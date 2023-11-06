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مدرب التضامن بكرة اليد لـ ((أخبار الخليج الرياضي)):فريقنا ((شباب وخبرة)) وهدفنا تحسين المركز

11/6/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد


تواصل‭ ‬أنديتنا‭ ‬المحلية‭ ‬تحضيراتها‭ ‬لخوض‭ ‬مسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2023‭.‬

ويسلط‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬الفرق‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬وعن‭ ‬طموحها‭ ‬وأهدافها‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭.‬

أشار‭ ‬مدرب‭ ‬رجال‭ ‬التضامن‭ ‬أمين‭ ‬القلاف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إعداد‭ ‬الفريق‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ركز‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬البدنية‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬وخصوصًا‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬لعبها‭ ‬كانت‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أشهر‭ ‬تقريبًا‭. ‬مضيفًا‭ ‬لعب‭ ‬الفريق‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬تجريبية‭ ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬منها‭ ‬العودة‭ ‬لحساسية‭ ‬الملعب‭ ‬والمباريات،‭ ‬ودون‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬للوصول‭ ‬للجاهزية‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬المطلوبة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬واجه‭ ‬معاناة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬والتكييف‭ ‬المعطل‭.‬

وقال‭ ‬أمين‭ ‬القلاف‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬وتولى‭ ‬تدريب‭ ‬التضامن‭ ‬سابقًا‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬صغار‭ ‬السن‭ ‬وآخرين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تدعيمهم‭ ‬بلاعبين‭ ‬خبرة‭ ‬مثل‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تجديد‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرته‭ ‬لقيادة‭ ‬المجموعة،‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬الحارس‭ ‬تيسير‭ ‬محسن‭ ‬لتقوية‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإضافة‭ ‬للحارس‭ ‬الآخر‭ ‬الشاب‭ ‬منتظر‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وتم‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬سابقًا‭ ‬حسن‭ ‬عيسى‭ ‬لتقوية‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬والاستفادة‭ ‬منه‭ ‬دفاعيًا‭.‬

وبين‭ ‬أمين‭ ‬القلاف‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬قد‭ ‬تراجعت‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬السابق‭ ‬كثيرًا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالموسم‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬وحقق‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬وعليه‭ ‬سيتم‭ ‬استغلال‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬ديار‭ ‬المحرق‮»‬‭ ‬لإعادة‭ ‬الثقة‭ ‬للفريق‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أنسب‭ ‬توليفة‭ ‬وطريقة‭ ‬لعب‭ ‬تناسب‭ ‬إمكانات‭ ‬اللاعبين‭.‬

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