المحرق يطلب صالة ((أم الحصم))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





ينتظر‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬لمنح‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الفرص‭ ‬الكافية‭ ‬للتدريب‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬لمباراة‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ( ‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬الصالة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وعلم‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬لم‭ ‬يتدرب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الصالة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬موسم‭ ‬السلة،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬جميع‭ ‬تدريباته‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬النادي،‭ ‬وكان‭ ‬يحضر‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬لخوض‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬فقط‭.‬

ويسعى‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجماهير‭ ‬ولذلك‭ ‬

طلب‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الصالة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬جماهيره‭ ‬لن‭ ‬تقصر‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭.‬