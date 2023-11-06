مدرب التضامن بكرة اليد لـ ((أخبار الخليج الرياضي)):فريقنا ((شباب وخبرة)) وهدفنا تحسين المركز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
تواصل أنديتنا المحلية تحضيراتها لخوض مسابقات الاتحاد البحريني لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/2023.
ويسلط «أخبار الخليج الرياضي» الضوء عبر هذه السطور على جاهزية الفرق المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة اليد، وعن طموحها وأهدافها من هذه المشاركة.
أشار مدرب رجال التضامن أمين القلاف إلى أن إعداد الفريق بدأ في شهر أكتوبر الماضي، ركز من خلاله على الجوانب البدنية بالدرجة الأولى وخصوصًا آخر مباراة رسمية لعبها كانت منذ 7 أشهر تقريبًا. مضيفًا لعب الفريق 3 مباريات تجريبية كان الهدف منها العودة لحساسية الملعب والمباريات، ودون شك أن الفترة غير كافية للوصول للجاهزية البدنية والفنية المطلوبة وخصوصًا أن الفريق واجه معاناة تتمثل في ظروف الصالة الرياضية والتكييف المعطل.
وقال أمين القلاف الذي سبق وتولى تدريب التضامن سابقًا إن فريقه يتكون من لاعبين صغار السن وآخرين من فئة الشباب، وقد تم تدعيمهم بلاعبين خبرة مثل علي حسين الذي تم تجديد التعاقد معه والاستفادة من خبرته لقيادة المجموعة، والتعاقد مع الحارس تيسير محسن لتقوية هذا المركز وتحقيق الإضافة للحارس الآخر الشاب منتظر إبراهيم، وتم التعاقد مع لاعب المنتخب سابقًا حسن عيسى لتقوية الخط الخلفي في الهجوم والاستفادة منه دفاعيًا.
وبين أمين القلاف أن نتائج الفريق قد تراجعت في الموسم السابق كثيرًا مقارنة بالموسم الذي سبقه وحقق المركز السادس، وعليه سيتم استغلال مسابقة كأس «ديار المحرق» لإعادة الثقة للفريق والوصول إلى أنسب توليفة وطريقة لعب تناسب إمكانات اللاعبين.
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