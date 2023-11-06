في تأكيد على مكانة الكفاءات البحرينية((الأولمبية الدولية)) تجدد تعيين الشيخة حياة في لجنة تكافؤ الفرص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جددت اللجنة الأولمبية الدولية تعيين الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، عضواً في لجنة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وذلك ضمن الخطاب الذي تلقته من سعادة السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وهو ما يؤكد ثقة اللجنة الأولمبية الدولية في كفاءة الشيخة حياة وتقديرها لجهودها المبذولة في إطار عملها باللجنة والعمل والمساهمة في تحقيق أهداف ورؤى اللجنة الأولمبية الدولية من خلال التنسيق مع اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية، إضافة إلى الجهود التي بذلتها في إطار عملها مع الأسرة الدولية في اللجنة الأولمبية الدولية طوال الفترة الماضية.
وبهذه المناسبة عبرت الشيخة حياة عن اعتزازها بهذه الثقة، مؤكدة حرصها على بذل المزيد من الجهود مع أعضاء اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة القادمة.
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