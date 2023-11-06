الجولة الثالثة من دوري زين لكرة السلةلا مفاجآت.. الصدارة في قبضة المنامة بثلاثة انتصارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





لم‭ ‬تشهد‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬أي‭ ‬مفاجآت،‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬المنطق‭ ‬والتوقعات،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬119‭/‬63،‭ ‬وحسم‭ ‬المحرق‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬جمعته‭ ‬بالنجمة‭ ‬بالفوز‭ ‬بنتيجة‭ ‬93/78،‭ ‬واستعاد‭ ‬الأهلي‭ ‬توازنه‭ ‬بفوز‭ ‬هام‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ ‬85/78،‭ ‬وحقق‭ ‬الحالة‭ ‬فوزا‭ ‬سهلا‭ ‬على‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ ‬92‭/‬66،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬النويدرات‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬127‭/‬82،‭ ‬وخاض‭ ‬البحرين‭ ‬مواجهة‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الحسابات‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬وفاز‭ ‬فيها‭ ‬بنتيجة‭ ‬100‭/‬80‭.‬





توقف‭ ‬الدوري‭ ‬20‭ ‬يوما

بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬سيتوقف‭ ‬الدوري‭ ‬قرابة‭ ‬20‭ ‬يوما،‭ ‬وذلك‭ ‬لبدء‭ ‬تصفيات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬وكذلك‭ ‬ليتسنى‭ ‬لممثلي‭ ‬الوطن‭ ‬المنامة‭ ‬والمحرق‭ ‬خوض‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

ويستأنف‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬بانطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة،‭ ‬وفيها‭ ‬يواجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬منافسه‭ ‬سماهيج،‭ ‬البحرين‭ ‬وسترة،‭ ‬الحالة‭ ‬والنويدرات،‭ ‬المحرق‭ ‬والأهلي،‭ ‬النجمة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬فيما‭ ‬يستريح‭ ‬المنامة‭ ‬بمواجهته‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭.‬





الصدارة‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬المنامة

كما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا،‭ ‬استطاع‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وهو‭ ‬الأجهز‭ ‬فنيا‭ ‬وبدنيا‭ ‬ان‭ ‬يقبض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬الانتصارات‭ ‬المتتالية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سماهيج‭ ‬والحالة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وجمع‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬يليه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬والنجمة‭ ‬والنويدرات‭ ‬والحالة‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬ثم‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬مباراتين‭ ‬فقط‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬والاتحاد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬البحرين‭ ‬وسماهيج‭ ‬وسترة‭ ‬ولكل‭ ‬منهم‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬نقطتان‭.‬





دقائق‭ ‬الخبرة

في‭ ‬مباراة‭ ‬المحرق‭ ‬والنجمة‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصدارة‭ ‬قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬أداءً‭ ‬تنافسيا‭ ‬كبيرا،‭ ‬وكان‭ ‬المستوى‭ ‬متقاربا‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬وأثبت‭ ‬النجمة‭ ‬مقدرته‭ ‬على‭ ‬مجاراة‭ ‬الكبار،‭ ‬ولكن‭ ‬عامل‭ ‬الخبرة‭ ‬رجح‭ ‬كفة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وطمأن‭ ‬المحرق‭ ‬جماهيره‭ ‬بجاهزيته‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الآسيوي‭ ‬القادم،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬ينضم‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ (‬كمبس‭) ‬الى‭ ‬الفريق‭ ‬ليعزز‭ ‬من‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭.‬





تغيير‭ ‬ناجح

برهن‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬صواب‭ ‬قراره‭ ‬السريع‭ ‬الذي‭ ‬اتخذه‭ ‬بتغيير‭ ‬المحترف‭ ‬الأجنبي‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬مباراة،‭ ‬حيث‭ ‬أسهم‭ ‬البديل‭ ‬الأمريكي‭ ‬ادريان‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الهام‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬نقاط‭ ‬حاسمة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬دقيقتين،‭ ‬وجاء‭ ‬فوز‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مناسب‭ ‬جدا‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف،‭ ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬ادريان‭ ‬صنع‭ ‬الفارق‭ ‬تحت‭ ‬الحلق‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬استمراره‭ ‬الى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬مستبعد،‭ ‬حيث‭ ‬يطمح‭ ‬الأهلي‭ ‬الى‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬يحققون‭ ‬البطولة‭.‬





انتصار‭ ‬الحالة‭ ‬والنويدرات

عزز‭ ‬فريقا‭ ‬الحالة‭ ‬والنويدرات‭ ‬انتصاراتهما‭ ‬بدوري‭ ‬زين،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬منهما‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬سماهيج،‭ ‬وتخطى‭ ‬النويدرات‭ ‬جاره‭ ‬سترة،‭ ‬ولم‭ ‬يجدا‭ ‬اي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬سيطرتهما‭ ‬نظرا‭ ‬للفوارق‭ ‬الفنية‭ ‬وامتلاكهما‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب‭.‬