجنبية قبل أن يتم إغلاقه السبت والأحد بسبب خلاف على عبور سيارات الإسعاف.
وكانت حماس قد اشترطت عبورا آمنا لسيارات الإسعاف إلى معبر رفح بعدما استهدف قصف إسرائيلي سيارة إسعاف في مدينة غزة.
وقالت مصادر في حكومة حماس إن إعادة فتح المعبر تمت بوساطة مصرية وبعد الحصول على موافقة إسرائيلية.
ووصلت في وقت لاحق من أمس مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أفاد مسؤول في الجانب المصري من المعبر، بعد توقف يومين.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس «وصلت ست سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري ويتم الآن توقيع الكشف الطبي عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات».
وعلى الجانب المصري من المعبر، وصلت سيارات إسعاف لنقل المصابين وفق ما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس.
وأضاف المسؤول المصري «من المتوقع وصول دفعة أولى من المصريين العالقين في غزة، وعددهم 55 مصريا، ضمن مجموعة اليوم».
وقالت مصر إنها ستساعد في تأمين إجلاء نحو سبعة آلاف من الأجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة.
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