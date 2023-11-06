أسري بطل سباعيات الشركات لكرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ ‬‮«‬أسري‮»‬‭ ‬بطولة‭ ‬سباعيات‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬تصدره‭ ‬البطولة‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاحية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وحل‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

وتوج‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬مازن‭ ‬العمران‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬أسري‭ ‬بمنحه‭ ‬كأس‭ ‬البطولة‭ ‬ومنح‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬كأس‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وجاءت‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬تنافسية‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الستة‭ ‬المشاركة‭ ‬وهي‭: ‬‮«‬ألبا،‭ ‬الكهرماء،‭ ‬جيبك،‭ ‬أسري،‭ ‬بابكو‭ ‬ Upstream ،‭ ‬بابكو،‭ ‬إذ‭ ‬قدمت‭ ‬الفرق‭ ‬مستويات‭ ‬طيبة‭ ‬تعكس‭ ‬استعدادها‭ ‬الجيد‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تنطلق‭ ‬12‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬واستحق‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬العائد‭ ‬بطولة‭ ‬الكأس‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬طويل‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬مرتضى‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬الخمسة‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬فيها‭ ‬لأي‭ ‬خسارة‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلين‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬استعداد‭ ‬الفريق‭ ‬القوي‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬المشوار‭ ‬المقبل‭.‬

وتعتبر‭ ‬بطولة‭ ‬السباعيات‭ ‬باكورة‭ ‬افتتاحية‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬إذ‭ ‬تحرص‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬تنظميها‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬باعتبارها‭ ‬يوما‭ ‬ترفيهيا‭ ‬ورياضيا‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المشاركة‭.‬