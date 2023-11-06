الهلال ((قابضٌ)) على القمة.. و((دون النصر)) يُبرز عضلاته متوعداً!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬اختصرت‭ ‬تغريدة‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬‮«‬فوز‭ ‬قوي،‭ ‬نواصل‭ ‬الضغط‮»‬،‭ ‬مرفقة‭ ‬برمز‭ ‬إظهار‭ ‬العضلات،‭ ‬مشهد‭ ‬النزاع‭ ‬العاصمي‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بين‭ ‬الهلال،‭ ‬‮«‬القابض‮»‬‭ ‬على‭ ‬القمة،‭ ‬والنصر،‭ ‬ملاحقه‭ ‬المباشر،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬الاتحاد‭ ‬حملته‭ ‬المتعثرة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬بخسارة‭ ‬جديدة‭ ‬أبعدته‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬المتصدر،‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬والتي‭ ‬يمثل‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬بلاده،‭ ‬بوصفه‭ ‬بطلاً‭ ‬للدوري‭.‬





‮«‬الـ‭ ‬تورنيدو‭ ‬يحتفل‭ ‬بجائزته‮»‬

أمام‭ ‬الفتح‭ ‬في‭ ‬الإحساء،‭ ‬لم‭ ‬يتأثر‭ ‬الهلال‭ ‬بما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس،‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬قوته‭ ‬الهجومية‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭.‬

فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬ساحره،‭ ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬لـ«جراحة‭ ‬ناجحة‮»‬‭ ‬من‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي،‭ ‬بحسب‭ ‬طبيب‭ ‬منتخب‭ ‬السامبا‭ ‬رودريغو‭ ‬لاسمار،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬واظب،‭ ‬بانتظام،‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬خصومه،‭ ‬بفضل‭ ‬ترسانته‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬الذين‭ ‬يتقدمهم‭ ‬هدافه‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ (‬9‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬وقائده‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ (‬7‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬وضع‭ ‬بصمته‭ ‬بهدف‭ ‬رائع‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تنصيبه‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬لعام‭ ‬2022‭.‬

رأى‭ ‬مدرب‭ ‬الهلال،‭ ‬الذي‭ ‬التحق‭ ‬بفريقه‭ ‬يوم‭ ‬المباراة،‭ ‬بعد‭ ‬سفره‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬إثر‭ ‬تلقيه‭ ‬خبر‭ ‬وفاة‭ ‬شقيقه،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬نيمار‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬المهمة‭ ‬للفريق‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الطبيب،‭ ‬الذي‭ ‬طالب‭ ‬نيمار‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة،‭ ‬بالصبر‭ ‬والتفاني،‭ ‬سيبتعد‭ ‬الرقم‭ ‬10‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لفترة‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬أشهر‭. ‬

لكن‭ ‬الهلال‭ ‬أظهر‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الناجعة،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬الـ‭ ‬تورنيدو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬إشادة‭ ‬مدربه‭ ‬جيزوس‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬بالجائزة‭ ‬القارية،‭ ‬‮«‬سالم‭ ‬يستحق،‭ ‬هو‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬وقدوة‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬علق‭ ‬على‭ ‬تراجع‭ ‬أداء‭ ‬لاعبيه،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نلعب‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬مباراة،‭ ‬لا‭ ‬وقت‭ ‬للراحة‮»»‬‭.‬

وفيما‭ ‬دكّ‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬مرمى‭ ‬صاحب‭ ‬الضيافة‭ ‬بالهدف‭ ‬الصربي‭ ‬الخمسين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬كان‭ ‬سافيتش،‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬ستبعده‭ ‬شهراً،‭ ‬محور‭ ‬اهتمام‭ ‬مدرب‭ ‬لاتسيو‭ ‬ماوريسيو‭ ‬ساري،‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فوتبول‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬تأثر‭ ‬‮«‬بيانكو‭ ‬سيليستي‮»‬‭ ‬بغياب‭ ‬نجمه‭ ‬السابق،‭ ‬‮«‬حضور‭ ‬سافيتش‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب،‭ ‬كان‭ ‬مهمًا،‭ ‬والفريق‭ ‬يفتقده‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواقف‮»‬‭.‬

وذاق‭ ‬مدرب‭ ‬الفتح‭ ‬الكرواتي‭ ‬سلافن‭ ‬بيليتش‭ ‬مرارة‭ ‬أهداف‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مواجهة‭ ‬تجمعهما‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬السعودية‭ ‬بعدما‭ ‬تواجها‭ ‬سابقاً‭ ‬عندما‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬إنكلترا،‭ ‬حين‭ ‬خاض‭ ‬الصربي،‭ ‬مع‭ ‬فولهام،‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬أمام‭ ‬مدرب‭ ‬وست‭ ‬بروميتش‭ ‬ألبيون،‭ ‬لكنه‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭.‬

لكن‭ ‬مدرب‭ ‬النموذجي،‭ ‬أشاد‭ ‬بفريقه‭ ‬رغم‭ ‬الخسارة،‭ ‬‮«‬قدمنا‭ ‬أداء‭ ‬عاليًا،‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬نجومنا،‭ (‬المغربي‭) ‬مراد‭ ‬باتنا‭ ‬و‭(‬الجزائري‭) ‬سفيان‭ ‬بن‭ ‬دبكة،‭ ‬ودجانيني‭ ‬تافاريس‭ (‬الرأس‭ ‬الأخضر‭). ‬رغم‭ ‬الخسارة‭ ‬نحن‭ ‬راضون،‭ ‬ونحيي‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

‮«‬النصر‭ .. ‬عائلة‭ ‬واحدة‮»‬

‭ ‬مُحصِناً‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬على‭ ‬الخليج،‭ ‬وبهدف‭ ‬رائع‭ ‬وتمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لزميله‭ ‬الإسباني‭ ‬إيمريك‭ ‬لابورت،‭ ‬لم‭ ‬يقوَ‭ ‬رونالدو،‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬بـ12‭ ‬هدفاً،‭ ‬على‭ ‬مفارقة‭ ‬الشباك،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يدكها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬فدشن‭ ‬عودته‭ ‬أمام‭ ‬حوالي‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬ضاقت‭ ‬بهم‭ ‬مدرجات‭ ‬الأول‭ ‬بارك،‭ ‬ليقود‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬الـ15‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬16‭ ‬مواجهة،‭ ‬خاضها‭ ‬بجميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬فيما‭ ‬تعادل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭.‬

وفيما‭ ‬تغنت‭ ‬صحيفة‭ ‬ماركا‭ ‬الإسبانية‭ ‬بهداف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬السابق،‭ ‬بقولها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المزيج‭ ‬بين‭ ‬فوز‭ ‬النصر‭ ‬وهدف‭ ‬رونالدو،‭ ‬أصبح‭ ‬خبراً‭ ‬عادياً‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬،‭ ‬أظهر‭ ‬لابورت‭ ‬سعادته‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدفه‭ ‬الأول،‭ ‬‮«‬كان‭ ‬مفرحًا‭ ‬وله‭ ‬طعم‭ ‬خاص،‭ ‬نلعب‭ ‬بروح‭ ‬وحرص‭ ‬وإصرار،‭ ‬وينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

تصريح‭ ‬لابورت،‭ ‬صادق‭ ‬عليه‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو،‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬كعائلة‭ ‬واحدة‭ ‬ونسعى‭ ‬دائماً‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬وإسعاد‭ ‬الجماهير‮»‬‭.‬





الاتحاد‭ ‬يبتعد‭..‬

قبل‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الشهر‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬ضاعف‭ ‬الاتحاد‭ (‬حامل‭ ‬اللقب‭) ‬من‭ ‬مخاوف‭ ‬جماهيره،‭ ‬مشرعاً‭ ‬شباكه‭ ‬لخسارة‭ ‬ثالثة‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭.‬

لم‭ ‬يشفع‭ ‬كمّ‭ ‬النجوم‭ ‬الذين‭ ‬يتصدرهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬ومواطنه‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي،‭ ‬في‭ ‬إبعاد‭ ‬شبح‭ ‬الخسارة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬‮«‬المتجدد‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الكرواتي‭ ‬إيغور‭ ‬بيشكان،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عجز‭ ‬‮«‬النمور‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬أعوام‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬أشهر،‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭.‬

وكما‭ ‬مواطنه‭ ‬بنزيمة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬قلل‭ ‬كانتي‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بقوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التعويض‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة،‭ ‬شريطة‭ ‬التدريب‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬وتصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬وتقديم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬اعتبر‭ ‬لاعب‭ ‬ارتكاز‭ ‬تشلسي‭ ‬الانكليزي‭ ‬سابقاً‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬الشباب‭ ‬المبكر‭ ‬أربك‭ ‬فريقه‭ ‬الذي‭ ‬تسيّد‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬اعتبر‭ ‬نجم‭ ‬الشباب،‭ ‬البلجيكي‭ ‬يانيك‭ ‬كاراسكو،‭ ‬أن‭ ‬الانضباط،‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي،‭ ‬التركيز‭ ‬الكبير،‭ ‬القتالية‭ ‬والروح‭ ‬العالية،‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬الليوث‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭.‬

لكن‭ ‬مدرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو‭ ‬برر‭ ‬خسارته‭ ‬بسوء‭ ‬الحظ‭ ‬وكثرة‭ ‬غيابات‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصابين،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متحدون‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الصعبة،‭ ‬سنستعد‭ ‬جيداً‭ ‬للمباراة‭ ‬القادمة‭ ‬ونركز‭ ‬في‭ ‬العمل‭... ‬وما‭ ‬زال‭ ‬الوقت‭ ‬مبكراً‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬فوز‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس،‭ ‬أصبح‭ ‬مسار‭ ‬‮«‬نمور‭ ‬جدة‮»‬‭ ‬واضحاً‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية،‭ ‬إذ‭ ‬سيواجه‭ ‬الفريق‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬أولاً،‭ ‬ثم‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭.‬





‮«‬الدوري‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬طويلاً‮»‬

وفيما‭ ‬استقر‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬سلباً‭ ‬مع‭ ‬ضمك،‭ ‬استعاد‭ ‬الأهلي‭ ‬عافيته‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬الجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز،‭ ‬مداوياً‭ ‬جراح‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الملك،‭ ‬عبر‭ ‬تجاوزه‭ ‬الرياض‭ ‬بثلاثية‭ ‬بيضاء،‭ ‬قفزت‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

يشيد‭ ‬نجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬سابقاً‭ ‬بـ«الراقي‮»‬،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬جيدون،‭ ‬ترتيبنا‭ ‬الثالث،‭ ‬ونقاطنا‭ ‬مثل‭ ‬التعاون،‭ ‬والدوري‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬طويلاً‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬فك‭ ‬ارتباط‭ ‬التعاون‭ ‬والأهلي‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬‮«‬الذئاب‮»‬‭ ‬ضيوفاً‭ ‬على‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سيبحث‭ ‬فيها‭ ‬مدرب‭ ‬التعاون‭ ‬البرازيلي‭ ‬بيركليس‭

‬شاموسكا‭ ‬عن‭ ‬الفوز،‭ ‬شأنها‭ ‬شأن‭ ‬جميع‭ ‬المباريات،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭.‬

وفي‭ ‬الدمام،‭ ‬وأمام‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬أسف‭ ‬النجم‭ ‬الهولندي‭ ‬جورجينيو‭ ‬فينالدوم،‭ ‬لتعادل‭ ‬فريقه‭ ‬الاتفاق‭ ‬أمام‭ ‬الرائد‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الملعب‭ ‬الجديد،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬باللعب‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الجديد،‭ ‬فهو‭ ‬جميل‭ ‬ومميز‭ ‬للغاية،‭ ‬تمنيت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬انطلاقتنا‭ ‬عليه‭ ‬بتحقيق‭ ‬الثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬وليس‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‮»‬‭.‬



