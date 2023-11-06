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الأمريكيون يربكون عباس: غزة مسؤولية السلطة

11/6/2023 7:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬أربك‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭.‬

وربط‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬عودة‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بـ‮«‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‮»‬‭ ‬للنزاع‭.‬

وقال‭ ‬عباس‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬بلينكن‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬وسنتحمل‭ ‬مسؤولياتنا‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وتشير‭ ‬تصريحات‭ ‬بلينكن‭ ‬وتعليقات‭ ‬عباس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خيارات‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬حماس‭ ‬ضيقة‭ ‬جدا‭ ‬وتبقى‭ ‬محصورة‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تلقى‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التقبل‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل‭. ‬وفصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬تماما‭ ‬بين‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬المعنيين‭ ‬بالأزمة‭ - ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬لهم‭ ‬تطمينات‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬احتمالات‭ ‬توسع‭ ‬رقعة‭ ‬الصراع‭ - ‬وبين‭ ‬الاستعداد‭ ‬الأميركي‭ ‬لترتيبات‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬حماس‭.‬

وجاء‭ ‬تصريح‭ ‬بلينكن‭ ‬ليبدد‭ ‬الغموض‭ ‬الأمريكي‭ ‬بشأن‭ ‬تصور‭ ‬واشنطن‭ ‬لمستقبل‭ ‬غزة‭ ‬السياسي‭ ‬بعد‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬والذي‭ ‬أثار‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التكهنات‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭.‬

وقال‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سابقا‭ ‬السفير‭ ‬علي‭ ‬الحنفي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬أراد‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬يعترف‭ ‬بها‭ ‬العالم،‭ ‬باستثناء‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬القطاع‭ ‬خاضعا‭ ‬للسلطة‭ ‬الوطنية،‭ ‬ويظل‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬مستبعدا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

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