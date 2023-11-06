المحرق يطلب صالة ((أم الحصم))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
ينتظر نادي المحرق الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية لمنح الفريق الأول لكرة السلة الفرص الكافية للتدريب على صالة اتحاد السلة بأم الحصم وذلك استعدادا لمباراة الكويت الكويتي ضمن بطولة غرب آسيا ( السوبر ليغ) التي تحتضنها الصالة في 13 نوفمبر الجاري.
وعلم أخبار الخليج الرياضي ان فريق المحرق لم يتدرب حتى الآن على أرضية الصالة منذ انطلاق موسم السلة، حيث كانت جميع تدريباته تقام على صالة النادي، وكان يحضر إلى صالة أم الحصم لخوض مباريات الدوري فقط.
ويسعى المحرق الى الاستفادة من عاملي الأرض والجماهير ولذلك
طلب التدريب على أرضية الصالة، في حين ان جماهيره لن تقصر في الحضور بكل تأكيد.
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