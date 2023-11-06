اليوم افتتاح بطولة البتروكيماويات الـ 35 للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق اليوم «الثلاثاء» منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة البتروكيماويات المفتوحة في التنس تحت رعاية المهندس ياسر العباسي رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات والتي ينظمها نادي البحرين للتنس من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة 211 لاعبا .
ويشهد اليوم الأول في البطولة إقامة
15 مباراة في مسابقة فردي الرجال، أهمها لقاء علي عبد العال مع الهولندي تاكو نايوهانسون في الساعة السادسة مساء، وفي نفس التوقيت يتقابل علي عبد اللطيف مع الفلبيني جارهيد زاموديو، ويلتقي سلمان سيار مع محمد بن دينة، وتنطلق المرحلة الثانية من المباريات في الساعة السابعة مساء، ومن أهمها لقاء حسن ميرزا مع الفرنسي كريستوفر ديكولا، ولقاء الفلبيني لويد بيرماس مع الأيرلندي كوكين تشوسي، بينما تبدأ المرحلة الثالثة من المباريات في الساعة الثامنة مساء ومن أهمها لقاء حمد عبد الكريم مع إلياس الهاشمي، ولقاء بدر الحسيني مع الفلبيني جوفين زاموديو، وتقام كل المباريات على ملاعب نادي البحرين للتنس والدعوة عامة لمحبي لعبة التنس للاستمتاع بمباريات البطولة.
وتضم البطولة هذا العام 10 مسابقات في الفردي والزوجي وعلى رأسها مسابقة فردي السوبر والتي تلعب على كأس شركة البتروكيماويات، ويقتصر الاشتراك فيها على لاعبي الصف الأول من أبطال التنس، ومسابقة زوجي السوبر، ومسابقتي فردي وزوجي
الرجال، بالإضافة الى مسابقتي فردي وزوجي الرواد سن 45 سنة، ومسابقتي فردي وزوجي الرواد سن 55 سنة، ومسابقتي فردي وزوجي السيدات، وقد أعلن نادي البحرين للتنس منح جوائز مالية للفائزين، بالإضافة إلى الكؤوس التذكارية والتي صنعت خصيصا لهذه البطولة ويتم إهداؤها لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.
وتعتبر بطولة «جيبك» للتنس من أقدم وأكبر بطولات التنس في مملكة البحرين، حيث بدأت فكرة البطولة في بداية عام 1987 واستمرت تقام سنويا حتى الآن على مدى 35 عاما دون انقطاع، وتتميز البطولة بأنها تتيح الفرصة لكل اللاعبين من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية من سن 17 سنة إلى ما فوق سن 55 سنة للمشاركة.
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