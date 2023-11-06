Tuesday, 07 November 2023 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم افتتاح بطولة البتروكيماويات الـ 35 للتنس

11/6/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الثلاثاء‮»‬‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬العباسي‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬211‭ ‬لاعبا‭ .‬

ويشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬إقامة‭
‬15‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬الرجال،‭ ‬أهمها‭ ‬لقاء‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬العال‭ ‬مع‭ ‬الهولندي‭ ‬تاكو‭ ‬نايوهانسون‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬يتقابل‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬مع‭ ‬الفلبيني‭ ‬جارهيد‭ ‬زاموديو،‭ ‬ويلتقي‭ ‬سلمان‭ ‬سيار‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة،‭ ‬وتنطلق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬لقاء‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا‭ ‬مع‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوفر‭ ‬ديكولا،‭ ‬ولقاء‭ ‬الفلبيني‭ ‬لويد‭ ‬بيرماس‭ ‬مع‭ ‬الأيرلندي‭ ‬كوكين‭ ‬تشوسي،‭ ‬بينما‭ ‬تبدأ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬لقاء‭ ‬حمد‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬مع‭ ‬إلياس‭ ‬الهاشمي،‭ ‬ولقاء‭ ‬بدر‭ ‬الحسيني‭ ‬مع‭ ‬الفلبيني‭ ‬جوفين‭ ‬زاموديو،‭ ‬وتقام‭ ‬كل‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬والدعوة‭ ‬عامة‭ ‬لمحبي‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بمباريات‭ ‬البطولة‭.‬

وتضم‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬10‭ ‬مسابقات‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬والزوجي‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬السوبر‭ ‬والتي‭ ‬تلعب‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬ويقتصر‭ ‬الاشتراك‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬التنس،‭ ‬ومسابقة‭ ‬زوجي‭ ‬السوبر،‭ ‬ومسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭
‬الرجال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬سنة،‭ ‬ومسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬55‭ ‬سنة،‭ ‬ومسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬السيدات،‭ ‬وقد‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬منح‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬للفائزين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الكؤوس‭ ‬التذكارية‭ ‬والتي‭ ‬صنعت‭ ‬خصيصا‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬ويتم‭ ‬إهداؤها‭ ‬لجميع‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭. ‬

وتعتبر‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬للتنس‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬وأكبر‭ ‬بطولات‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬فكرة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬واستمرت‭ ‬تقام‭ ‬سنويا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬دون‭ ‬انقطاع،‭ ‬وتتميز‭ ‬البطولة‭ ‬بأنها‭ ‬تتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬لكل‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬فوق‭ ‬سن‭ ‬55‭ ‬سنة‭ ‬للمشاركة‭.‬

MENAFN06112023000055011008ID1107381935

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث