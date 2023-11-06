الجولة الثالثة من دوري زين لكرة السلةلا مفاجآت.. الصدارة في قبضة المنامة بثلاثة انتصارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
لم تشهد مباريات الجولة الثالثة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024 أي مفاجآت، وقد جاءت النتائج في سياق المنطق والتوقعات، حيث فاز المنامة على مدينة عيسى بنتيجة 119/63، وحسم المحرق القمة التي جمعته بالنجمة بالفوز بنتيجة 93/78، واستعاد الأهلي توازنه بفوز هام جدا على الاتحاد بنتيجة 85/78، وحقق الحالة فوزا سهلا على سماهيج بنتيجة 92/66، كما فاز النويدرات على جاره سترة بنتيجة 127/82، وخاض البحرين مواجهة بعيدة عن الحسابات أمام المنتخب الرديف وفاز فيها بنتيجة 100/80.
توقف الدوري 20 يوما
بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة سيتوقف الدوري قرابة 20 يوما، وذلك لبدء تصفيات بطولة كأس خليفة بن سلمان، وكذلك ليتسنى لممثلي الوطن المنامة والمحرق خوض أول مباراة من بطولة غرب آسيا (السوبر ليغ) عن منطقة الخليج.
ويستأنف الدوري في 22 نوفمبر بانطلاق مباريات الجولة الرابعة، وفيها يواجه الاتحاد منافسه سماهيج، البحرين وسترة، الحالة والنويدرات، المحرق والأهلي، النجمة ومدينة عيسى، فيما يستريح المنامة بمواجهته المنتخب الرديف.
الصدارة في قبضة المنامة
كما كان متوقعا، استطاع فريق المنامة حامل اللقب وهو الأجهز فنيا وبدنيا ان يقبض على الصدارة بعد ثلاث جولات حقق فيها الانتصارات المتتالية على كل من سماهيج والحالة ومدينة عيسى، وجمع المنامة في رصيده 6 نقاط، يليه كل من الأهلي والنجمة والنويدرات والحالة برصيد 5 نقاط، ثم المحرق الذي لعب مباراتين فقط برصيد 4 نقاط، والاتحاد 4 نقاط، البحرين وسماهيج وسترة ولكل منهم 3 نقاط، ومدينة عيسى نقطتان.
دقائق الخبرة
في مباراة المحرق والنجمة التي لعبت من أجل الصدارة قدم الفريقان أداءً تنافسيا كبيرا، وكان المستوى متقاربا بين الفريقين، وأثبت النجمة مقدرته على مجاراة الكبار، ولكن عامل الخبرة رجح كفة المحرق في الدقائق الأخيرة، وطمأن المحرق جماهيره بجاهزيته للاستحقاق الآسيوي القادم، ومن المنتظر ان ينضم النجم محمد حسين (كمبس) الى الفريق ليعزز من حظوظه في المنافسة.
تغيير ناجح
برهن الأهلي على صواب قراره السريع الذي اتخذه بتغيير المحترف الأجنبي بعد أول مباراة، حيث أسهم البديل الأمريكي ادريان في تحقيق الفوز الهام على الاتحاد بعد تسجيله 20 نقطة من بينها نقاط حاسمة جدا في آخر دقيقتين، وجاء فوز الأهلي في وقت مناسب جدا قبل فترة التوقف، ورغم ان ادريان صنع الفارق تحت الحلق إلا أن استمراره الى نهاية الموسم مستبعد، حيث يطمح الأهلي الى التعاقد مع محترفين يحققون البطولة.
انتصار الحالة والنويدرات
عزز فريقا الحالة والنويدرات انتصاراتهما بدوري زين، حيث حقق كل فريق منهما فوزه الثاني، حيث فاز الحالة على سماهيج، وتخطى النويدرات جاره سترة، ولم يجدا اي صعوبة في فرض سيطرتهما نظرا للفوارق الفنية وامتلاكهما محترفين أجانب.
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