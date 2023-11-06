اليوم افتتاح بطولة البتروكيماويات الـ 35 للتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الثلاثاء‮»‬‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬العباسي‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬211‭ ‬لاعبا‭ .‬

ويشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬إقامة‭

‬15‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬الرجال،‭ ‬أهمها‭ ‬لقاء‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬العال‭ ‬مع‭ ‬الهولندي‭ ‬تاكو‭ ‬نايوهانسون‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬يتقابل‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬مع‭ ‬الفلبيني‭ ‬جارهيد‭ ‬زاموديو،‭ ‬ويلتقي‭ ‬سلمان‭ ‬سيار‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة،‭ ‬وتنطلق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬لقاء‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا‭ ‬مع‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوفر‭ ‬ديكولا،‭ ‬ولقاء‭ ‬الفلبيني‭ ‬لويد‭ ‬بيرماس‭ ‬مع‭ ‬الأيرلندي‭ ‬كوكين‭ ‬تشوسي،‭ ‬بينما‭ ‬تبدأ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬لقاء‭ ‬حمد‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬مع‭ ‬إلياس‭ ‬الهاشمي،‭ ‬ولقاء‭ ‬بدر‭ ‬الحسيني‭ ‬مع‭ ‬الفلبيني‭ ‬جوفين‭ ‬زاموديو،‭ ‬وتقام‭ ‬كل‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬والدعوة‭ ‬عامة‭ ‬لمحبي‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بمباريات‭ ‬البطولة‭.‬

وتضم‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬10‭ ‬مسابقات‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬والزوجي‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬السوبر‭ ‬والتي‭ ‬تلعب‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬ويقتصر‭ ‬الاشتراك‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬التنس،‭ ‬ومسابقة‭ ‬زوجي‭ ‬السوبر،‭ ‬ومسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭

‬الرجال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬سنة،‭ ‬ومسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬55‭ ‬سنة،‭ ‬ومسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬السيدات،‭ ‬وقد‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬منح‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬للفائزين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الكؤوس‭ ‬التذكارية‭ ‬والتي‭ ‬صنعت‭ ‬خصيصا‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬ويتم‭ ‬إهداؤها‭ ‬لجميع‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭. ‬

وتعتبر‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬للتنس‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬وأكبر‭ ‬بطولات‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬فكرة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬واستمرت‭ ‬تقام‭ ‬سنويا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬دون‭ ‬انقطاع،‭ ‬وتتميز‭ ‬البطولة‭ ‬بأنها‭ ‬تتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬لكل‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬فوق‭ ‬سن‭ ‬55‭ ‬سنة‭ ‬للمشاركة‭.‬