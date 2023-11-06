الأولمبياد الخاص البحريني يشارك في دورة تدريبية إقليمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كرّم الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفد الأولمبياد الخاص البحريني متمثلًا في كبير المدربين أحمد حسين محمد مكي الذي شارك في الدورة التدريبية المتقدمة لكبيري مدربي ألعاب القوى التي أقامتها الرئاسة الاقليمية بالتعاون مع الأولمبياد الخاص السعودي بمدينة القصيم السعودي والتي شهدت مشاركة 14 دولة عربية إضافة إلى إيران.
وأشار د. عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية إلى أن الدورة حققت الهدف المطلوب من اقامتها، التي جاءت وفق توصيات المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي بضرورة إعادة عقد الدورات التدريبية المتقدمة لكبيري المدربين في مختلف رياضات الأولمبياد الخاص البالغ عددها 26 رياضة أولمبية، عقب عودة أنشطة الأولمبياد الخاص، بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا. وقال إن الوقت قد حان لإعادة أنشطة الأولمبياد الخاص سواء الالعاب والمسابقات التي بدأت بالألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت بألمانيا برلين 2025، وأن الرئيس الإقليمي طالب بضرورة وضع خطة تدريبية متكاملة وإقامة مجموعة من الدورات لكبيري مدربين ليكونوا نواة لإعداد مدربين جدد في برامجهم، وأن البدء بألعاب القوى نظرا إلى أنها تعد أكثر الرياضات انتشارا في الاولمبياد الخاص.
ونظمت الدورة على مدى 4 أيام، وشهدت مجموعة محاضرات ألقاها د. هشام سيد أحمد عبدالفتاح أستاذ
العاب القوى بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان والمعار لجامعة ام القرى، وشملت المحاضرات عن نظريات التدريب، وألعاب القوي في الأولمبياد الخاص، والعدو والتتابع ومقدمة عن
البيوميكانيكا، ثم محاضرة عن أساسيات الوثب، ومحاضرتين عن نظريات التدريب، ثم محاضرة عن المسافات والمشي، ومحاضرة عن الوثب العالي – الوثب الطويل.
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