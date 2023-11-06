اتحاد الجولف ينظم بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الـ15

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني للجولف تنظيم بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف النسخة الخامسة عشرة والتي ستقام خلال الفترة 23 - 25 نوفمبر الجاري على ملاعب النادي الملكي للجولف ويشارك فيها 96 لاعبا محترفا وهاويا يمثلون عددا من الدول الخليجية والعربية والأوروبية، وتنظم بإشراف مباشر من الاتحاد البحريني للجولف.
بدأ الاتحاد البحريني للجولف الاستعداد لهذه البطولة بإرسال الدعوات إلى الدول والاتحادات الدولية للمشاركة في البطولة وكذلك عقد الاجتماعات التنسيقية مع ادارة النادي الملكي للجولف للتجهيز الفني والاداري للبطولة.
واطلع الاتحاد على التحضيرات التي قامت بها ادارة النادي في الملعب ليصبح جاهزا للبطولة ويكون في مستوى الحدث
الرياضي
المهم وخاصة انه من المتوقع مشاركة نخبة متميزة ومتنوعة من لاعبي الجولف المحترفين من أصحاب الخبرة، وهذا سيساعد على ارتفاع المستوى الفني للبطولة ويسهم في ارتقاء
مستوى
المنافسة.
ويأتي تنظيم النسخة الخامسة عشرة ليؤكد الاستعداد المتواصل من قبل الاتحاد البحريني للجولف لمواصلة النجاحات المتميزة التي تحققت من خلال هذا الحدث منذ انطلاق النسخة الاولى للبطولة الدولية في عام 2007م حيث تحققت العديد من الأهداف الأساسية بعد السمعة الطيبة التي حصلت عليها البطولة من العديد من الاتحادات والدول المشاركة.
وقال البيان الصحفي: ستشهد البطولة خاصية جديدة ستسهم في زيادة الاقبال على المشاركة وزيادة المنافسة والإثارة، وذلك بعد أن قام الاتحاد البحريني للجولف بالتنسيق مع منظمي بطولة البحرين الدولية (الجولة الاوروبية) التي ستقام تحت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم خلال شهر فبراير 2024م على ملاعب النادي الملكي للجولف ويشارك فيها نخبة من أفضل لاعبي الجولف في العالم.
وتم الاتفاق على ان يشارك بطل بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية في هذه البطولة، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير للبطولة وأحد الحوافز المهمة للمشاركين للتنافس من أجل الحصول على الفرصة للمشاركة في بطولة الجولة الاوروبية مع أفضل لاعبي العالم، إضافة إلى ان الاتحاد البحريني للجولف قام بالتنسيق لمشاركة أفضل لاعب بحريني في النسخة الخامسة عشرة لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية في بطولة البحرين الدولية، وهذا طبعا من أفضل الفرص لمشاركة اللاعب البحريني في هذه البطولة
العالمية.
وأصبحت البطولة احدى المحطات الرياضية المهمة التي يسعى العديد من اللاعبين المعروفين على مستوى المحترفين أو الهواة للمشاركة فيها و المنافسة مع بقية اللاعبين للظفر
بكأس
البطولة وخاصة أن البطولة تمتاز بقوة المنافسة والإثارة.
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