تركيا تبلغ بلينكن ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة

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- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أنقرة (رويترز): اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي هاكان فيدان أمس في أنقرة لمناقشة جهود تعزيز المساعدات الإنسانية في غزة ومنع امتداد الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
وبلينكن في جولة بالمنطقة مع استمرار الصراع. وتجمعت حشود أمام مكان الاجتماع مطالبين بلينكن والوفد المرافق بالمغادرة في تجل لانتقادات تركيا الشديدة للسياسات الإسرائيلية والأمريكية في الصراع.
وقال بلينكن للصحفيين في وقت لاحق في المطار قبل مغادرته أنقرة «ناقشنا... جهود تعزيز نطاق المساعدات الإنسانية كثيرا للأشخاص المحتاجين وجهود منع امتداد الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة وما يمكننا عمله لتهيئة الظروف لسلام متين وقابل للصمود ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين».
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن اجتماع بلينكن وفيدان استمر ساعتين ونصف. ولم تجر أي محادثات بين بلينكن والرئيس التركي رجب طيب أردوجان الذي انتقد واشنطن بسبب «دعمها غير المحدود لإسرائيل».
وقال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن فيدان أبلغ بلينكن أنه يتعين إعلان وقف إطلاق النار على الفور في غزة ومنع إسرائيل من استهداف المدنيين وتهجيرهم.
وقال بلينكن في المطار إن الولايات المتحدة حققت بعض التقدم الجيد في المساعدات الإنسانية لغزة.
وأضاف «نعمل بهمة شديدة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة. لدينا وسائل محددة بشدة لتنفيذ هذا. أعتقد أننا سنرى في الأيام المقبلة أن المساعدات قد تتوسع كثيرا».
وتحدث بلينكن عن جهود تجنب التصعيد الإقليمي حين سُئل عن التقدم الملموس الذي أحرزه خلال جولته في المنطقة وقال «عدم حدوث شيء سيئ في بعض الأحيان قد لا يكون هو الدليل الأكثر وضوحا على التقدم، لكنه كذلك».
وكثفت تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي التي تدعم حل الدولتين في الشرق الأوسط، انتقاداتها بشدة لإسرائيل مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
وقال بلينكن إن واشنطن ما زالت تركز على الرهائن الذين تحتجزهم حماس ومن بينهم أمريكيون وإن الدول الأخرى في المنطقة بوسعها لعب دور مهم في فك أسرهم.
وأثناء اجتماع بلينكن مع فيدان في أنقرة، تجمع عشرات الأشخاص خارج مبنى وزارة الخارجية للاحتجاج على الدعم الأمريكي لإسرائيل. وقال الناشط زين العابدين أوزكان الذي شارك في الاحتجاج إن بلينكن «قدم دعما بلا حدود لما تنفذه إسرائيل من إبادة عرقية، وليست حربا». وأضاف «دول العالم تدعم المجازر والإبادة العرقية التي ترتكبها إسرائيل في المنطقة بدعمها لإسرائيل، لكن شعوب أوروبا وأمريكا وبلادنا تقف إلى جانب فلسطين».
وقبل ساعات من وصول بلينكن في وقت متأخر الأحد، تجمع مئات الأشخاص بالقرب من قاعدة إنجرليك الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في جنوب تركيا للمشاركة في مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود بعد أن حاولت اقتحام القاعدة المستخدمة في دعم التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
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