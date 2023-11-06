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في تأكيد على مكانة الكفاءات البحرينية((الأولمبية الدولية)) تجدد تعيين الشيخة حياة في لجنة تكافؤ الفرص

11/6/2023 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جددت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬تعيين‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الخطاب‭ ‬الذي‭ ‬تلقته‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬ثقة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬وتقديرها‭ ‬لجهودها‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملها‭ ‬باللجنة‭ ‬والعمل‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤى‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملها‭ ‬مع‭ ‬الأسرة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبرت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بهذه‭ ‬الثقة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

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