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الأولمبياد الخاص البحريني يشارك في دورة تدريبية إقليمية

11/6/2023 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كرّم‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وشمال‭ ‬افريقيا‭ ‬وفد‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬متمثلًا‭ ‬في‭ ‬كبير‭ ‬المدربين‭ ‬أحمد‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬مكي‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لكبيري‭ ‬مدربي‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬الرئاسة‭ ‬الاقليمية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬السعودي‭ ‬بمدينة‭ ‬القصيم‭ ‬السعودي‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬14‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محيي‭ ‬الدين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الرياضة‭ ‬والتدريب‭ ‬بالرئاسة‭ ‬الاقليمية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬حققت‭ ‬الهدف‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬اقامتها،‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬وفق‭ ‬توصيات‭ ‬المهندس‭ ‬أيمن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬بضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬عقد‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لكبيري‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬رياضات‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬26‭ ‬رياضة‭ ‬أولمبية،‭ ‬عقب‭ ‬عودة‭ ‬أنشطة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص،‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬التوقف‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬لإعادة‭ ‬أنشطة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬سواء‭ ‬الالعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بالألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الصيفية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بألمانيا‭ ‬برلين‭ ‬2025،‭ ‬وأن‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬طالب‭ ‬بضرورة‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬تدريبية‭ ‬متكاملة‭ ‬وإقامة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬لكبيري‭ ‬مدربين‭ ‬ليكونوا‭ ‬نواة‭ ‬لإعداد‭ ‬مدربين‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬برامجهم،‭ ‬وأن‭ ‬البدء‭ ‬بألعاب‭ ‬القوى‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تعد‭ ‬أكثر‭ ‬الرياضات‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬الاولمبياد‭ ‬الخاص‭.‬

ونظمت‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬4‭ ‬أيام،‭ ‬وشهدت‭ ‬مجموعة‭ ‬محاضرات‭ ‬ألقاها‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬أستاذ
العاب‭ ‬القوى‭ ‬بكلية‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬بجامعة‭ ‬حلوان‭ ‬والمعار‭ ‬لجامعة‭ ‬ام‭ ‬القرى،‭ ‬وشملت‭ ‬المحاضرات‭ ‬عن‭ ‬نظريات‭ ‬التدريب،‭ ‬وألعاب‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص،‭ ‬والعدو‭ ‬والتتابع‭ ‬ومقدمة‭ ‬عن
البيوميكانيكا،‭ ‬ثم‭ ‬محاضرة‭ ‬عن‭ ‬أساسيات‭ ‬الوثب،‭ ‬ومحاضرتين‭ ‬عن‭ ‬نظريات‭ ‬التدريب،‭ ‬ثم‭ ‬محاضرة‭ ‬عن‭ ‬المسافات‭ ‬والمشي،‭ ‬ومحاضرة‭ ‬عن‭ ‬الوثب‭ ‬العالي‭ ‬ ‭ ‬الوثب‭ ‬الطويل‭.‬


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