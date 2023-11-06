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تنطلق 9 حتى 25 نوفمبر الجارياتحاد البولينج ينظم بطولة الوجيه عبدالله بن أحمد ناس الثالثة

11/6/2023 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الوجيه‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬المفتوحة‭ ‬للبولينج‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مركز‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬غازي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬اهتمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬بتنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بشكل‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المكانة‭ ‬والسمعة‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬النسختين‭ ‬الماضيتين‭ ‬عندما‭ ‬شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونجاحا‭ ‬تنظيميا‭ ‬باهرا‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات‭. ‬وأكد‭ ‬غازي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬قد‭ ‬أكمل‭ ‬كل‭ ‬التحضيرات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬وفئة‭ ‬الكبار‭ ‬والشباب‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التنافس‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الماضيتين‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأشقاء‭ ‬الخليجيين‭ ‬والعرب‭ ‬والمقيمين‭.‬

وأشار‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬الوجيه‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬المفتوحة‭ ‬للبولينج‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السنوية‭ ‬وقد‭ ‬خصص‭ ‬الاتحاد‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬قيمة‭ ‬لأصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬بمسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬وهي‭ ‬كالتالي‭ : ‬الأول‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬الثاني‭ ‬1500‭ ‬دينار،‭ ‬الثالث‭ ‬800‭ ‬دينار،‭ ‬الرابع‭ ‬600‭ ‬دينار،‭ ‬الخامس‭ ‬400‭ ‬دينار،‭ ‬السادس‭ ‬والسابع‭ ‬والثامن‭ ‬200‭ ‬دينار،‭
‬والمراكز‭ ‬من‭ ‬التاسع‭ ‬حتى‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬150‭ ‬دينارا،‭ ‬والمراكز‭ ‬من‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬100‭ ‬دينار‭.‬

أما‭ ‬المكافآت‭ ‬المالية‭ ‬المخصصة‭ ‬للسيدات‭ ‬فهي‭ ‬كالتالي‭ : ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬500‭ ‬دينار،‭ ‬الثالث‭ ‬300‭ ‬دينار،‭ ‬الرابع‭ ‬100‭ ‬دينار،‭ ‬من‭ ‬الخامس‭ ‬حتى‭ ‬الثامن‭ ‬100‭ ‬دينار،‭ ‬أما‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬لفئة‭ ‬الكبار‭ : ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬الثاني‭ ‬500‭ ‬دينار،‭ ‬الثالث‭ ‬300‭ ‬دينار،‭ ‬الرابع‭ ‬200‭ ‬دينار،‭ ‬الخامس‭ ‬حتى‭ ‬الثامن‭ ‬100‭ ‬دينار،‭ ‬وأخيرا‭ ‬فإن‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ : ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬الثاني‭ ‬500‭ ‬دينار،‭ ‬الثالث‭ ‬300‭ ‬دينار،‭ ‬الرابع‭ ‬200‭ ‬دينار،‭ ‬ومن‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬حتى‭ ‬الثامن‭ ‬100‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬خصصت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬جوائز‭ ‬يومية‭ ‬لأعلى‭ ‬الأشواط‭.‬

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