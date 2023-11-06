النجمة يلعب أمام الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا





تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وتقام‭ ‬مباراتان‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬إذ‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬المحرّق‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬وكلاهما‭ ‬يملك‭ (‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬ويلتقي‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬فريقا‭ ‬النجمة‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬الشباب‭ (‬بدون‭) ‬من‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭) ‬وكلاهما‭ ‬خاض‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬وتحتضن‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬مباراتي‭ ‬الجولة‭.‬





المحرق×النبيه‭ ‬صالح

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬اختبارا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للفريقين‭ ‬بعنوان‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭)‬،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬مدرب‭ ‬المحرق‭ ‬الكابتن‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬قد‭ ‬لعب‭ ‬خلال‭ ‬المباراتين‭ ‬السابقتين‭ ‬بتشكيلات‭ ‬منوعة،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬سيخوض‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬بالتشكيل‭ ‬الرئيس‭ ‬بقيادة‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬محمود‭ ‬العافية،‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬التكتيكية‭ ‬والاضطرارية‭ ‬كلما‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭.‬

بينما‭ ‬سيعوّل‭ ‬مدرب‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الكابتن‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬عليه‭ ‬إبان‭ ‬المباراتين‭ ‬السابقتين‭ ‬بقيادة‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬حسين‭ ‬منصور،‭ ‬وستشهد‭ ‬المواجهة‭ ‬مشاركة‭ ‬النيجيري‭ ‬‮«‬أويديبو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬البسيتين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬رسمي‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬فريقه،‭ ‬وستكون‭ ‬حوائط‭ ‬صد‭ ‬المحرق‭ ‬اختبارا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للأخير‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬المحرق‭ ‬مرشّحا‭ ‬للتعويل‭ ‬على‭ ‬إرساله‭ ‬الهجومي‭ ‬لخلخلة‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى،‭ ‬فإنّ‭ ‬الإرسال‭ ‬التكتيكي‭ ‬الموجّه‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭ ‬سيكون‭ ‬هو‭ ‬خياره‭ ‬الوحيد‭ ‬لكشف‭ ‬لعب‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬مركز3‭ ‬الذي‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬الثلاثي‭ ‬حسين‭ ‬خليفة‭ ‬وعلي‭ ‬الصيرفي‭ ‬وعباس‭ ‬الخباز،‭ ‬وهناك‭ ‬مواجهة‭ ‬داخلية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ (‬النبيه‭ ‬صالح‭) ‬وحوائط‭ ‬صد‭ ‬المحرق‭.‬





النجمة×الشباب

ويلعب‭ ‬الفريقان‭ ‬مباراتهما‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬رفاق‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬كابتن‭ ‬النجمة‭ ‬لم‭ ‬يمتحنوا‭ ‬بعد،‭ ‬فإنّ‭ ‬الشباب‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الكابتن‭ ‬محمود‭ ‬الخباز‭ ‬ستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬الاختبار‭ ‬الثاني‭ ‬للشبابيين‭ ‬الذين‭ ‬يوجدون‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ضغط‭ ‬ويعولون‭ ‬على‭ ‬الشاب‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬مرتضى‭ ‬الذي‭ ‬لفت‭ ‬نظر‭ ‬المتابعين‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬بتدخلاته‭ ‬الهجومية‭ ‬وإرساله‭ ‬المؤثر‭.‬

ويدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬سعيا‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدماه‭ ‬في‭ ‬لقائي‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬