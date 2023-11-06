أسري بطل سباعيات الشركات لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري» بطولة سباعيات الشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد تصدره البطولة برصيد 11 نقطة، والتي أقيمت على ملعب نادي ألبا بالرفاع بمناسبة افتتاحية الموسم الجديد، وحل فريق ألبا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.
وتوج رئيس اللجنة المنظمة مازن العمران الفريق الفائز أسري بمنحه كأس البطولة ومنح فريق ألبا كأس المركز الثاني.
وجاءت مباريات البطولة تنافسية بين الفرق الستة المشاركة وهي: «ألبا، الكهرماء، جيبك، أسري، بابكو Upstream ، بابكو، إذ قدمت الفرق مستويات طيبة تعكس استعدادها الجيد لمسابقة الدوري التي سوف تنطلق 12 الشهر الجاري. واستحق فريق أسري العائد بطولة الكأس بعد غياب طويل عن المشاركة بقيادة المدرب الوطني مرتضى عبدالوهاب بعد الأداء المتميز في الخمسة اللقاءات التي لم يتعرض فيها لأي خسارة إذ حقق 3 انتصارات وتعادلين مما يؤكد استعداد الفريق القوي للمنافسة في المشوار المقبل.
وتعتبر بطولة السباعيات باكورة افتتاحية للموسم الجديد إذ تحرص اللجنة المنظمة على تنظميها بداية كل موسم باعتبارها يوما ترفيهيا ورياضيا للشركات والمؤسسات المشاركة.
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