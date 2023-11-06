Tuesday, 07 November 2023 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال ((قابضٌ)) على القمة.. و((دون النصر)) يُبرز عضلاته متوعداً!

11/6/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬اختصرت‭ ‬تغريدة‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬‮«‬فوز‭ ‬قوي،‭ ‬نواصل‭ ‬الضغط‮»‬،‭ ‬مرفقة‭ ‬برمز‭ ‬إظهار‭ ‬العضلات،‭ ‬مشهد‭ ‬النزاع‭ ‬العاصمي‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بين‭ ‬الهلال،‭ ‬‮«‬القابض‮»‬‭ ‬على‭ ‬القمة،‭ ‬والنصر،‭ ‬ملاحقه‭ ‬المباشر،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬الاتحاد‭ ‬حملته‭ ‬المتعثرة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬بخسارة‭ ‬جديدة‭ ‬أبعدته‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬المتصدر،‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬والتي‭ ‬يمثل‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬بلاده،‭ ‬بوصفه‭ ‬بطلاً‭ ‬للدوري‭.‬


‮«‬الـ‭ ‬تورنيدو‭ ‬يحتفل‭ ‬بجائزته‮»‬

أمام‭ ‬الفتح‭ ‬في‭ ‬الإحساء،‭ ‬لم‭ ‬يتأثر‭ ‬الهلال‭ ‬بما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس،‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬قوته‭ ‬الهجومية‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭.‬

فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬ساحره،‭ ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬لـ«جراحة‭ ‬ناجحة‮»‬‭ ‬من‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي،‭ ‬بحسب‭ ‬طبيب‭ ‬منتخب‭ ‬السامبا‭ ‬رودريغو‭ ‬لاسمار،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬واظب،‭ ‬بانتظام،‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬خصومه،‭ ‬بفضل‭ ‬ترسانته‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬الذين‭ ‬يتقدمهم‭ ‬هدافه‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ (‬9‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬وقائده‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ (‬7‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬وضع‭ ‬بصمته‭ ‬بهدف‭ ‬رائع‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تنصيبه‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬لعام‭ ‬2022‭.‬

رأى‭ ‬مدرب‭ ‬الهلال،‭ ‬الذي‭ ‬التحق‭ ‬بفريقه‭ ‬يوم‭ ‬المباراة،‭ ‬بعد‭ ‬سفره‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬إثر‭ ‬تلقيه‭ ‬خبر‭ ‬وفاة‭ ‬شقيقه،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬نيمار‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬المهمة‭ ‬للفريق‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الطبيب،‭ ‬الذي‭ ‬طالب‭ ‬نيمار‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة،‭ ‬بالصبر‭ ‬والتفاني،‭ ‬سيبتعد‭ ‬الرقم‭ ‬10‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لفترة‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬أشهر‭. ‬

لكن‭ ‬الهلال‭ ‬أظهر‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الناجعة،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬الـ‭ ‬تورنيدو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬إشادة‭ ‬مدربه‭ ‬جيزوس‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬بالجائزة‭ ‬القارية،‭ ‬‮«‬سالم‭ ‬يستحق،‭ ‬هو‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬وقدوة‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬علق‭ ‬على‭ ‬تراجع‭ ‬أداء‭ ‬لاعبيه،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نلعب‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬مباراة،‭ ‬لا‭ ‬وقت‭ ‬للراحة‮»»‬‭.‬

وفيما‭ ‬دكّ‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬مرمى‭ ‬صاحب‭ ‬الضيافة‭ ‬بالهدف‭ ‬الصربي‭ ‬الخمسين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬كان‭ ‬سافيتش،‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬ستبعده‭ ‬شهراً،‭ ‬محور‭ ‬اهتمام‭ ‬مدرب‭ ‬لاتسيو‭ ‬ماوريسيو‭ ‬ساري،‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فوتبول‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬تأثر‭ ‬‮«‬بيانكو‭ ‬سيليستي‮»‬‭ ‬بغياب‭ ‬نجمه‭ ‬السابق،‭ ‬‮«‬حضور‭ ‬سافيتش‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب،‭ ‬كان‭ ‬مهمًا،‭ ‬والفريق‭ ‬يفتقده‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواقف‮»‬‭.‬

وذاق‭ ‬مدرب‭ ‬الفتح‭ ‬الكرواتي‭ ‬سلافن‭ ‬بيليتش‭ ‬مرارة‭ ‬أهداف‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مواجهة‭ ‬تجمعهما‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬السعودية‭ ‬بعدما‭ ‬تواجها‭ ‬سابقاً‭ ‬عندما‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬إنكلترا،‭ ‬حين‭ ‬خاض‭ ‬الصربي،‭ ‬مع‭ ‬فولهام،‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬أمام‭ ‬مدرب‭ ‬وست‭ ‬بروميتش‭ ‬ألبيون،‭ ‬لكنه‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭.‬

لكن‭ ‬مدرب‭ ‬النموذجي،‭ ‬أشاد‭ ‬بفريقه‭ ‬رغم‭ ‬الخسارة،‭ ‬‮«‬قدمنا‭ ‬أداء‭ ‬عاليًا،‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬نجومنا،‭ (‬المغربي‭) ‬مراد‭ ‬باتنا‭ ‬و‭(‬الجزائري‭) ‬سفيان‭ ‬بن‭ ‬دبكة،‭ ‬ودجانيني‭ ‬تافاريس‭ (‬الرأس‭ ‬الأخضر‭). ‬رغم‭ ‬الخسارة‭ ‬نحن‭ ‬راضون،‭ ‬ونحيي‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

‮«‬النصر‭ .. ‬عائلة‭ ‬واحدة‮»‬

‭ ‬مُحصِناً‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬على‭ ‬الخليج،‭ ‬وبهدف‭ ‬رائع‭ ‬وتمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لزميله‭ ‬الإسباني‭ ‬إيمريك‭ ‬لابورت،‭ ‬لم‭ ‬يقوَ‭ ‬رونالدو،‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬بـ12‭ ‬هدفاً،‭ ‬على‭ ‬مفارقة‭ ‬الشباك،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يدكها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬فدشن‭ ‬عودته‭ ‬أمام‭ ‬حوالي‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬ضاقت‭ ‬بهم‭ ‬مدرجات‭ ‬الأول‭ ‬بارك،‭ ‬ليقود‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬الـ15‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬16‭ ‬مواجهة،‭ ‬خاضها‭ ‬بجميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬فيما‭ ‬تعادل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭.‬

وفيما‭ ‬تغنت‭ ‬صحيفة‭ ‬ماركا‭ ‬الإسبانية‭ ‬بهداف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬السابق،‭ ‬بقولها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المزيج‭ ‬بين‭ ‬فوز‭ ‬النصر‭ ‬وهدف‭ ‬رونالدو،‭ ‬أصبح‭ ‬خبراً‭ ‬عادياً‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬،‭ ‬أظهر‭ ‬لابورت‭ ‬سعادته‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدفه‭ ‬الأول،‭ ‬‮«‬كان‭ ‬مفرحًا‭ ‬وله‭ ‬طعم‭ ‬خاص،‭ ‬نلعب‭ ‬بروح‭ ‬وحرص‭ ‬وإصرار،‭ ‬وينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

تصريح‭ ‬لابورت،‭ ‬صادق‭ ‬عليه‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو،‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬كعائلة‭ ‬واحدة‭ ‬ونسعى‭ ‬دائماً‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬وإسعاد‭ ‬الجماهير‮»‬‭.‬


الاتحاد‭ ‬يبتعد‭..‬

قبل‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الشهر‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬ضاعف‭ ‬الاتحاد‭ (‬حامل‭ ‬اللقب‭) ‬من‭ ‬مخاوف‭ ‬جماهيره،‭ ‬مشرعاً‭ ‬شباكه‭ ‬لخسارة‭ ‬ثالثة‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭.‬

لم‭ ‬يشفع‭ ‬كمّ‭ ‬النجوم‭ ‬الذين‭ ‬يتصدرهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬ومواطنه‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي،‭ ‬في‭ ‬إبعاد‭ ‬شبح‭ ‬الخسارة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬‮«‬المتجدد‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الكرواتي‭ ‬إيغور‭ ‬بيشكان،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عجز‭ ‬‮«‬النمور‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬أعوام‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬أشهر،‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭.‬

وكما‭ ‬مواطنه‭ ‬بنزيمة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬قلل‭ ‬كانتي‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بقوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التعويض‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة،‭ ‬شريطة‭ ‬التدريب‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬وتصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬وتقديم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬اعتبر‭ ‬لاعب‭ ‬ارتكاز‭ ‬تشلسي‭ ‬الانكليزي‭ ‬سابقاً‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬الشباب‭ ‬المبكر‭ ‬أربك‭ ‬فريقه‭ ‬الذي‭ ‬تسيّد‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬اعتبر‭ ‬نجم‭ ‬الشباب،‭ ‬البلجيكي‭ ‬يانيك‭ ‬كاراسكو،‭ ‬أن‭ ‬الانضباط،‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي،‭ ‬التركيز‭ ‬الكبير،‭ ‬القتالية‭ ‬والروح‭ ‬العالية،‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬الليوث‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭.‬

لكن‭ ‬مدرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو‭ ‬برر‭ ‬خسارته‭ ‬بسوء‭ ‬الحظ‭ ‬وكثرة‭ ‬غيابات‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصابين،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متحدون‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الصعبة،‭ ‬سنستعد‭ ‬جيداً‭ ‬للمباراة‭ ‬القادمة‭ ‬ونركز‭ ‬في‭ ‬العمل‭... ‬وما‭ ‬زال‭ ‬الوقت‭ ‬مبكراً‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬فوز‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس،‭ ‬أصبح‭ ‬مسار‭ ‬‮«‬نمور‭ ‬جدة‮»‬‭ ‬واضحاً‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية،‭ ‬إذ‭ ‬سيواجه‭ ‬الفريق‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬أولاً،‭ ‬ثم‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭.‬


‮«‬الدوري‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬طويلاً‮»‬

وفيما‭ ‬استقر‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬سلباً‭ ‬مع‭ ‬ضمك،‭ ‬استعاد‭ ‬الأهلي‭ ‬عافيته‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬الجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز،‭ ‬مداوياً‭ ‬جراح‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الملك،‭ ‬عبر‭ ‬تجاوزه‭ ‬الرياض‭ ‬بثلاثية‭ ‬بيضاء،‭ ‬قفزت‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

يشيد‭ ‬نجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬سابقاً‭ ‬بـ«الراقي‮»‬،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬جيدون،‭ ‬ترتيبنا‭ ‬الثالث،‭ ‬ونقاطنا‭ ‬مثل‭ ‬التعاون،‭ ‬والدوري‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬طويلاً‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬فك‭ ‬ارتباط‭ ‬التعاون‭ ‬والأهلي‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬‮«‬الذئاب‮»‬‭ ‬ضيوفاً‭ ‬على‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سيبحث‭ ‬فيها‭ ‬مدرب‭ ‬التعاون‭ ‬البرازيلي‭ ‬بيركليس‭
‬شاموسكا‭ ‬عن‭ ‬الفوز،‭ ‬شأنها‭ ‬شأن‭ ‬جميع‭ ‬المباريات،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭.‬

وفي‭ ‬الدمام،‭ ‬وأمام‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬أسف‭ ‬النجم‭ ‬الهولندي‭ ‬جورجينيو‭ ‬فينالدوم،‭ ‬لتعادل‭ ‬فريقه‭ ‬الاتفاق‭ ‬أمام‭ ‬الرائد‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الملعب‭ ‬الجديد،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬باللعب‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الجديد،‭ ‬فهو‭ ‬جميل‭ ‬ومميز‭ ‬للغاية،‭ ‬تمنيت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬انطلاقتنا‭ ‬عليه‭ ‬بتحقيق‭ ‬الثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬وليس‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‮»‬‭.‬


MENAFN06112023000055011008ID1107381939

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث