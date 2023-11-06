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تركيا تبلغ بلينكن ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة

11/6/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أنقرة‭ (‬رويترز‭): ‬اجتمع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬لمناقشة‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومنع‭ ‬امتداد‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وبلينكن‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الصراع‭. ‬وتجمعت‭ ‬حشود‭ ‬أمام‭ ‬مكان‭ ‬الاجتماع‭ ‬مطالبين‭ ‬بلينكن‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬بالمغادرة‭ ‬في‭ ‬تجل‭ ‬لانتقادات‭ ‬تركيا‭ ‬الشديدة‭ ‬للسياسات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والأمريكية‭ ‬في‭ ‬الصراع‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬ناقشنا‭... ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬نطاق‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬كثيرا‭ ‬للأشخاص‭ ‬المحتاجين‭ ‬وجهود‭ ‬منع‭ ‬امتداد‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬وما‭ ‬يمكننا‭ ‬عمله‭ ‬لتهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬لسلام‭ ‬متين‭ ‬وقابل‭ ‬للصمود‭ ‬ودائم‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬اجتماع‭ ‬بلينكن‭ ‬وفيدان‭ ‬استمر‭ ‬ساعتين‭ ‬ونصف‭. ‬ولم‭ ‬تجر‭ ‬أي‭ ‬محادثات‭ ‬بين‭ ‬بلينكن‭ ‬والرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬الذي‭ ‬انتقد‭ ‬واشنطن‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬دعمها‭ ‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬لإسرائيل‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬إن‭ ‬فيدان‭ ‬أبلغ‭ ‬بلينكن‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬إعلان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومنع‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬وتهجيرهم‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حققت‭ ‬بعض‭ ‬التقدم‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لغزة‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬بهمة‭ ‬شديدة‭ ‬لإدخال‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لغزة‭. ‬لدينا‭ ‬وسائل‭ ‬محددة‭ ‬بشدة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭. ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سنرى‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬أن‭ ‬المساعدات‭ ‬قد‭ ‬تتوسع‭ ‬كثيرا‮»‬‭. ‬

وتحدث‭ ‬بلينكن‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬تجنب‭ ‬التصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬حين‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬التقدم‭ ‬الملموس‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬خلال‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬حدوث‭ ‬شيء‭ ‬سيئ‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هو‭ ‬الدليل‭ ‬الأكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬على‭ ‬التقدم،‭ ‬لكنه‭ ‬كذلك‮»‬‭. ‬

وكثفت‭ ‬تركيا،‭ ‬عضو‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬انتقاداتها‭ ‬بشدة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬مع‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬أمريكيون‭ ‬وإن‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بوسعها‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬أسرهم‭. ‬

وأثناء‭ ‬اجتماع‭ ‬بلينكن‭ ‬مع‭ ‬فيدان‭ ‬في‭ ‬أنقرة،‭ ‬تجمع‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬خارج‭ ‬مبنى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لإسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬الناشط‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬أوزكان‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الاحتجاج‭ ‬إن‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬قدم‭ ‬دعما‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬لما‭ ‬تنفذه‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬عرقية،‭ ‬وليست‭ ‬حربا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تدعم‭ ‬المجازر‭ ‬والإبادة‭ ‬العرقية‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بدعمها‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬لكن‭ ‬شعوب‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬وبلادنا‭ ‬تقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬

وقبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الأحد،‭ ‬تجمع‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬إنجرليك‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬تركيا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬حاشدة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭. ‬

واستخدمت‭ ‬الشرطة‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬وخراطيم‭ ‬المياه‭ ‬لتفريق‭ ‬الحشود‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حاولت‭ ‬اقتحام‭ ‬القاعدة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يقاتل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭. ‬

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