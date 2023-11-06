النجمة يلعب أمام الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي ميرزا
تتواصل اليوم منافسات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة، وتقام مباراتان ضمن الجولة الثالثة، إذ يلعب في الأولى فريقا المحرّق والنبيه صالح من المجموعة (أ) وكلاهما يملك (6 نقاط من انتصارين) في الساعة السادسة مساء، ويلتقي في الثانية فريقا النجمة (3 نقاط) مع الشباب (بدون) من المجموعة (ب) وكلاهما خاض جولة واحدة، وتحتضن صالة عيسى بن راشد في الرفاع مباراتي الجولة.
المحرق×النبيه صالح
تأتي هذه المواجهة اختبارا حقيقيا للفريقين بعنوان صدارة المجموعة (أ)، وإذا كان مدرب المحرق الكابتن ياسين الميل قد لعب خلال المباراتين السابقتين بتشكيلات منوعة، غير أنه سيخوض مباراة هذا المساء بالتشكيل الرئيس بقيادة صانع ألعابه محمود العافية، مع بعض التغييرات التكتيكية والاضطرارية كلما دعت الحاجة.
بينما سيعوّل مدرب النبيه صالح الكابتن فؤاد عبدالواحد على تشكيلة الرئيس الذي حافظ عليه إبان المباراتين السابقتين بقيادة صانع ألعابه حسين منصور، وستشهد المواجهة مشاركة النيجيري «أويديبو» الذي لعب مباراة البسيتين في أول ظهور رسمي له مع فريقه، وستكون حوائط صد المحرق اختبارا حقيقيا للأخير.
وإذا كان المحرق مرشّحا للتعويل على إرساله الهجومي لخلخلة الكرة الأولى، فإنّ الإرسال التكتيكي الموجّه للنبيه صالح سيكون هو خياره الوحيد لكشف لعب المحرق من جهة، والحد من خطورة مركز3 الذي يوجد في الثلاثي حسين خليفة وعلي الصيرفي وعباس الخباز، وهناك مواجهة داخلية في المباراة بين محمد جاسم (النبيه صالح) وحوائط صد المحرق.
النجمة×الشباب
ويلعب الفريقان مباراتهما الثانية في المسابقة، وإذا كان رفاق فاضل عباس كابتن النجمة لم يمتحنوا بعد، فإنّ الشباب بقيادة مدربه الكابتن محمود الخباز ستكون مواجهة هذا المساء الاختبار الثاني للشبابيين الذين يوجدون في المسابقة بعيدا عن أي ضغط ويعولون على الشاب سيد أحمد سيد مرتضى الذي لفت نظر المتابعين خلال مباراة فريقه الأولى أمام النصر بتدخلاته الهجومية وإرساله المؤثر.
ويدخل الفريقان مباراة هذا المساء سعيا إلى تحسين الأداء الذي قدماه في لقائي الجولة الأولى.
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