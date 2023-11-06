عبدالرحمن محمد محللاً في كأس العالم للأندية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختير المدرب الوطني لكرة اليد عبدالرحمن محمد ليكون محللاً في قنوات ssc السعودية، لمنافسات كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي ستنطلق اليوم (الثلاثاء) في المملكة العربية السعودية.
وسينضم مدرب الدير عبدالرحمن محمد إلى مجموعة من المحللين الفنيين، وذلك لتسليط الضوء على الفرق المتبارية وتحليل مجرياتها، حيث ستكون انطلاقة المدرب التحليلية منذ المباراة الأولى لليوم الأول الذي يجمع ممثل كرة اليد البحرينية فريق النجمة مع نظيره كيلسي البولندي وذلك في تمام الساعة 11.30 ظهرا.
وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة العالمية للمرة الرابعة على التوالي، وستحتضن صالة وزارة الرياضة بالدمام.
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