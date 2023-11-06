تنطلق 9 حتى 25 نوفمبر الجارياتحاد البولينج ينظم بطولة الوجيه عبدالله بن أحمد ناس الثالثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينظم الاتحاد البحريني للبولينج النسخة الثالثة من بطولة الوجيه عبدالله بن أحمد ناس المفتوحة للبولينج والتي ستنطلق من 9 حتى 25 نوفمبر 2023 على صالة مركز أرض المرح.
وبهذه المناسبة أكد غازي بن عبدالله ناس رئيس الاتحاد البحريني للبولينج اهتمام الاتحاد بتنظيم النسخة الثالثة من البطولة بشكل يتناسب مع المكانة والسمعة التي حظيت بها خلال النسختين الماضيتين عندما شهدت البطولة مشاركة واسعة من داخل وخارج مملكة البحرين ونجاحا تنظيميا باهرا على كافة الأصعدة والمستويات. وأكد غازي بن عبدالله ناس أن الاتحاد البحريني للبولينج قد أكمل كل التحضيرات اللازمة من أجل إقامة النسخة الثالثة من البطولة والتي ستقام للرجال والسيدات وفئة الكبار والشباب مؤكدا حرص الاتحاد على استمرارية هذه البطولة وتطويرها في ظل التنافس الكبير الذي شهدته في النسختين الماضيتين عطفا على الإقبال الكبير على التسجيل فيها من قبل الأشقاء الخليجيين والعرب والمقيمين.
وأشار أن بطولة الوجيه عبدالله بن أحمد ناس المفتوحة للبولينج تعد واحدة من أهم البطولات في أجندة الاتحاد السنوية وقد خصص الاتحاد جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز من الأول حتى الرابع والعشرين بمسابقة الرجال وهي كالتالي : الأول 3 آلاف دينار، الثاني 1500 دينار، الثالث 800 دينار، الرابع 600 دينار، الخامس 400 دينار، السادس والسابع والثامن 200 دينار،
والمراكز من التاسع حتى الثاني عشر 150 دينارا، والمراكز من الثالث عشر حتى الرابع والعشرين 100 دينار.
أما المكافآت المالية المخصصة للسيدات فهي كالتالي : المركز الأول ألف دينار، المركز الثاني 500 دينار، الثالث 300 دينار، الرابع 100 دينار، من الخامس حتى الثامن 100 دينار، أما الجوائز المالية لفئة الكبار : المركز الأول ألف دينار، الثاني 500 دينار، الثالث 300 دينار، الرابع 200 دينار، الخامس حتى الثامن 100 دينار، وأخيرا فإن الجوائز المالية لفئة الشباب : المركز الأول ألف دينار، الثاني 500 دينار، الثالث 300 دينار، الرابع 200 دينار، ومن المركز الخامس حتى الثامن 100 دينار، كما خصصت اللجنة المنظمة جوائز يومية لأعلى الأشواط.
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