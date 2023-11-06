الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة ((تشجع)) إسرائيل على ((قتل)) الفلسطينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اتّهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بـ«تشجيع‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬‮«‬قتل‮»‬‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬و«ارتكاب‭ ‬أعمال‭ ‬وحشية‮»‬‭ ‬بحقّهم‭. ‬وخلال‭ ‬استقباله‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬دعا‭ ‬رئيسي‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬رئيسي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬ويجب‭ ‬إعلان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬فورا‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬لشعب‭ ‬غزة‭ ‬المظلوم‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬الفظيعة‭ ‬وضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬يرتكبها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المساعدات‭ ‬الأمريكية‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬تشجعه‭ ‬على‭ ‬القتل‭ ‬وارتكاب‭ ‬أعمال‭ ‬وحشية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬تأكيد‭ ‬الأمريكيين‭ ‬أنهم‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬وعد‭ ‬كاذب‭ ‬ولا‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أفعالهم‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬السوداني‭: ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬كانت‭ ‬القضية‭ ‬الأبرز‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬قتل‭ ‬ممنهج‭ ‬وإبادة‭ ‬جماعية‭ ‬بحق‭ ‬أبناء‭ ‬غزة‭ ‬وكذلك‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬المستوطنين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كلنا‭ ‬يعلم‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬أخيرة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬وليدة‭ ‬تاريخ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬وإنما‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬السياسات‭ ‬الإجرامية‭ ‬لسلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬ضد‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬وتهجير‭ ‬وسياسات‭ ‬استيطان‭ ‬وتجاوزات‭ ‬على‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬من‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يحتوي‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬ويمنع‭ ‬انتشاره‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فعليه‭ ‬أن‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬سلطات‭ ‬هذا‭ ‬الاحتلال‭ ‬لإيقاف‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬القنابل‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬تعادل‭ ‬مرة‭ ‬ونصف‭ ‬مرة‮»‬‭ ‬قوة‭ ‬القنبلة‭ ‬التي‭ ‬ألقتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬هيروشيما‭ ‬عام‭ ‬1945‭. ‬ويأتي‭ ‬اللقاء‭ ‬غير‭ ‬المعلن‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬أجراها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬لبغداد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

واعتبر‭ ‬بلينكن‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬ضدّ‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬والتي‭ ‬اشتدّت‭ ‬وتيرتها‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬واسرائيل‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مقتضب‭ ‬قال‭ ‬بلينكن‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬أوضح‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬للسوداني‭ ‬‮«‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات،‭ ‬والتهديدات‭ ‬التي‭ ‬مصدرها‭ ‬مليشيات‭ ‬متحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬

وتتهمّ‭ ‬واشنطن‭ ‬إيران‭ ‬بالتورط‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أيضا‭. ‬وتبنّت‭ ‬معظم‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬تابعة‭ ‬لفصائل‭ ‬عراقية‭ ‬مقرّبة‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬ولا‭ ‬يعترف‭ ‬العراق‭ ‬بإسرائيل‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬إيران‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭. ‬وفي‭ ‬25‭ ‬أكتوبر،‭ ‬اتهم‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنها‭ ‬من‭ ‬‮«‬يدير‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬