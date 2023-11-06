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اتحاد الجولف ينظم بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الـ15

11/6/2023 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ - ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها‭ ‬96‭ ‬لاعبا‭ ‬محترفا‭ ‬وهاويا‭ ‬يمثلون‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والأوروبية،‭ ‬وتنظم‭ ‬بإشراف‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭.‬

بدأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬الاستعداد‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬بإرسال‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬والاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وكذلك‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التنسيقية‭ ‬مع‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬للتجهيز‭ ‬الفني‭ ‬والاداري‭ ‬للبطولة‭.‬

واطلع‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬التحضيرات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬ليصبح‭ ‬جاهزا‭ ‬للبطولة‭ ‬ويكون‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الحدث
الرياضي‮
‬المهم‭ ‬وخاصة‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬مشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬متميزة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الجولف‭ ‬المحترفين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة،‭ ‬وهذا‭ ‬سيساعد‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬للبطولة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬ارتقاء
مستوى
المنافسة‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬ليؤكد‭ ‬الاستعداد‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬لمواصلة‭ ‬النجاحات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الاولى‭ ‬للبطولة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007م‭ ‬حيث‭ ‬تحققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الأساسية‭ ‬بعد‭ ‬السمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬والدول‭ ‬المشاركة‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬الصحفي‭: ‬ستشهد‭ ‬البطولة‭ ‬خاصية‭ ‬جديدة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الاقبال‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬وزيادة‭ ‬المنافسة‭ ‬والإثارة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬منظمي‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ (‬الجولة‭ ‬الاوروبية‭) ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2024م‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يشارك‭ ‬بطل‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬وهذا‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬إنجاز‭ ‬كبير‭ ‬للبطولة‭ ‬وأحد‭ ‬الحوافز‭ ‬المهمة‭ ‬للمشاركين‭ ‬للتنافس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الجولة‭ ‬الاوروبية‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬العالم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬قام‭ ‬بالتنسيق‭ ‬لمشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وهذا‭ ‬طبعا‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬لمشاركة‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة
العالمية‭.‬

وأصبحت‭ ‬البطولة‭ ‬احدى‭ ‬المحطات‭ ‬الرياضية‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المعروفين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المحترفين‭ ‬أو‭ ‬الهواة‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيها‭ ‬و‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬للظفر
بكأس
البطولة‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تمتاز‭ ‬بقوة‭ ‬المنافسة‭ ‬والإثارة‭.‬

MENAFN06112023000055011008ID1107381927

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