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عبدالرحمن محمد محللاً في كأس العالم للأندية

11/6/2023 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختير‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬ليكون‭ ‬محللاً‭ ‬في‭ ‬قنوات‭ ‬ ssc ‭ ‬السعودية،‭ ‬لمنافسات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬جلوب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وسينضم‭ ‬مدرب‭ ‬الدير‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬الفنيين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬المتبارية‭ ‬وتحليل‭ ‬مجرياتها،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬انطلاقة‭ ‬المدرب‭ ‬التحليلية‭ ‬منذ‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬لليوم‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬ممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬كيلسي‭ ‬البولندي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬11‭.‬30‭ ‬ظهرا‭.‬

وتستضيف‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وستحتضن‭ ‬صالة‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬بالدمام‭.‬

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