Tuesday, 07 November 2023 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسري بطل سباعيات الشركات لكرة القدم

11/6/2023 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ ‬‮«‬أسري‮»‬‭ ‬بطولة‭ ‬سباعيات‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬تصدره‭ ‬البطولة‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاحية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وحل‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

وتوج‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬مازن‭ ‬العمران‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬أسري‭ ‬بمنحه‭ ‬كأس‭ ‬البطولة‭ ‬ومنح‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬كأس‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وجاءت‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬تنافسية‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الستة‭ ‬المشاركة‭ ‬وهي‭: ‬‮«‬ألبا،‭ ‬الكهرماء،‭ ‬جيبك،‭ ‬أسري،‭ ‬بابكو‭ ‬ Upstream ،‭ ‬بابكو،‭ ‬إذ‭ ‬قدمت‭ ‬الفرق‭ ‬مستويات‭ ‬طيبة‭ ‬تعكس‭ ‬استعدادها‭ ‬الجيد‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تنطلق‭ ‬12‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬واستحق‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬العائد‭ ‬بطولة‭ ‬الكأس‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬طويل‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬مرتضى‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬الخمسة‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬فيها‭ ‬لأي‭ ‬خسارة‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلين‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬استعداد‭ ‬الفريق‭ ‬القوي‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬المشوار‭ ‬المقبل‭.‬

وتعتبر‭ ‬بطولة‭ ‬السباعيات‭ ‬باكورة‭ ‬افتتاحية‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬إذ‭ ‬تحرص‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬تنظميها‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬باعتبارها‭ ‬يوما‭ ‬ترفيهيا‭ ‬ورياضيا‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المشاركة‭.‬

MENAFN06112023000055011008ID1107381937

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث